Khairatabad Ganesh Shobha Yatra Live Updates: గణేష్ నిమజ్జనం సందర్బంగా భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
Khairatabad Ganesh Shobha Yatra Balapur Ganesh Laddu Auction Live Updates: భాగ్యనగరంలో వినాయక నిమజ్జన శోభ ఉట్టిపడుతోంది. 11 రోజులపాటు పూజలందుకున్న లంబోదరుడిని సాగనంపేందుకు నగరం సిద్ధమైంది. అశేష భక్తజనం మధ్య ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి శోభాయాత్ర వైభవంగా జరగనుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ వేలం పాటకు రంగం సిద్ధమైంది. గణపతి బప్పా మోరియా జయజయధ్వానాలు మిన్నంటుతున్నాయి. లక్షలాది మంది భక్తులు రోడ్లపైకి వస్తున్న నేపథ్యంలో ట్రై-కమిషనరేట్ల పరిధిలో భద్రతను పటిష్టం చేశారు. ట్యాంక్బండ్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, నెక్లెస్ రోడ్డు పరిసర ప్రాంతాల్లో సాధారణ వాహనాల రాకపోకలపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు పూర్తి ఆంక్షలు విధించారు. సీసీటీవీ నెట్వర్క్, డ్రోన్ల సాయంతో కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా శోభాయాత్ర మార్గాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 45 వేల మంది పోలీసులతో భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు. నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక క్రేన్లు, బేబీ పాండ్ల వద్ద భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా తాగునీరు, పారిశుధ్య ఏర్పాట్లను అధికారులు సమన్వయం చేస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ శోభాయాత్ర, బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.