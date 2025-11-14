Jubilee Hills By Election Result LIVE: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపునకు సర్వం సిద్ధమైంది. శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి కౌంటింగ్ మొదలు అవుతుంది. ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు రాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి సి.సుదర్శన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. మొదట పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లతో లెక్కింపు ప్రారంభం అవుతుందని తెలిపారు. కౌంటింగ్ కోసం 42 టేబుళ్లను ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వివరించారు. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ 10 రౌండ్లలో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి అభ్యర్థులు, వారి ఎన్నికల ప్రతినిధులు, అనుమతిచ్చిన కౌంటింగ్ ఏజెంట్లకు ప్రవేశం ఉంటుందని.. ఇతరులు ఎవరికి పర్మిషన్ లేదని స్పష్టం చేశారు. కౌంటింగ్ సెంటర్ పరిసరాల్లో సెక్షన్ 144 అమల్లో ఉంటుందన్నారు. మొత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా.. ప్రధానంగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య పోటీ నెలకొంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ దాదాపు కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని అంచనా వేయగా.. కొన్ని సర్వేలు మాత్రం బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందని చెప్పాయి. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల రిజల్ట్స్ లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.