Rain Alert Live Updates: మేఘానికి చిల్లు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుంభవృష్టి.. ఈ ప్రాంతాలకు బిగ్‌ అలర్ట్

Rain Live Updates in Telangana Andhra Pradesh: అల్ప పీడనాల ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:01 PM IST

Rain Alert Live Updates: మేఘానికి చిల్లు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుంభవృష్టి.. ఈ ప్రాంతాలకు బిగ్‌ అలర్ట్
Live Blog

Rain Live Updates in Telangana Andhra Pradesh: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మేఘానికి చిల్లు పడిందా.. అనే రీతిలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వరుస అల్ప పీడనాల ప్రభావంతో అతి భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో వరుస అల్ప పీడనాలు ఏర్పడేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నెల 13న నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్నారు. రానున్న ఆరు రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పలు ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు పడొచ్చని అంచనా వేశారు. ఈ నెల 18న మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు అల్ప పీడనం నేపథ్యంలో తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్టు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. భారీ వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే స్కూల్స్‌, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

13 August, 2025

  • 12:00 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: నంద్యాల జిల్లా కోవెలకుంట్ల తిమ్మినేనిపేట మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం

    ==> సంజామల వద్ద పాలేరు వాగు ఉధృతం

    ==> ముదిగేడు, ఆల్వకొండ, ముదిగేడు, పేరుసోముల మీదుగా తిమ్మనాయినిపేటకు బస్సులు తరలింపు.

  • 11:57 AM

    Hyderabad Rains Live Updates: హయత్ నగర్, వనస్థలిపురం, పెద్ద అంబర్ పేట, అబ్దుల్లాపూర్ మెట్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం భారీగా కురుస్తోంది.

  • 11:54 AM

    Telangana Rains Live Updates: వికారాబాద్ జిల్లా ప్రజలు వర్షంలో ప్రయాణించే సమయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని జిల్లా ఎస్పీ నారాయణ రెడ్డి సూచించారు.

    ==> నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో జిల్లాలో నాలుగైదు మండలాల్లో వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి

    ==> యాలాల్, కరన్ కోట్, బోంరాస్ పేట్, తాండూరు మండలాల్లో కాగ్నానది ఉధృతంగా పారుతోంది.

    ==> అవసరమైతే తప్ప ప్రజలు టూవీలర్స్‌పై ప్రయాణం చేయవద్దు.

    ==> కల్వర్టుపైన ఒక ఫీట్ నీళ్లు ప్రవహిస్తున్న పుట్టింటికి రోడ్డుపై దాటవద్దు.

    ==> స్కిడ్ అయి పడిపోతే ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉంది. కల్వర్టుల వద్ద ఇప్పటికే భారీ కేడ్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం..

    ==> ఆపద సమయంలో 100కు డైల్ చేస్తే పోలీసులు తగిన సహాయ చర్యలు చేస్తారు.

    ==> ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉంటూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఎస్పీ కోరారు.

  • 11:49 AM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: పెరుగుతున్న కృష్ణా నది వరద ప్రవాహం

    ==> ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద ఇన్ ఫ్లో, ఔట్ ఫ్లో 2,77,688 క్యూసెక్కులు

    ==> వరద ప్రవాహం మొదటి హెచ్చరిక వరకు చేరే అవకాశం

    ==> నదీ పరీవాహక, లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి-ప్రఖర్ జైన్, ఎండీ, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ.

  • 11:44 AM

    Hyderabad Rains Live Updates: అంబర్ పేట్, కాచిగూడ, నల్లకుంట, నారాయణగూడ, చిక్కడపల్లి, ముషీరాబాద్, బషీర్‌బాగ్, అబిడ్స్, నాంపల్లి, అమీర్‌పేట్, కూకట్‌పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది.

  • 11:41 AM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: పశ్చిమ మధ్య, వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం

    ==> 24 గంటల్లో బలపడనున్న అల్పపీడనం

    ==> ఇది రానున్న 48 గంటల్లో ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ ఒడిశా తీరాల మీదుగా కదిలే అవకాశం

    ==> దీని ప్రభావంతో నేడు, రేపు కోస్తా జిల్లాల్లో పలుచోట్ల అతి భారీ వర్షాలు

  • 11:32 AM

  • 11:30 AM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: నంద్యాల జిల్లాలో కుండపోత వర్షం..

    ==> బనగానపల్లెకు రాకపోకలకు అంతరాయం

    ==> ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న కుందునది

    ==> రాయపాడు గ్రామం దగ్గర బ్రిడ్జి ఎక్కి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న కుందునది

    ==> భారీ వర్షాలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రయాణికులు..

Rain alertRain Alert Live UpdatesAndhra pradesh rainstelangana rainsLatest Rain News

