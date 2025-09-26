English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains Live Updates: భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు బిగ్ అలర్ట్

Hyderabad Weather Today LIVE: అల్ప పీడనం ప్రభావంతో ఏపీ, తెలంగాణలో కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. వర్షాలకు సంబంధించి అప్ డేట్స్ తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 26, 2025, 10:58 AM IST

Live Blog

Rains Live Updates in Andhra Pradesh Telangana: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం నేడు వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని APSDMA తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో పల్నాడు, ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాలలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, నెల్లూరులో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. శనివారం ఉదయానికి ఉత్తరాంధ్ర-ఒడిశాలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. మరోవైపు అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని IMD తెలిపింది. నిర్మల్, నిజమాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్, వరంగల్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మిగతా జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. ఇక హైదరాబాద్‌లో నాన్ స్టాప్‌గా వర్షం కురుస్తోంది. వర్షాలకు సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.  .

26 September, 2025

  • 10:57 AM

    Andhra Pradesh Weather Live Updates: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం..

    రేపటికి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం..

    ఈనెల 27న తీరం దాటనున్న వాయుగుండం..

    తీరం వెంబడి బలమైన ఈదురు గాలులు..

     నేడు రేపు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో  భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు 
     

  • 10:51 AM

  • 10:42 AM

    Telangana Weather Live Updates:  వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో కుండపోత భారీ వర్షం...

    అర్ధరాత్రి  నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం...

    వాగులను తలపిస్తున్న ప్రధాన రహ దారులు...

    కొత్తచెరువు ఆలుగు పారడంతో సాయిరాం కాలనీలోకి భారీగా చేరిన వరద నీరు...

    పలు కాలనీలలో చేరిన వరదనీరు

    ఉదృతంగా ప్రవహిస్తున్న పరిగి పెద్ద వాగు...

    పరిగి -వికారాబాద్ మార్గంలో నిలిచిపోయిన రాక పోకలు....

  • 10:29 AM

    Telangana Weather Live Updates: సంగారెడ్డి జిల్లా

    పటాన్ చెరు-శంకర్ పల్లి రోడ్డుపై భారీగా చేరిన వరద

    వాహన రాకపోకలకు అంతరాయం

    ORR కింద కర్దనూర్ బ్రిడ్జి వద్ద రోడ్డుపై పోటెత్తిన వరద

    ఇబ్బందులు పడుతున్న వాహనదారులు

  • 10:24 AM

    Hyderabad Weather Live Updates: హైదరాబాద్‌ :  ఇవాళ వర్క్‌ ఫ్రం హోం ఇవ్వాలని ఐటీ కంపెనీలకు పోలీసుల సూచన.

    రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా వర్క్‌ ఫ్రం హోం ఇవ్వాలని ఐటీ కంపెనీలను కోరిన సైబరాబాద్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు.

  • 10:07 AM

    Telangana Weather Live Updates: ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి సొంత గ్రామంలో భారీ వర్షంలో సైతం రోడ్డుపై బైఠాయించిన గ్రామస్తులు...

    బ్రాహ్మణపల్లి తొర్రూరు గ్రామాల మధ్య ఉన్న కల్వర్టు వద్ద ఆక్రమంగా కాలువ తవ్వి రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారని ఆందోళన..

    హైడ్రా ఆధికారులు రావడంతో భారీగా మోహరించిన పోలీసులు..

    ఆందోళన చేస్తున్న రైతులను, గ్రామస్తులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

  • 10:05 AM

    Telangana Weather Live Updates: వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో గురువారం సాయంత్రం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షంతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. రహదారులపై వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండటంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వర్షపాతం కారణంగా తక్కువ ప్రాంతాలు జలమయం కాగా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రహదారులు దెబ్బతిన్నాయి. అధికారులు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ, అవసరమైన సహాయ చర్యలు చేపడుతున్నారు.

