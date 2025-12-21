KCR Press Meet: సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత మళ్లీ తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధికారంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరు గ్యారంటీల్లో విఫలమవడం.. ప్రజలను అన్నింటా మోసం చేయడంతో తెలంగాణ అథపాతాళానికి వెళ్తోంది. పదేళ్లు అభివృద్ధిలో అగ్రగామిగా ఉన్న తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పాలనతో నేలచూపులు చూస్తున్న సమయంలో గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ రంగంలోకి దిగారు. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్లోని పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహించిన పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశంలో పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలపై హర్షం వ్యక్తం చేసి పార్టీ శ్రేణులను అభినందించిన తొలి సీఎం కేసీఆర్.. భవిష్యత్ కార్యాచరణ, వ్యూహం కూడా వివరించారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలో పెనుమార్పులు జరిగేలా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సమావేశం అనంతరం బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడారో తెలుసుకుందాం.