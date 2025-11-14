English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  Jubilee Hills By Election Result 2025 LIVE: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌లో హోరాహోరీ.. ఆధిక్యం ఎవరిదంటే..?

Jubilee Hills By Election Result 2025 LIVE: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌లో హోరాహోరీ.. ఆధిక్యం ఎవరిదంటే..?

Jubilee Hills By Poll Election Result 2025 LIVE: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో విజయం ఎవరిది..? ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎమ్మెల్యే కావాలని కలల కంటున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ విజయం సాధిస్తారా..? తన భర్త మరణంతో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన మాగంటి సునీత గెలుస్తారా..? బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి సంచలనం సృష్టిస్తారా..? జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల కౌంటింగ్ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ మీ కోసం..

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Nov 14, 2025, 10:11 AM IST

Jubilee Hills By Election Result 2025 LIVE: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌లో హోరాహోరీ.. ఆధిక్యం ఎవరిదంటే..?
Live Blog

Jubilee Hills By Election Result LIVE:  జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపునకు సర్వం సిద్ధమైంది. శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి కౌంటింగ్ మొదలు అవుతుంది. ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు రాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి సి.సుదర్శన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. మొదట పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓట్లతో లెక్కింపు ప్రారంభం అవుతుందని తెలిపారు. కౌంటింగ్ కోసం 42 టేబుళ్లను ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వివరించారు. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ 10 రౌండ్లలో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి అభ్యర్థులు, వారి ఎన్నికల ప్రతినిధులు, అనుమతిచ్చిన కౌంటింగ్ ఏజెంట్లకు ప్రవేశం ఉంటుందని.. ఇతరులు ఎవరికి పర్మిషన్ లేదని స్పష్టం చేశారు. కౌంటింగ్ సెంటర్ పరిసరాల్లో సెక్షన్ 144 అమల్లో ఉంటుందన్నారు. మొత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా.. ప్రధానంగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య పోటీ నెలకొంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ దాదాపు కాంగ్రెస్‌ గెలుస్తుందని అంచనా వేయగా.. కొన్ని సర్వేలు మాత్రం బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందని చెప్పాయి. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల రిజల్ట్స్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

 

14 November, 2025

  • 10:06 AM

    Jubilee Hills By Election Result 2025 LIVE:  3rd round:
    BRS 12503
    Inc 12292
    BJP 401

    3rd round BRS Lead 201 (మూడో రౌండ్ లో బీఆర్ఎస్ కు ఆధిక్యం వచ్చింది. ఓవరాల్ గా కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో ఉంది)

  • 09:43 AM

    Jubilee Hills By Election Result 2025 LIVE: తొలి మూడు రౌండ్లలో 3,400 ఓట్ల ఆధిక్యంలో కాంగ్రెస్‌ ఉంది. 

  • 09:36 AM

  • 09:30 AM

    Jubilee Hills By Election Result 2025 LIVE: రెండో రౌండ్‌లో వెయ్యికి పైగా ఓట్ల ఆధిక్యంలో కాంగ్రెస్‌ 

    రెండో రౌండ్‌లో కాంగ్రెస్‌-9,691 

    బీఆర్ఎస్‌-8,609 ఓట్లు 

    రెండు రౌండ్లలో కలిపి కాంగ్రెస్‌కు 1,144 ఓట్ల ఆధిక్యం 

    రెండు రౌండ్లు కలిపి బీజేపీకి 307 ఓట్లు 

  • 09:11 AM

    Jubilee Hills By Election Result 2025 LIVE: రెండో రౌండ్‌లోనూ కాంగ్రెస్ ఆధిక్యం కొనసాగుతోంది. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ వెయ్యి ఓట్లకు పైగా మెజార్టీతో ఉన్నారు. 

  • 08:51 AM

    Jubilee Hills By Election Result 2025 LIVE: షేక్‌పేట డివిజన్‌లో మొదటి రౌండ్‌లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 62 ఓట్ల లీడ్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

  • 08:50 AM

    Jubilee Hills By Election Result 2025 LIVE: Postal votes:
    ==> INC - 39
    ==> BRS - 36
    ==> BJP - 10
     

  • 08:30 AM

    Jubilee Hills Election Result LIVE Updates: పోస్టల్ బ్యాలెట్  ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. మొత్తం 101 ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. ఇందులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ముందంజలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

  • 08:10 AM

    Jubilee Hills Election Result LIVE Updates: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభం అయింది. ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లను లెక్కిస్తున్నారు. 10 రౌండ్లలో కౌంటింగ్ పూర్తికానుంది.

  • 08:08 AM

    Jubilee Hills Election Result LIVE Updates: మొదట పోలైన 101 పోస్టల్ బ్యాలెట్  ఓట్ల లెక్కింపు..

    రెండు, మూడు గంటల్లోనే తేలనున్న ఫలితం..

    కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద 144 సెక్షన్ అమలు..

    గెలుపుపై కాంగ్రెస్, BRS ధీమా..

    ముందుగా షేక్‌పేట డివిజన్ ఓట్ల లెక్కింపు..

    జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ఫలితంపై అందరిలో ఉత్కంఠ.

  • 08:01 AM

    Jubilee Hills Election Result LIVE Updates: జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం మొత్తం ఓట్లు 4,01,365 కాగా.. 1,94,621 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. నవంబర్ 11న జరిగిన పోలింగ్‌లో  48.49 శాతం పోలింగ్ నమోదు అయింది.

  • 07:43 AM

    Jubliee Hills Election Result LIVE Updates: కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో కౌంటింగ్‌కు ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. రిజల్ట్స్ అప్‌డేట్స్‌ను ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు, ఈసీ యాప్‌ ద్వారా అందుబాటులో ఉంచనుంది ఈసీ. 
     

