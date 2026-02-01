English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
KCR Live Updates: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణ.. క్షణ క్షణం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇవే!

Ex CM KCR SIT Interrogation LIVE Updates On Phone Tapping Case: తెలంగాణ రాజకీయాలు హాట్‌హాట్‌గా కొనసాగుతున్నాయి. ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో సాక్షిగా తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను సిట్‌ విచారణ చేస్తుండడంతో తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణ ఎలా సాగుతుందో దానికి సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 1, 2026, 03:48 PM IST

Live Blog

KCR SIT Interrogation: రెండేళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో విచారణ నత్తనడకన సాగుతోంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల సమయంలో అనూహ్యంగా మళ్లీ తెరపైకి వచ్చిన ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో ఇప్పటికే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌, హరీశ్ రావు విచారణ ఎదుర్కొనగా.. తాజాగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను విచారించనుండడం తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. కక్షపూరితంగా రేవంత్‌ రెడ్డి విచారణ పేరుతో కేసీఆర్‌ను వేధిస్తున్నారని గులాబీ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ తీరుపై తెలంగాణ దద్దరిల్లగా.. క్షేత్రస్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున గులాబీ పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళనలు చేపట్టారు. అయితే హైదరాబాద్‌లోని నందినగర్‌లోని నివాసంలో తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ను సిట్‌ విచారణకు సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

1 February, 2026

  • 15:47 PM

    మంత్రుల నివాసాల ముట్టడితో ఉద్రిక్తత

    KCR SIT Interrogation LIVE Updates: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణ నేపథ్యంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం (బీఆర్‌ఎస్‌వీ) మంత్రుల నివాస సముదాయాన్ని ముట్టడించింది. మినిస్టర్ క్వార్టర్స్ ప్రధాన గేటు ఎక్కి నిరసన వ్యక్తం చేయడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితి ఏర్పడింది. బీఆర్ఎస్వీ అధ్యక్షుడు గెల్లు శ్రీనివాస్, సీనియర్‌ నాయకుడు తుంగ బాలుతోపాటు ఇతర విద్యార్థి నాయకులు రేవంత్‌ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మినిస్టర్ క్వార్టర్స్ లోపలికి చొచ్చుకువెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్వీ నాయకులతో పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారు. వారిని ఈడ్చుకుంటూ వాహనంలో ఎక్కించారు.

  • 15:33 PM

    సిట్‌ విచారణపై సజ్జనార్ కీలక వ్యాఖ్యలు

    KCR SIT Interrogation LIVE Updates: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌పై ఏర్పాటుచేసిన సిట్‌కు చైర్మన్‌గా ఉన్న వీసీ సజ్జనార్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు చేస్తున్న విచారణలో తాను విచారణలో పాల్గొనడం లేదని ప్రకటించారు. సాయంత్రం వరకు కేసీఆర్ విచారణ కొనసాగే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. గతంలో మాజీ మంత్రులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్, సంతోశ్ కుమార్‌ను అడిగిన ప్రశ్నలే కేసీఆర్‌ను అడుగుతామని తెలిపారు. అయితే సిట్‌ విచారణలో ఎక్కడా కూడా సజ్జనార్‌ కనిపించకపోవడం గమనార్హం. ఎందుకంటే గతంలో కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వంలో సజ్జనార్‌ కీలక పోలీస్ అధికారిగా వ్యవహరించారు. ఆ కారణంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అగ్ర నాయకుల విచారణకు సజ్జనార్‌ గైర్హాజరవుతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది.

  • 15:25 PM

    విచారణ అధికారులు వీరే..!

    KCR SIT Interrogation LIVE Updates: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో ఏర్పాటుచేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణ చేస్తోంది. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను సిట్‌ విచారణ చేస్తుండగా.. ఈ సిట్‌లో అధికారులుగా విజయ్ కుమార్, వెంకటగిరి, నారాయణ రెడ్డి, శ్రీధర్, కేఎస్ రావు ఉన్నారు. వీరు కేసీఆర్‌ నివాసానికి చేరుకుని విచారణ చేస్తున్నారు. కాగా గతంలో మాజీ మంత్రులు హరీశ్ రావు, కేటీఆర్‌, సంతోష్‌ కుమార్‌లను కూడా పై అధికారులు విచారణ చేశారు.

