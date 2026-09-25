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Khairatabad Ganesh Shobha Yatra Live: ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి శోభాయాత్ర.. బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్

Khairatabad Ganesh Shobha Yatra Balapur Ganesh Laddu Auction Live Updates: గణపతి బప్పా మోరియా నినాదాలతో భాగ్యనగరం హోరెత్తుతోంది. గణనాథుడిని గంగమ్మ ఒడికి చేర్చేందుకు అశేష భక్తజనం కదలివచ్చింది. ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి సాగర తీరానికి పయనమవ్వగా.. బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాట కోసం అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 25, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:01 AM IST
Khairatabad Ganesh Shobha Yatra Live: ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి శోభాయాత్ర.. బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్
Image Credit: Ganesh Nimajjanam Live Updates
25 September 2026 08:00 AM (IST)

ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

Khairatabad Ganesh Shobha Yatra Live Updates: గణేష్ నిమజ్జనం సందర్బంగా భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు 

  • 24 గంటల పాటు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలనుంచి  700 ప్రత్యేక బస్సులు.
  • హుస్సేన్‌సాగర్ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి నగరంలోని వివిధ రూట్లకు నిరంతరాయంగా ప్రత్యేక బస్సులు.
  • ​ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ల కోసం పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్‌లు, 44 కీలక ప్రాంతాల్లో ఆర్టీసీ అధికారులు, కంట్రోలర్ల నియామకం.
  • ​ప్రయాణికుల రద్దీని పర్యవేక్షించేందుకు జోనల్ ఆఫీస్‌లో కంట్రోల్ రూమ్...
  • అత్యవసర సహాయం: ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్, ఇందిరా పార్క్, వి.వి. విగ్రహం వద్ద ఆర్టీసీ రిలీఫ్ వాహనాలు ఏర్పాటు.
  • ​ఖైరతాబాద్, లక్డీకాపూల్, కోటి, బషీర్‌బాగ్, ఇందిరా పార్క్, AIR వద్ద ఆర్టీసీ ప్రత్యేక క్యాంపులు.
  • బస్సులకు అత్యవసర మరమ్మతులు చేయడానికి పోలీసు స్టేషన్ల వద్ద 113 మంది డ్రైవర్లు, 87 మంది మెకానిక్‌లు అందుబాటులో ఉంచారు.
  • ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనల మేరకు సిటీ మరియు అంతర్‌రాష్ట్ర బస్సుల (APSRTC, KSRTC) రూట్ల మళ్లింపు.
  • ​శనివారం ఉదయం వరకు నిమజ్జనం కొనసాగినా ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలగకుండా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికలు.
     

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TAGS:
Ganesh Nimajjanam Live Updates
Khairatabad Ganesh Shobha Yatra Live
Hyderabad Ganesh Immersion
Hyderabad Ganesh Visarjan

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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hairatabad Ganesh Shobha Yatra Live: ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి శోభాయాత్ర.. బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్
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