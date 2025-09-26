Hyderabad Rains Live Updates: భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు బిగ్ అలర్ట్

Rains Live Updates in Andhra Pradesh Telangana: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం నేడు వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని APSDMA తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో పల్నాడు, ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాలలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, నెల్లూరులో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. శనివారం ఉదయానికి ఉత్తరాంధ్ర-ఒడిశాలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. మరోవైపు అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని IMD తెలిపింది. నిర్మల్, నిజమాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్, వరంగల్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మిగతా జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. ఇక హైదరాబాద్లో నాన్ స్టాప్గా వర్షం కురుస్తోంది. వర్షాలకు సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి. .