English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KCR Press Meet Live: గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ప్రెస్‌మీట్‌.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తోలు తోలు తీస్తాం

KCR Press Meet Live: గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ప్రెస్‌మీట్‌.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తోలు తోలు తీస్తాం

KCR Sensational Comments In Press Meet Here Live Updates In Telugu: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశం అనంతరం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సమావేశంలో కేసీఆర్‌ ఏం మాట్లాడారో లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇవే..

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 21, 2025, 07:06 PM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ అల్ట్రా చీప్‌ ప్లాన్‌.. రూ.5 తో 56 రోజుల అదిరిపోయే వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!
5
BSNL ultra cheap plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ అల్ట్రా చీప్‌ ప్లాన్‌.. రూ.5 తో 56 రోజుల అదిరిపోయే వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!
Jonna Idli: జొన్నపిండితో ప్రతిసారి రొట్టెలు ఏం తింటారు.. ఇలా ఓసారి టేస్టీగా ఇడ్లీలు చేసేయండి.. లొట్టలేసుకుంటూ ప్లేట్ ఖాళీ చేస్తారు!
5
Jonna Idli Making Process
Jonna Idli: జొన్నపిండితో ప్రతిసారి రొట్టెలు ఏం తింటారు.. ఇలా ఓసారి టేస్టీగా ఇడ్లీలు చేసేయండి.. లొట్టలేసుకుంటూ ప్లేట్ ఖాళీ చేస్తారు!
Shani Dev: శని దేవుడికి అత్యంత ఇష్టమైన పుష్యమాసంలో ఇలా చేస్తే మీ కష్టాలన్ని పరార్..!
5
Shani Dev Gochar
Shani Dev: శని దేవుడికి అత్యంత ఇష్టమైన పుష్యమాసంలో ఇలా చేస్తే మీ కష్టాలన్ని పరార్..!
Budha Gochar: బుధుడి గొప్ప అడుగుతో ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో గొప్ప అద్భుతాలు.. డబ్బే డబ్బు..
6
Budha Transit
Budha Gochar: బుధుడి గొప్ప అడుగుతో ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో గొప్ప అద్భుతాలు.. డబ్బే డబ్బు..
KCR Press Meet Live: గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ప్రెస్‌మీట్‌.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తోలు తోలు తీస్తాం
Live Blog

KCR Press Meet: సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత మళ్లీ తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధికారంలోని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఆరు గ్యారంటీల్లో విఫలమవడం.. ప్రజలను అన్నింటా మోసం చేయడంతో తెలంగాణ అథపాతాళానికి వెళ్తోంది. పదేళ్లు అభివృద్ధిలో అగ్రగామిగా ఉన్న తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ పాలనతో నేలచూపులు చూస్తున్న సమయంలో గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌ రంగంలోకి దిగారు. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్‌లోని పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో నిర్వహించిన పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశంలో పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. సర్పంచ్‌ ఎన్నికల ఫలితాలపై హర్షం వ్యక్తం చేసి పార్టీ శ్రేణులను అభినందించిన తొలి సీఎం కేసీఆర్‌.. భవిష్యత్‌ కార్యాచరణ, వ్యూహం కూడా వివరించారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలో పెనుమార్పులు జరిగేలా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సమావేశం అనంతరం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ ఏం మాట్లాడారో తెలుసుకుందాం.

21 December, 2025

  • 18:56 PM

    ఆరున్నర లక్షల ఎకరాలకు ఆయకట్టు ఇచ్చాం: కేసీఆర్

    పోరాడి సాధించిన తెలంగాణలో మొత్తం సమీక్ష చేసుకున్నాం. మనకు రావాల్సిన వాటా ఎంత? దగా ఎక్కడ జరిగింది? ఎలా సరిదిద్దాలని ఆలోచన చేశాం. మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాను ఆదుకోవాలని ప్రస్థానం ప్రారంభించాం. యుద్ధప్రాతిపదికన పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులను రన్నింగ్ చేశాం' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ గుర్తుచేసుకున్నారు. నెట్టెంపాడు, భీమా, కల్వకుర్తి అన్నింటినీ లైన్‌లోకి తెచ్చామని.. నికరంగా ఆరున్నర లక్షల ఎకరాలకు ఆయకట్టు తెచ్చినట్లు వివరించారు.

