Khairatabad Ganesh Shoba Yatra 2025 LIVE: ఖైరతాబాద్ గణేష్‌ లైవ్ అప్‌డేట్స్.. బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపై ఉత్కంఠ

Khairatabad Ganesh 2025 Live Updates: జై బోలో గణేష్‌ మహారాజ్‌కు.. గణపతి బొప్పా మోరియా.. అంటూ హైదరాబాద్ నగరం నేడు మార్ముమోగిపోతుంది. 11 రోజులపాటు పూజలు అందుకున్న గణనాథున్ని నేడు గంగమ్మ ఒడికి చేర్చనున్నారు. ఖైరతాబాద్ గణేష్‌ శోభాయాత్ర భారీ ఎత్తున సాగుతోంది. బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంలో ఎంత ధర పలుకుతుందని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 6, 2025, 08:48 AM IST

Live Blog

Khairatabad Ganesh 2025 Live Updates: హైదరాబాద్‌లో నేడు భారీ గణనాథుల నిమజ్జనం జరగనుంది. ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి శోభాయాత్ర కనులపండవగా జరుగుతోంది. విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి రూపంలో ఖైరతాబాద్ గణనాథుడు భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వగా..  69 అడుగుల ఎత్తుతో విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఈ శోభాయాత్రను వీక్షించేందుకు లక్షలాది మంది భక్తులు రానుండగా.. పోలీసులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు. పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. గణనాథుడి శోభాయాత్ర ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వరకు హుస్సేన్ సాగర్ చేరుకునేలా రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేశారు. హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వేలాది విగ్రహాలు ట్యాంక్‌బండ్‌కు క్యూకట్టగా.. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలోని చెరువులు, కొలనుల్లో వినాయకుడిన గంగమ్మ ఒడికి చేర్చనున్నారు. ఇక బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాట కోసం అందరూ ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ గణేష్‌ శోభాయాత్ర, బాలాపూర్‌ లడ్డూ వేలం లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

 

6 September, 2025

  • 08:47 AM

    Ganesh Idols Immersion Live Updates: సరూర్ నగర్ చెరువు వద్ద యువకుల ఆందోళన.. క్రేన్ సిబ్బందికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు

    క్రేన్ సిబ్బంది వినాయకుని నిమజ్జనం చేసే ప్రయత్నంలో ఒక్కసారిగా కింద పడ్డ వినాయకుడు

    వినాయక నిమజ్జనాలకు ప్రభుత్వం సరైన ఏర్పాటు చేయలేదని ఆందోళనకు దిగిన యువకులు

    భారీగా మోహరించిన పోలీసులు

  • 08:44 AM

  • 08:42 AM

    Balapur Ganesh Laddu Acution Live Updates: ప్రతి ఏటా పెరుగుతూ వెళ్తున్న బాలాపూర్ లడ్డు వేలం పాట ఈ సారి ఎంతవరకు వెళ్తుందనేదానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. గత సంవత్సరం 30 లక్షల ఒక వెయ్యి రూపాయలకు కొలన్ శంకర్ రెడ్డి దక్కించుకున్నారు. అయితే గతఏడాది లడ్డూ వేలంలో పాల్గొనే వారితో పాటు కొత్తగా ఏనిమిది మంది పాల్గొంటున్నారు.

  • 08:41 AM

    Balapur Ganesh Laddu Acution Live Updates: బాలాపూర్ లడ్డు వేలం పాటకి సర్వం సిద్ధమైంది. మరికాసేపట్లో బొజ్జగణపయ్య లడ్డూ వేలం ప్రారంభంకానుంది. ఈసారి బాలాపూర్ లడ్డు ఎవరు దక్కించుకుంటారు అనే దానిపై సర్వత్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఉదయం ఐదు గంటలకు బాలాపూర్ గణేశుడుకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు నిర్వాహకులు. అనంతరం స్వామివారిని గ్రామంలో ఊరేగింపుగా తీసుకెత్తున్నారు ఉత్సవ సమితి సభ్యులు. తిరిగి గ్రామ బొడ్రాయికి వచ్చిన తర్వాత వేలం పాట మొదలుపెడతారు. 

  • 08:33 AM

    Ganesh Idols Immersion Live Updates: ఏపీలోని ఏలూరు జిల్లా కైకలూరులో వినాయక చవితి  ఊరేగింపులో ఇరు వర్గాల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ

    ==> రాళ్లు కర్రలతో ఇరుపక్షాల దాడి

    ==> గత మూడు రోజుల క్రితం విగ్రహాల ఊరేగింపు జరుగుతుండగా..  దారి విషయమై  జరిగిన గొడవ నేపథ్యంలో  ఒక వర్గం వారిపై దాడి చేసిన మరో వర్గం

    ==> నేడు విగ్రహ ఊరేగింపులో  గత మూడు రోజుల క్రితం జరిగిన ఊరేగింపులో దాడి చేసిన వర్గంపై మరో వర్గం దాడి

    ==> ఇరు వర్గాల  రాళ్లు, కర్రలు పరస్పర దాడితో పట్టణంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి

    ==> సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఇది వర్గాలను చదరగొట్టి ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు

  • 08:29 AM

    Ganesh Laddu Auction 2025 Live Updates: హైదరాబాద్‌లో గణపతి లడ్డూ వేలంలో రికార్డ్ సృష్టించింది. రాజేంద్రనగర్ సన్ సిటీలోని రిచ్మండ్ విల్లాలో ఏకంగా 2 కోట్ల 32 లక్షలు పలికింది. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
     

  • 08:23 AM

    Khairatabad Ganesh Shoba Yatra 2025 Live Updates: ప్రారంభమైన ఖైరతాబాద్ గణేష్ శోభాయాత్ర..

    శోభాయాత్ర లో భారీగా పాల్గొన్న భక్తులు..

  • 08:21 AM
