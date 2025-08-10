Heavy Rains In Hyderabad: హైదరాబాద్తోపాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. విరామం లేకుండా ప్రతి రోజు కురుస్తున్న వర్షం ఆదివారం కూడా కురిసింది. శనివారం రాత్రి దంచి కొట్టిన వాన కొన్ని గంటల తర్వాత అంటే ఆదివారం మధ్యాహ్నం మరోసారి భారీగా వాన పడింది. హైదరాబాద్లోని ప్రధాన ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. సెలవు రోజు కావడంతో వాహనదారులు తక్కువ సంఖ్యలో ఉండడంతో కొంత ఇబ్బందులు తొలిగాయి. సాయంత్రం, రాత్రి భారీ వర్షం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు చేసింది. మధ్యాహ్నం ఏయే ప్రాంతాల్లో వర్షం ఏ స్థాయిలో పడింది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ఎలా కురుస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం.