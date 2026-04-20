KCR Meeting Live Updates: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సభ పెను సంచలనాలకు కేంద్రంగా మారతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. జగిత్యాలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న భారీ బహిరంగ సభకు దాదాపు లక్షకు పైగా ప్రజలు హాజరుకానున్నారు. తెలంగాణను తీసుకువచ్చి.. పదేళ్లు పరిపాలన చేసిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చాలా కాలం తర్వాత మరోసారి ప్రజల ముందుకు వచ్చారు. పార్టీ సిల్వర్ జూబ్లీ బహిరంగ సభ అనంతరం కేసీఆర్ జగిత్యాలలో పాల్గొననున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి టి జీవన్ రెడ్డి పార్టీలో చేరిక సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ బహిరంగ సభలో కేసీఆర్ సంచలన ప్రసంగం చేయనున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసాలు, రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలపై దూకుడుగా పోరాటం చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కేసీఆర్ సభతో సరికొత్త జోష్ రానుంది. మరి ఈ సభలో కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడనున్నారనేది నిమిష నిమిషానికి సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోండి.