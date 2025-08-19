Today Weather Live Updates: 12 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. ఈ ప్రాంతాల ప్రజలకు హై అలర్ట్..

Andhra Pradesh Telangana Weather Live Updates: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. తెలంగాణలో ఈ రోజు, రేపు అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అటు ఏపీలో కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలకు కురుస్తున్నాయి. ఈ నెల 22 వరకు భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలంగాణలోని 3 జిల్లాలకు ఆరెంజ్, 5 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, కొమురం భీం, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో.. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నిర్మల్, నిజామాబాద్, భూపాల పల్లి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఏపీలోని తూ.గో, కోనసీమ, రాజమండ్రి, అల్లూరి, ప.గో, కృష్టా జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.