  • 18:52 PM

    - 'రాష్ట్రంలో అసలు ప్రభుత్వం ఉందా? రియల్ ఎస్టేట్ దందా తప్ప వేరే లేదా? హిల్ట్ భూములు అమ్ముకోవడమేనా?' అని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై కేసీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం

    - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తోలు తీస్తాం ఇవాల్టి వరకు ఒక లెక్క రేపటి నుంచి మరో లెక్క - కేసీఆర్

    - పాలమూరు, రంగారెడ్డి, నల్గొండ జిల్లాల్లో ప్రభుత్వాన్ని ఎండగడుతూ బహిరంగ సభలు పెడతాం - కేసీఆర్

  • 18:43 PM

    దద్దమ్మ ప్రభుత్వం.. తెలంగాణకు బీజేపీ శని
    రాజకీయాల్లో గెలుపోటములు సహజమని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ తెలిపారు. కానీ ఎంత తెలివితక్కువ దద్దమ్మ ప్రభుత్వం వచ్చినా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ప్రయత్నిస్తారని చెప్పారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చాక పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకంలో ఒక్క తట్టెడు మట్టి కూడా ఎత్తిపోయలేదని మండిపడ్డారు. కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు మొదటి నుంచి శని అని ప్రకటించారు. తెలంగాణలో ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం జరిగినా వ్యతిరేకిస్తోందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్డీఏ కూటమిలో చేరడం.. ఆయన మాటలు పట్టుకొని తెలంగాణలో అభివృద్ధి పథకాలను బీజేపీ వ్యతిరేకించడమే పని అయ్యింది గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

  • 18:32 PM

    ఎంత దద్దమ్మ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టుల కోసం పోరాడలేదా? 
    పాలమూరు ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు డీపీఆర్‌ వెనక్కి పంపిస్తే స్పందించారా? నిద్రపోతున్నారా?
    40 టీఎంసీలు కేటాయిస్తామంటే నోరు మెదపరా? అని గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

    మాకు రెండు బాధ్యతలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ తెచ్చిన పార్టీగా.. ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా పోరాడాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంది.

  • 18:20 PM

    దద్దమ్మ ప్రభుత్వం: కేసీఆర్
    'చేతగాని దద్దమ్మ ప్రభుత్వం. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలో ఒక తట్టెడు మట్టి కూడా తీయలేదు' అని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాకు తీరని అన్యాయం జరుగుతోందని.. పాలమూరు ప్రాజెక్టుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎట్ల అంటే అట్లా చేస్తోందని మండిపడ్డారు.

  • 18:19 PM

    కేసీఆర్‌ ఆవేదన
    తెలంగాణ వెనుకబడిన ప్రాంతం కాదు. తెలంగాణ వెనకేయబడిన ప్రాంతం అని గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌ ప్రకటించారు. పాలమూరులో గంజి కేంద్రాలు ఉంటే ఆ సమయంలో తాను కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నట్లు గుర్తుచేసుకున్నట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కృష్ణా నది పారే ప్రాంతంలో గంజి కేంద్రాలు ఉండడం చాలా దారుణం. అంతటి దారుణ పరిస్థితులు పాలమూరులో ఉన్నాయని కేసీఆర్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

  • 18:16 PM

    చంద్రబాబు వర్సెస్‌ కేసీఆర్‌
    చంద్రబాబు జలదోపిడీ, తెలంగాణకు చేసిన తీరని అన్యాయాన్ని వివరించిన గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌. సమైక్యాంధ్రలో ఆంధ్రోళ్లు చేసిన జలదోపిడీ.. చంద్రబాబు కుట్ర.. పాలమూరుకు జరిగిన తీరని అన్యాయంపై సుదీర్ఘ ప్రసంగం చేస్తున్న తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌.

