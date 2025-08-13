Rain Alert Live Updates: మేఘానికి చిల్లు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుంభవృష్టి.. ఈ ప్రాంతాలకు బిగ్‌ అలర్ట్

Rain Live Updates in Telangana Andhra Pradesh: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మేఘానికి చిల్లు పడిందా.. అనే రీతిలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వరుస అల్ప పీడనాల ప్రభావంతో అతి భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో వరుస అల్ప పీడనాలు ఏర్పడేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నెల 13న నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్నారు. రానున్న ఆరు రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పలు ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు పడొచ్చని అంచనా వేశారు. ఈ నెల 18న మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు అల్ప పీడనం నేపథ్యంలో తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్టు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. భారీ వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే స్కూల్స్, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.