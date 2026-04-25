Kalvakuntla Kavitha New Party LIVE: కల్వకుంట్ల కవిత పార్టీపై సంచలనం.. టీఆర్ఎస్‌ అంటూ ప్రకటన

Kalvakuntla Kavitha New Party Live Updates: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో నేడు మరో కొత్త పార్టీ ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త రాజకీయ పార్టీ స్థాపనకు సిద్ధమయ్యారు. పార్టీ ప్రకటనకు మేడ్చల్ జిల్లా మునీరాబాద్లోని అద్వయ కన్వెన్షన్లో 20 ఎకరాల్లో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. తెలంగాణ సాంస్కృతిక గుర్తింపును ప్రతిబింబించేలా ప్రత్యేకంగా అలంకరణలు చేశారు. ముఖ్యంగా కాకతీయ కళా వైభవాన్ని గుర్తు చేసే ప్రధాన ద్వారం.. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ చిహ్నాల ప్రతిరూపాలు సభ ప్రాంగణానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భారీ సంఖ్యలో నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు సభకు తరలి వస్తున్నారు. వారికి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ సంప్రదాయ వంటకాలతో అతిథ్యాన్ని అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. 34 రకాల వంటకాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. కవిత పార్టీ ప్రకటన లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..