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Peddi Sudarshan Reddy: పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కన్నుమూత.. పలువురు ప్రముఖుల దిగ్భ్రాంతి

Peddi Sudarshan Reddy Is No More Here Live Updates: తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కన్నుమూశారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడవడంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌తోపాటు పలువురు ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి మరణంపై ప్రముఖుల సంతాపం.. అంత్యక్రియలు తదితర వాటిపై లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఫాలో అవ్వండి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 31, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:21 AM IST
Peddi Sudarshan Reddy: పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కన్నుమూత.. పలువురు ప్రముఖుల దిగ్భ్రాంతి
Image Credit: Sudarshan Reddy Is No More Live Updates
31 July 2026 07:20 AM (IST)

Peddi Sudarshan Reddy Last Rituals.. అంత్యక్రియలు ఎక్కడంటే?

మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి అంత్యక్రియలు స్వగ్రామం నల్లబెల్లిలో జరగనున్నాయి. ఉదయం 7 గంటలకు అతడి భౌతికకాయం నర్సంపేటకు చేరుకోనుంది. అంతకుముందు హనుమకొండలోని అమరవీరుల స్తూపం వద్ద నివాళులర్పించి అనంతరం నర్సంపేటకు తీసుకెళ్లనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు పెద్ద స్వగ్రామం నల్లబెల్లిలో అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు, ప్రజలు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతిమయాత్ర సజావుగా జరిగేలా ప్రజలందరూ సహకరించాలని  బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విజ్ఞప్తి చేసింది.

31 July 2026 07:17 AM (IST)

Peddi Sudarshan Reddy.. మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కీలక ప్రకటన
నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కన్నుమూసినట్లు అర్ధరాత్రి ప్రకటించిన మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌ రావు ప్రకటించారు. జూలై 31 తెల్లవారుజామున 12:51 గంటలకు మృతిచెందారని తెలిపారు. వైద్యులు పెద్దిని కాపాడేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసినా కాపాడుకోలేకపోయినట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి అంత్యక్రియలు స్వగ్రామం నల్లబెల్లిలో జరుగుతాయని ప్రకటించారు.

31 July 2026 07:13 AM (IST)

Peddi Sudarshan Reddy... అర్ధరాత్రి మృతి
హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అర్ధరాత్రి మృతి చెందారు. 12 గంటల 51 నిమిషాలకు మృతి చెందినట్లు ఆస్పత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. పెద్ది మృతితో అభిమానులు, కార్యకర్తలు, బంధువులు శ్రేయోభిలాషులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.

31 July 2026 07:10 AM (IST)

Peddi Sudarshan Reddy Live Updates.. ఆప్త మిత్రుడిని కోల్పోయిన కేసీఆర్‌

పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి మృతితో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ ఆప్తమిత్రుడిని కోల్పోయారు. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో వెన్నంటి ఉండి.. వరంగల్‌ జిల్లాకు పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కోల్పోవడంతో గులాబీ అధినేత కేసీఆర్‌ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. గుండెపోటుకు గురయినప్పటి నుంచి కేసీఆర్‌ అతడిని కాపాడుకునేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారు.

హన్మకొండకు పార్టీ నాయకత్వాన్ని వెంటనే పంపించడం అక్కడ వైద్యం అందేలా చేయడం.. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్‌కు తరలించడం ఇలా వెంటవెంటనే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్ కోసం కేసీఆర్‌ తాపత్రయ పడ్డారు. ఆస్పత్రికి వచ్చి పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డిని పరామర్శించి ఏమైనా చేయండి మా పెద్దిని కాపాడండి అంటూ కేసీఆర్‌ వైద్యులను ప్రాధేయపడ్డారు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా మృత్యువు నుంచి పెద్దిని కాపాడుకోలేకపోవడంతో కేసీఆర్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.

31 July 2026 07:03 AM (IST)

Peddi Sudarshan Reddy Passes Away.. కాపాడుకునేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు

గుండెపోటుకు గురయిన తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డిని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కాపాడుకునేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసింది. కన్నుమూశారు. న్యూమోనియా బారినపడిన పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఈ నెల 26వ తేదీన ఛాతీ నొప్పికి గురవడంతో హన్మంకొండలోని ఓ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వెంటనే ఆగమేఘాల మీద ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌తోపాటు మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు, ఇతర ముఖ్య నాయకులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. అక్కడ ప్రథమచికిత్స అనంతరం హైదరాబాద్‌ సికింద్రాబాద్‌లోని యశోద ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆస్పత్రిలో నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేస్తూ పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కాపాడుకునేందుకు గులాబీ పార్టీ సాధ్యమైన ప్రయత్నాలు చేసింది.

తన ఉద్యమ సహచరుడిని కాపాడుకునేందుకు మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు. స్వయంగా ఆస్పత్రికి వచ్చి వైద్య సేవలు ఆరా తీశారు. కానీ మృత్యువు నుంచి గులాబీ పార్టీ కాపాడుకోలేకపోయింది. చికిత్స పొందుతూ గురువారం అర్థరాత్రి 12:51 గంటలకు పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి తుదిశ్వాస విడిచారు. అతడి మరణంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. 

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TAGS:
Peddi Sudarshan Reddy
brs party
KCR
Hyderabad
Yashoda Hospital

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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