  • 15:11 PM

    సిట్‌ విచారణ ప్రారంభం

    K Chandrashekar Rao: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ విచారణ ప్రారంభమైంది. అయితే విచారణలో సిట్‌ అనేక ఆంక్షలు విధిస్తోంది. కుటుంబసభ్యులను తక్కువ సంఖ్యలో పరిమితం చేయగా.. న్యాయవాదులకు కూడా అనుమతి నిరాకరించింది. కేసీఆర్‌ న్యాయవాదులను విచారణలో ఉండకూడదని స్పష్టం చేసింది. దీంతో న్యాయవాదులు లేకుండా కేసీఆర్‌ విచారణ ప్రారంభమైంది.

  • 15:06 PM

    మొత్తం విచారణ వీడియో రికార్డింగ్‌

    KCR SIT Investigation Live Updates: నందినగర్‌లోని నివాసంలో కేసీఆర్‌ను సిట్‌ విచారణ మొత్తం వీడియో రికార్డింగ్‌ చేయనున్నారు. విచారణకు సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాలను కేసీఆర్‌ ఇంటికి తీసుకువచ్చారు. రెండో అంతస్తులోని సిట్‌ విచారించే గదిని పరిశీలించిన సిట్‌ బృందంలోని అడిషనల్‌ డీఎస్పీ కేశవరావు. విచారణ నేపథ్యంలో నందినగర్ పరిసరాల్లో పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాటుచేశారు.

  • 15:02 PM

    నల్లగొండలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత

    KCR SIT Investigation Live Updates: కేసీఆర్ సిట్ విచారణపై ఆందోళనలు చేపట్టగా నల్లగొండ జిల్లాలో ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. నల్లగొండలోని మైసయ్య సర్కిల్‌లో మాజీ ఎమ్మెల్యే కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి తన అనుచరులు, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులతో నిరసన ప్రదర్శన చేస్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు, పోలీసులకు తీవ్రస్థాయిలో వాగ్వివాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి సొమ్మసిల్లి పడిపోయారు. అతడికి సపర్యలు చేసిన అనంతరం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

  • 14:55 PM

    నిశితంగా పరిశీలిస్తున్న తెలంగాణ భవన్‌

    KCR SIT Interrogation LIVE Updates: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణను బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌ నిశితంగా గమనిస్తోంది. సిట్‌ విచారణ తీరుతెన్నులపై కార్యాలయంలో పార్టీ పెద్దలు పరిశీలిస్తున్నారు. ఏం జరుగుతుందనేది ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు. దీంతో గులాబీ పార్టీ కార్యాలయం నాయకులతో నిండిపోయింది. మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు అందరూ కార్యాలయంలోనే మకాం వేశారు.

  • 14:30 PM

    చేరుకున్న సిట్‌ అధికారులు

    KCR SIT Interrogation LIVE Updates: నందినగర్‌లోని తెలంగాణ తొలి కేసీఆర్ ఇంటికి సిట్‌ అధికారులు చేరుకున్నారు. నందినగర్‌లోని నివాసంలోని రెండో అంతస్తులో సిట్‌ విచారణ కొనసాగనుంది. విచారణ సమయంలో కేసీఆర్‌ పక్కన కుటుంబసభ్యులు హరీశ్‌ రావు, కేటీఆర్, సంతోశ్‌ కుమార్‌కు మాత్రమే సిట్‌ అనుమతి ఇచ్చింది. విచారణ సమయంలో కేసీఆర్‌కు కొంత దూరంగా కుటుంబసభ్యులు కూర్చోనున్నారు. విచారణ నేపథ్యంలో నందినగర్ నివాసంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులు, ఇతర సిబ్బందికి అనుమతి నిరాకరించారు.

  • 14:25 PM

    దద్దరిల్లిన తెలంగాణ
    KCR SIT Interrogation LIVE Updates: సిట్‌ విచారణపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్త ఆందోళనలకు పిలుపునివ్వడంతో తెలంగాణ దద్దరిల్లింది. ప్రతి గ్రామం నుంచి హైదరాబాద్‌ దాకా పెద్ద ఎత్తున బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళనలు, నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. తెలంగాణవ్యాప్తంగా వాడవాడలా గులాబీ పార్టీ శ్రేణులు రేవంత్‌ రెడ్డి దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ ఆందోళనలతో తెలంగాణ రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది.

