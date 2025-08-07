Hyderabad Weather Live Updates: వర్షాకాలంలో జోరుగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్లో మరోసారి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. గురువారం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. మధ్యాహ్నం తీవ్రమైన ఎండతో పాటు ఉక్కపోత ఉండగా.. అకస్మాత్తుగా సాయంత్రం సీన్ మారిపోయింది. హైదరాబాద్ మొత్త మేఘావృతమై కుండపోత వర్షం ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడుతోంది. హైదరాబాద్ పరిసర జిల్లాలతోపాటు తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షం కురుస్తోంది. హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, పంజాగుట్ట, అమీర్పేట, ఉప్పల్, రామంతపూర్, హబ్సిగూడ, నాచారం, మల్లాపూర్, తార్నాక, ఎర్రగడ్డ, కూకట్పల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. రానున్న మరో రెండు గంటలపాటు భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.