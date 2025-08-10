English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains Live Updates: హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ భారీ వర్షం.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..?

Hyderabad Heavy Rains Live Updates In Telugu Minute To Minute: కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు హైదరాబాద్‌ను అతలాకులం చేస్తుండగా.. మరోసారి ఆదివారం భారీ వర్షం కురిసింది. ఉదయం నుంచి మబ్బులు కమ్ముకోగా మధ్యాహ్నం భారీ వర్షం కురిసింది. హైదరాబాద్‌తోపాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో కూడా వర్షం కురుస్తోంది. వర్షాలకు సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 10, 2025, 03:06 PM IST

Live Blog

Heavy Rains In Hyderabad: హైదరాబాద్‌తోపాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. విరామం లేకుండా ప్రతి రోజు కురుస్తున్న వర్షం ఆదివారం కూడా కురిసింది. శనివారం రాత్రి దంచి కొట్టిన వాన కొన్ని గంటల తర్వాత అంటే ఆదివారం మధ్యాహ్నం మరోసారి భారీగా వాన పడింది. హైదరాబాద్‌లోని ప్రధాన ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. సెలవు రోజు కావడంతో వాహనదారులు తక్కువ సంఖ్యలో ఉండడంతో కొంత ఇబ్బందులు తొలిగాయి. సాయంత్రం, రాత్రి భారీ వర్షం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు చేసింది. మధ్యాహ్నం ఏయే ప్రాంతాల్లో వర్షం ఏ స్థాయిలో పడింది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ఎలా కురుస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం.

10 August, 2025

  • 15:05 PM

    జూరాల ప్రాజెక్టు వివరాలు

    జూరాల ప్రాజెక్టు పోటెత్తున్న వరద పోటెత్తుతుండడంతో ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన 13 గేట్లు తెరిచారు.

    ఇన్ ఫ్లో 1,25,000 వేల  క్యూసెక్కులు 
     
    ఔట్ ఫ్లో 1,25,971 వేల  క్యూసెక్కులు 

    ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 318.516 మీటర్లు

    ప్రస్తుత నీటిమట్టం 318.310 మీటర్లు

    ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి సామర్థ్యం  9.657 టీఎంసీలు

    ప్రస్తుత నీటి సామర్థ్యం 9.234 టీఎంసీలు

    జూరాల ఎగువ, దిగువ జల విద్యుత్ కేంద్రాలలో  5 యూనిట్లలో  విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది.

  • 15:01 PM

    వర్షాలపై మంత్రి సమీక్ష
    వర్షాలతో నగర ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదురవుతుండడంతో ఆదివారం సాయంత్రం 4 గంటలకు ప్రభుత్వం సమీక్ష చేయనుంది. జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయంలో హైదరాబాద్‌లో వర్షాలపై తీసుకుంటున్న జాగ్రత్త చర్యలు, సీజనల్ వ్యాధులు తదితర అంశాలపై హైదరాబాద్ ఇన్‌చార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులతో సమీక్ష చేపట్టనున్నారు.

  • 14:55 PM

    హిమాయత్ సాగర్‌కు వరద తగ్గుముఖం

    ఇన్‌ఫ్లో 200, ఔట్‌ ఫ్లో 991 క్యూసెక్కులు

    పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1763.5 అడుగులు.. ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1762.25 అడుగులు

    ఒక్క గేటు 3 అడుగుల మేర పైకి ఎత్తి నీటిని మూసీ నదిలోకి వదిలిన అధికారులు. వరద తగ్గడంతో మూసివేసిన ఓఆర్‌ఆర్‌ సర్వీస్ రోడ్డును తిరిగి పునరుద్దరణ చేశారు.

  • 14:44 PM

    ట్రాఫిక్‌ జామ్‌
    హైదరాబాద్‌ శివారు ఉప్పల్‌ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడుతుండడంతో అక్కడి స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వర్షానికి పెద్ద ఎత్తున వరద నిలిచింది. అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ పనుల వలన రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో వర్షంతో రోడ్డుపై భారీగా వరద నిలిచింది. వరంగల్ జాతీయ రహదారిపై భారీగా వరద నీరు నిలువడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ కారణంగా ఉప్పల్ ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్‌ అయ్యింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.

  • 14:40 PM

    ఉప్పల్‌ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం
    హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఉప్పల్‌లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారి కొద్దిసేపటికి వర్షం కురిసింది. ఉప్పల్, మేడిపల్లి, పోచారం, ఘట్‌కేసర్, నాచారం, మల్లాపూర్, తార్నాక పరిసర ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం పడుతోంది. ఈ వర్షం  కారణంగా వాహనదారులు,  వ్యాపారస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. గ్రామాలకు వెళ్తున్న ప్రయాణికులు కూడా అవస్థలు పడ్డారు. పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై భారీగా వరద నిలిచింది.

  • 14:37 PM

    మేడ్చల్‌లో..
    మేడ్చల్ మల్కాజిరి జిల్లాలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఉదయం నుంచి మబ్బులు కమ్ముకోగా మధ్యాహ్నం పూట మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది. జిల్లాలోని కీసర మండలంలో వర్షం కురుస్తోంది. కాప్రా, కుషాయిగూడ, చర్లపల్లి, నాగారం తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది. వర్షం కారణంగా వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడగా.. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో భారీగా వరద చేరింది. ఎప్పటికప్పుడు స్థానిక అధికార యంత్రాంగం వర్షంతో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

