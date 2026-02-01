KCR SIT Interrogation: రెండేళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారణ నత్తనడకన సాగుతోంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో అనూహ్యంగా మళ్లీ తెరపైకి వచ్చిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్, హరీశ్ రావు విచారణ ఎదుర్కొనగా.. తాజాగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను విచారించనుండడం తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. కక్షపూరితంగా రేవంత్ రెడ్డి విచారణ పేరుతో కేసీఆర్ను వేధిస్తున్నారని గులాబీ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ తీరుపై తెలంగాణ దద్దరిల్లగా.. క్షేత్రస్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున గులాబీ పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళనలు చేపట్టారు. అయితే హైదరాబాద్లోని నందినగర్లోని నివాసంలో తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ను సిట్ విచారణకు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.
