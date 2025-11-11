Jubilee Hills By Poll Voting Live: హోరాహోరీ పోరు.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం

Jubilee Hills by Elections Voting Live Updates: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైంది. అభ్యర్థుల హోరాహోరీ ప్రచారం ముగియగా.. ఓటర్లు నేడు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. పోలింగ్కు ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇప్పటికే ఈవీఎంలను అధికారులు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలించారు. మంగళవారం ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. ప్రధాన పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ మధ్య పోటీ నెలకొంది. కాగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో ఈ స్థానంలో ఉపఎన్నిక అనివార్యమైంది. కాంగ్రెస్ నుంచి నవీన్, బీఆర్ఎస్ నుంచి మాగంటి సునీత, బీజేపీ నుంచి దీపక్ రెడ్డి బరిలో ఉన్నారు. మొత్తంగా 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. ఈ నెల 14న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. జూబ్లీహిల్స్ బై ఎలక్షన్స్ పోలింగ్కు సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.