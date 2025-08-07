English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains Live: హైదరాబాద్‌లో కుండపోత వర్షం.. 2 గంటల దాకా దంచికొట్టనున్న వరుణుడు

Heavy Rain In Hyderabad Latest Weather News In Hyderabad And Telangana: అకస్మాత్తుగా హైదరాబాద్‌లో వాతావరణం మారిపోయింది. సాయంత్రం పూట వాతావరణం మారిపోయి కుండపోత వర్షం ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్‌లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. వర్షానికి సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 7, 2025, 07:46 PM IST

Trending Photos

Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
6
fatty liver reversal
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
Star Actress: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అలాంటి బట్టలు వేసుకుని మరి!
5
pawan kalyan
Star Actress: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అలాంటి బట్టలు వేసుకుని మరి!
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
7
Oneplus 13
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
Hyderabad Rains Live: హైదరాబాద్‌లో కుండపోత వర్షం.. 2 గంటల దాకా దంచికొట్టనున్న వరుణుడు
Live Blog

Hyderabad Weather Live Updates: వర్షాకాలంలో జోరుగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్‌లో మరోసారి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. గురువారం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. మధ్యాహ్నం తీవ్రమైన ఎండతో పాటు ఉక్కపోత ఉండగా.. అకస్మాత్తుగా సాయంత్రం సీన్‌ మారిపోయింది. హైదరాబాద్‌ మొత్త మేఘావృతమై కుండపోత వర్షం ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్‌లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడుతోంది. హైదరాబాద్‌ పరిసర జిల్లాలతోపాటు తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షం కురుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లోని మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, పంజాగుట్ట, అమీర్‌పేట, ఉప్పల్, రామంతపూర్, హబ్సిగూడ, నాచారం, మల్లాపూర్, తార్నాక, ఎర్రగడ్డ, కూకట్‌పల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. రానున్న మరో రెండు గంటలపాటు భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

7 August, 2025

  • 19:43 PM

    వర్షానికి సంబంధించి జీ తెలుగు న్యూస్‌ ఛానల్‌లో ఎప్పటికప్పుడు లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా..

    వర్షాలపై అప్‌డేట్స్‌ ఇలా..

     

    వర్షాలపై హైడ్రా హెచ్చరిక

  • 19:42 PM

    కొట్టుకుపోయిన వారాంతపు సంత
    హైదరాబాద్‌లోని బంజారాహిల్స్‌ ప్రాంతంలో కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. బంజారాహిల్స్‌లోని దేవరకొండ బస్తీలో ప్రతి గురువారం నిర్వహించే వారాంతపు సంత కొట్టుకుపోయింది. భారీ వర్షంతో పోటెత్తిన వరదతో సంతలోని కూరగాయలు .. వాహనాలు.. సామగ్రి కొట్టుకుపోయాయి.

  • 19:35 PM

    ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం..
    ==> సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్‌పూర్, జిన్నారం, ఐడీఎ బొల్లారం, గుమ్మడిదల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం.
    ==> హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్, రామంతాపూర్, చిలుకానగర్, బోడుప్పల్, మేడిపల్లి, ఘట్‌కేసర్ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం.
    ==> హైదరాబాద్‌లోని.. నాచారం, మల్లాపూర్, తార్నాక, హబ్సిగూడ, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,  ఓయూ క్యాంపస్ పరిసర ప్రాంతాలలో కురుస్తున్న భారీ వర్.షం ఈ వర్షం కారణంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.
    ==> హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీ ప్రాంతంలోని సంతోశ్‌నగర్, కాంచన్ బాగ్ ప్రాంతాలలో వర్షం. చార్మినార్, బహదూర్‌పురా, చాంద్రాయణగుట్ట, ఫలక్‌నుమా, యాకుత్‌పురా, దారుల్‌షిఫా, అలియాబాద్‌లో వర్షం పడుతోంది.
    ==> హైదరాబాద్ మలక్‌పేట, చాదర్‌ఘాట్, సైదాబాద్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్, కొత్తపేట, మీర్‌పేట్, సరూర్‌నగర్, కర్మన్‌ఘాట్ పరిసర ప్రాంతాలలో వర్షం.

  • 19:27 PM

    పటాన్‌చెరు వైపు కుండపోత
    కూకట్‌పల్లి, కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ, మూసాపేట, వివేకానంద నగర్, జేఎన్టీయూ, ప్రగతినగర్, వసంత్ నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా వాతావరణం మారిపోయి భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. కొన్ని చోట్ల రోడ్ల పై వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

Heavy RainsHeavy rains in HyderabadmonsoonHeavy To Heavy RainsHyderabad Rains

Trending News