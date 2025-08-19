English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today Weather Live Updates: 12 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. ఈ ప్రాంతాల ప్రజలకు హై అలర్ట్..

Andhra Pradesh Telangana Weather Live Updates:  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. భారీ వర్షాలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పలు చోట్ల వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. నేడు, రేపు కూడా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 19, 2025, 11:33 AM IST

Live Blog

Andhra Pradesh Telangana Weather Live Updates: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. తెలంగాణలో ఈ రోజు, రేపు అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అటు ఏపీలో కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలకు కురుస్తున్నాయి. ఈ నెల 22 వరకు భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలంగాణలోని 3 జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌, 5 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్‌, కొమురం భీం, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో.. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, భూపాల పల్లి, మెదక్‌, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఏపీలోని తూ.గో, కోనసీమ, రాజమండ్రి, అల్లూరి, ప.గో, కృష్టా జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

 

19 August, 2025

  • 11:31 AM

    SRI RAM SAGAR PROJECT (SRSP)        
    FRL 1091 ft/332.53 M/80.5 TMC        
    Date:                19-08-2025    
    Time:                10:00 AM
    --------------------------------
    Water Level:  1089.0 ft
    Capacity:   73.37 TMC
    --------------------------------
    *Instant Inflows:   275000 c/s
    --------------------------------------        
    Instant Outflows:2,59285 c/s

    1) Spillway Gates-River: 232418 (39 gates opened)
    2) Escape Gates-River: 3300c/s
    3) IFFC:                         18000 c/s
    4) Kakatiya Canal:        4700 c/s                                                                        5) Saraswati canal:         Nil
    6) Laxmi canal:                Nil                                                                                     7) Alisgar LIS:                  Nil
    8) Guthpa LIS:                  Nil                                                                             9) Mission Bhagiratha: 231 c/s 
    10) Evaporation:           636 c/s

