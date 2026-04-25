Kalvakuntla Kavitha New Party LIVE: కల్వకుంట్ల కవిత పార్టీపై సంచలనం.. టీఆర్ఎస్‌ అంటూ ప్రకటన

Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త రాజకీయ ప్రస్థానం ఇవాళ ఆరంభంకానుంది. మేడ్చల్ వేదికగా పార్టీ పేరు, జెండాను ఆవిష్కరించనున్నారు. కవిత ప్రసంగంపై సర్వత్రా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. కవిత కొత్త పార్టీ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 25, 2026, 10:37 AM IST

Top 10 Billionaires countries in World: 2026 ప్రకారం అత్యధిక బిలీయనీర్స్ ఉన్న టాప్ 10 దేశాలు.. భారత్ స్థానం ఇదే..
10
Top 10 Billionaires countries in World
Top 10 Billionaires countries in World: 2026 ప్రకారం అత్యధిక బిలీయనీర్స్ ఉన్న టాప్ 10 దేశాలు.. భారత్ స్థానం ఇదే..
Badrinath Temple Facts: బద్రీనాథ్ ఆలయం వెనుక ఉన్న ఈ 7 రహస్యాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు! ఆఖరిది అస్సలు నమ్మలేరు!
7
Badrinath Temple mystery
Badrinath Temple Facts: బద్రీనాథ్ ఆలయం వెనుక ఉన్న ఈ 7 రహస్యాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు! ఆఖరిది అస్సలు నమ్మలేరు!
Imanvi: ప్రభాస్ ఫౌజీ భామ ఇమాన్వికి మరో బంపరాఫర్.. విడుదలకు ముందే మరో క్రేజీ ఆఫర్..
5
Imanvi
Imanvi: ప్రభాస్ ఫౌజీ భామ ఇమాన్వికి మరో బంపరాఫర్.. విడుదలకు ముందే మరో క్రేజీ ఆఫర్..
Pawan Kalyan Health Update: పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకోలేదంటూ నాగబాబు ఆవేదన..!
5
Pawan Kalyan Health Update
Pawan Kalyan Health Update: పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకోలేదంటూ నాగబాబు ఆవేదన..!
Live Blog

Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో నేడు మరో కొత్త పార్టీ ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త రాజకీయ పార్టీ స్థాపనకు సిద్ధమయ్యారు. పార్టీ ప్రకటనకు మేడ్చల్‌ జిల్లా మునీరాబాద్‌లోని అద్వయ కన్వెన్షన్‌లో 20 ఎకరాల్లో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. తెలంగాణ సాంస్కృతిక గుర్తింపును ప్రతిబింబించేలా ప్రత్యేకంగా అలంకరణలు చేశారు. ముఖ్యంగా కాకతీయ కళా వైభవాన్ని గుర్తు చేసే ప్రధాన ద్వారం.. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ చిహ్నాల ప్రతిరూపాలు సభ ప్రాంగణానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భారీ సంఖ్యలో నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు సభకు తరలి వస్తున్నారు. వారికి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ సంప్రదాయ వంటకాలతో అతిథ్యాన్ని అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. 34 రకాల వంటకాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. కవిత పార్టీ ప్రకటన లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..
 

25 April, 2026

  • 10:37 AM

    Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: కేసీఆర్ మన మనిషి కాదు.. మర మనిషి అని అన్నారు. గుంటనక్క చేతిలో బంధీ అయ్యారని విమర్శించారు. కేసీఆర్ రాజకీయ పరిణితి కోల్పోయారని అన్నారు. ఇళ్లను కూల్చుతుంటే కేసీఆర్ ఎక్కడ ఉన్నారన నిలదీశారు.

  • 10:35 AM

    Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: ఎంతో పోరాటంతో వచ్చిన తెలంగాణ ఎక్కడో దారి తప్పిందని కవిత అన్నారు. సామాజిక తెలంగాణ రథచక్రం ఎక్కడో విరిగి ముక్కలైందన్నారు. తెలంగాణలో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ లేదని.. దారుణమైన నిఘా నీడలో తెలంగాణ బతికిందని అన్నారు. ఆనాడు పాలించిన కుటుంబంలో తాను భాగమైనందుకు కొన్ని విషయాల్లో సిగ్గుపడుతున్నా.. తెలంగాణ సాధించిన కుటుంబంలో ఉన్నందుకు మాత్రం గర్వపడుతున్నానని చెప్పారు. 

  • 10:34 AM

    Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: తెలంగాణ కోసం అనేక కష్టాలు పడి.. పిడికిలి బిగించి కొట్లాడాం..

    తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ జాగృతి కీలకపాత్ర పోషించింది.

    తెలంగాణ జాగృతి కార్యకర్తలు తెలంగాణ సాంస్కృతిక దీపాన్ని పదిలంగా కాపాడుకున్నారు.

    తెలంగాణ భవిష్యత్తును రాసుకోవడానికి మనమందరం భాగస్వామ్యం కావాలి: తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (TRS) పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు కవిత

  • 10:25 AM

    Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: తనకు సింగరేణి అంటే చాలా ఇష్టమన్నారు కవిత. తెలంగాణ జాగృతి సమాజానికి కాంతిరేఖ అయిందన్నారు. 
     

  • 10:17 AM

    Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: జై తెలంగాణ.. జై తెలంగాణ అంటూ కవిత స్పీచ్ ప్రారంభించారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో నూతన శక్తిగా వస్తున్నామని కవిత తెలిపారు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక చరిత్ర అని.. తన జీవితంలో కూడా మర్చిపోలేని రోజు అని అన్నారు.

  • 10:15 AM

    Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: తన పార్టీ పేరును టీఆర్‌ఎస్‌గా ప్రకటించారు కల్వకుంట్ల కవిత. తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన తన పార్టీ పేరు పెట్టారు.

  • 10:05 AM

    Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: కవిత వేదిక మీద కూర్చుకున్నారు. మరి కొద్ది క్షణాల్లో పార్టీ జెండాను, పేరును ప్రకటించనున్నారు.

  • 10:04 AM

    Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: బహిరంగ సభకు ప్రజలు భారీగా హాజరయ్యారు. పార్టీ పేరు ఏముంటుంది..? ఏ జెండా ఏంటి..? కవిత స్పీచ్ ఎలా ఉంటుంది..? అనే విషయాలపై ఆసక్తి నెలకొంది.

  • 09:58 AM

    Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: పార్టీ ప్రకటన సభకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ ప్రాంగణంగా పేరు పెట్టారు. కవిత ఇప్పుడ సభా ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకున్నారు.

  • 09:47 AM

  • 09:35 AM

    Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: రాజకీయ పార్టీ ప్రకటన సందర్భంగా బంజారాహిల్స్‌లోని తన నివాసంలో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత దంపతులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

