English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KCR Meeting Live: బిగ్ బ్రేకింగ్.. జగిత్యాల సభలో కేసీఆర్‌కు తప్పిన ప్రమాదం

KCR Meeting Live: బిగ్ బ్రేకింగ్.. జగిత్యాల సభలో కేసీఆర్‌కు తప్పిన ప్రమాదం

Ex CM KCR Sensational Speech In Jagtial BRS Party Meeting Live Updates: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రేపు పెను మార్పు ఉండనుందా? జగిత్యాల నుంచి కేసీఆర్‌ జైత్రయాత్ర ప్రారంభమవుతుందా? దాదాపు ఏడాది తర్వాత తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ ఏం మాట్లాడనున్నారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. జగిత్యాల సభ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇవే..

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 20, 2026, 06:46 PM IST

Trending Photos

KCR Meeting Live: బిగ్ బ్రేకింగ్.. జగిత్యాల సభలో కేసీఆర్‌కు తప్పిన ప్రమాదం
Live Blog

KCR Meeting Live Updates: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ సభ పెను సంచలనాలకు కేంద్రంగా మారతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. జగిత్యాలలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న భారీ బహిరంగ సభకు దాదాపు లక్షకు పైగా ప్రజలు హాజరుకానున్నారు. తెలంగాణను తీసుకువచ్చి.. పదేళ్లు పరిపాలన చేసిన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ చాలా కాలం తర్వాత మరోసారి ప్రజల ముందుకు వచ్చారు. పార్టీ సిల్వర్‌ జూబ్లీ బహిరంగ సభ అనంతరం కేసీఆర్‌ జగిత్యాలలో పాల్గొననున్నారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి టి జీవన్‌ రెడ్డి పార్టీలో చేరిక సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ బహిరంగ సభలో కేసీఆర్‌ సంచలన ప్రసంగం చేయనున్నారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మోసాలు, రేవంత్‌ రెడ్డి వైఫల్యాలపై దూకుడుగా పోరాటం చేస్తున్న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో కేసీఆర్‌ సభతో సరికొత్త జోష్‌ రానుంది. మరి ఈ సభలో కేసీఆర్‌ ఏం మాట్లాడనున్నారనేది నిమిష నిమిషానికి సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ తెలుసుకోండి.

20 April, 2026

  • 18:38 PM

    KCR Praja Ashirvada Sabha Meeting Live Updates: కేసీఆర్‌కు తప్పిన ప్రమాదం
    జగిత్యాల సభకు హాజరవుతున్న సమయంలో కేసీఆర్‌కు తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. హెలికాప్టర్‌ ల్యాండవుతుండగా డ్రోన్‌ దూసుకువచ్చింది. సభ ముందు డ్రోన్‌ కలకలం రేపింది. పైలెట్‌ అప్రమత్తం కావడంతో తృటిలో భారీ ప్రమాదమే తప్పింది. ఈ ప్రమాదంపై ఇంకా సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

  • 18:27 PM

    KCR Praja Ashirvada Sabha: జగిత్యాల చేరుకున్న కేసీఆర్‌ కొంత విశ్రాంతి తీసుకున్న అనంతరం బహిరంగ సభ ప్రాంతానికి చేరుకోనున్నారు. ఇప్పటికే ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ మంత్రులు, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులు సభా స్థలికి చేరుకున్నారు. కేసీఆర్‌ మాస్‌ ఎంట్రీ ఇవ్వనుండడంతో గులాబీ శ్రేణులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

  • 18:21 PM

    KCR Meeting Live Updates Jagtial.. కళాకారుల ఆటాపాట
    జగిత్యాల బహిరంగ సభలో పాటలతో గాయనీ గాయకులు, కళాకారులు ధూమ్‌ధామ్‌ రేపుతున్నారు. ప్రముఖ గాయని మధుప్రియ, రచయిత గాయకుడు మాట్ల తిరుపతి, సందీప్‌ తదితరులు పాటలతో హోరెత్తించారు. జై తెలంగాణ.. జై కేసీఆర్‌ నినాదాలతో మార్మోగుతోంది. సారే రావాలి.. సారే కావాలి అంటున్నది తెలంగాణ అంటూ తదితర పాటలు కళాకారులు పాటలు పాడుతూ సభకు హాజరైన ప్రజలకు జోష్‌ నింపుతున్నారు.

  • 18:15 PM

    KCR Meeting Live Updates.. జగిత్యాలలో దిగిన కేసీఆర్‌
    బహిరంగ సభకు హెలికాప్టర్‌లో జగిత్యాలకు వచ్చిన తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరనున్న మాజీ మంత్రి జీవన్‌ రెడ్డి పుష్పగుచ్ఛం అందించి స్వాగతం పలకగా.. మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ముఖ్య నాయకులు స్వాగతం పలికారు.

kcr meetingbrs partyJagtialT Jeevan ReddyK Chandrashekhar Rao

Trending News