English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jubilee Hills By Poll Voting Live: హోరాహోరీ పోరు.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం

Jubilee Hills By Poll Voting Live: హోరాహోరీ పోరు.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం

Jubilee Hills by Elections Polling Live Updates: ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపినాథ్‌ మరణంతో ఖాళీ అయిన జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి మంగళవారం పోలింగ్ జరగనుంది. మొత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా.. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీల మధ్య ప్రధానంగా పోటీ ఉంది. ఓటింగ్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Nov 11, 2025, 06:46 AM IST

Trending Photos

Delhi Blast : ఢిల్లీని కుదిపేసిన భారీ పేలుళ్లు.. 8 మంది మృతి.. కలచివేస్తున్న ఫోటోలు..!!
10
Delhi blast
Delhi Blast : ఢిల్లీని కుదిపేసిన భారీ పేలుళ్లు.. 8 మంది మృతి.. కలచివేస్తున్న ఫోటోలు..!!
Ram Gopal Varma: నన్ను క్షమించండి.. చిరంజీవిపై రామ్ గోపాల్ వర్మ సంచలన పోస్టు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Ram Gopal Varma
Ram Gopal Varma: నన్ను క్షమించండి.. చిరంజీవిపై రామ్ గోపాల్ వర్మ సంచలన పోస్టు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
White hairs: తెల్లజుట్టు వారికి పండగ లాంటి వార్త.!. సంచలన విషయాలు బైటపెట్టిన జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
5
White Hair
White hairs: తెల్లజుట్టు వారికి పండగ లాంటి వార్త.!. సంచలన విషయాలు బైటపెట్టిన జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Gold Price Today: బంగారం ధరలు భారీగా పతనం... ఒకరోజే రూ. 1160 తగ్గింపు.. డిసెంబర్ లో లక్ష దిగువకు.. నవంబర్ 9వ తేదీ పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold Price Today: బంగారం ధరలు భారీగా పతనం... ఒకరోజే రూ. 1160 తగ్గింపు.. డిసెంబర్ లో లక్ష దిగువకు.. నవంబర్ 9వ తేదీ పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Jubilee Hills By Poll Voting Live: హోరాహోరీ పోరు.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం
Live Blog

Jubilee Hills by Elections Voting Live Updates: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైంది. అభ్యర్థుల హోరాహోరీ ప్రచారం ముగియగా.. ఓటర్లు నేడు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. పోలింగ్‌కు ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇప్పటికే ఈవీఎంలను అధికారులు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలించారు. మంగళవారం ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. ప్రధాన పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ మధ్య పోటీ నెలకొంది. కాగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో ఈ స్థానంలో ఉపఎన్నిక అనివార్యమైంది. కాంగ్రెస్ నుంచి నవీన్, బీఆర్ఎస్ నుంచి మాగంటి సునీత, బీజేపీ నుంచి దీపక్ రెడ్డి బరిలో ఉన్నారు. మొత్తంగా 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. ఈ నెల 14న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. జూబ్లీహిల్స్ బై ఎలక్షన్స్ పోలింగ్‌కు సంబంధించి లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

 

11 November, 2025

  • 06:46 AM

    Jubilee Hills Polling Live Updates: జూబ్లీహిల్స్‌లో మొత్తం 4,01,365 మంది ఓటర్లు 

    ==> ఎన్నికల బరిలో 58 మంది అభ్యర్థులు

    ==> ఒక్కో పోలింగ్‌ కేంద్రంలో 4 ఈవీఎంల ఏర్పాటు 

    ==> జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక విధుల్లో 5 వేల మంది పోలీసులు 

    ==> జూబ్లీహిల్స్‌లో 144 సెక్షన్‌ విధింపు 
     ==> ఇప్పటివరకు 230 మంది రౌడీషీటర్లను బైండోవర్‌ 

  • 06:40 AM

    Jubilee Hills Polling Live Updates: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలకు  ఏర్పాట్లు పూర్తి: చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ సుదర్శన్ రెడ్డి

    ==> 139 ప్రాంతాల్లో 407 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు

    ==> 68 క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్ల వద్ద CRPFతో భద్రత

    ==> ఫిర్యాదుల కోసం 24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్

    ==> 1950 నంబరుకు ఫోన్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు

    ==> వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పోలింగ్ సరళి పర్యవేక్షణ

    ==> మొదటిసారి డ్రోన్లను వినియోగిస్తున్నాం

    ==> ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్

Jubilee Hills by PollJubilee Hills By Poll 2025Congress Vs BRSJubilee HillsJubilee Hills Voting Live Updates

Trending News