  • 18:12 PM

    ఆంధ్రోళ్ల జలదోపిడీని వివరిస్తున్న గులాబీ బాస్‌
    సమైక్యాంధ్రలో తెలంగాణకు జరిగిన నీటి అన్యాయం.. ఆంధ్రోళ్ల జలదోపిడీని వివరిస్తున్న గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌. కృష్ణా జలాలపై మరోసారి చంద్రబాబు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి తెలంగాణకు తీరని అన్యాయం చేస్తోందని మండిపాటు. పాలమూరు ఎత్తిపోతలపై నిర్లక్ష్యం చేస్తుండడంతో ఆ ప్రాజెక్టు ప్రధాన అజెండాగా ప్రెస్‌మీట్‌ నిర్వహిస్తున్నారు.

  • 18:07 PM

    KCR Press Meet

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఏర్పాటు తెలంగాణకు పెనుశాపం అని కేసీఆర్ ప్రకటించారు. అందులో పాలమూరు జిల్లాకు తీరని అన్యాయం జరిగింది. అతి తీవ్రమైన అన్యాయం పాలమూరుకు జరిగిందని గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

  • 18:02 PM

    KCR Press Meet After Live Updates...

    పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంపై
    మీడియాతో సరదాగా ప్రసంగం ప్రారంభించిన కేసీఆర్. ప్రధానంగా పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంపై పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశంలో చర్చించినట్లు వెల్లడి. సమైక్యాంధ్ర పాలనలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అన్యాయానికి గురయ్యిందని ఆవేదన. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చాలా దారుణ అన్యాయం చేశాయని కేసీఆర్ ఆవేదన.

  • 17:59 PM

    KCR Press Meet Start

    ప్రెస్ మీట్ ప్రారంభం
    బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ ప్రారంభమైంది. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలతో కాన్ఫరెన్స్‌ హాల్‌కు హాజరైన గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌.

  • 17:33 PM

    ప్రెస్‌మీట్‌ కొంత ఆలస్యం

    బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ కొంత ఆలస్యం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. రెండు గంటలకు ప్రారంభమైన పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశం ఆలస్యంగా ముగిసిందని సమాచారం. దీంతో ఐదు గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ దాదాపు 6 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే సమావేశం ముగిసినా ప్రెస్‌మీట్‌లో ఎలాంటి అంశాలు ప్రస్తావించాలి.. ఏం మాట్లాడాలనే దానిపై పార్టీ ప్రతినిధులతో కేసీఆర్‌ చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం.

  • 17:18 PM

    జీ తెలుగు న్యూస్‌లో కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌

    కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌కు సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో ఎప్పటికప్పుడు చూడండి. ఈ లింక్‌లపై క్లిక్‌ చేయాలి.

  • 17:16 PM

    సమావేశంలో కేసీఆర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు

    పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశంలో కేసీఆర్‌ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ మోసాలు, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలుచేయకపోవడాన్ని పార్టీ శ్రేణులకు గుర్తుచేశారు. దీంతోపాటు నదీ జలాల వ్యవహారంపై కీలక ప్రసంగం చేశారు. భవిష్యత్‌లో రానున్న ఎన్నికలపై కేసీఆర్‌ పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేసినట్లు సమాచారం.

  • 17:03 PM

    KCR Press Meet Here Live Updates..

    తెలంగాణ ప్రజలు ఉత్కంఠగా
    బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశం ముగిసినట్లు తెలుస్తోంది. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధికారికంగా కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ ఐదు గంటలకు అని ప్రకటించింది. ప్రెస్‌మీట్‌ కేసీఆర్‌ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. మరికొన్ని నిమిషాల్లో కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ ప్రారంభం కానుంది. కేసీఆర్‌ ఏం మాట్లాడనున్నారనేది తెలంగాణ ప్రజలు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దీంతోపాటు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులు కూడా కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ వీక్షిస్తున్నట్లు సమాచారం.

K Chandrashekar RaoPress Meetbrs partyTelangana BhavanHyderabad

Trending News