Khairatabad Ganesh 2025 Live Updates: హైదరాబాద్లో నేడు భారీ గణనాథుల నిమజ్జనం జరగనుంది. ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి శోభాయాత్ర కనులపండవగా జరుగుతోంది. విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి రూపంలో ఖైరతాబాద్ గణనాథుడు భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వగా.. 69 అడుగుల ఎత్తుతో విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఈ శోభాయాత్రను వీక్షించేందుకు లక్షలాది మంది భక్తులు రానుండగా.. పోలీసులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు. పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. గణనాథుడి శోభాయాత్ర ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వరకు హుస్సేన్ సాగర్ చేరుకునేలా రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేశారు. హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వేలాది విగ్రహాలు ట్యాంక్బండ్కు క్యూకట్టగా.. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని చెరువులు, కొలనుల్లో వినాయకుడిన గంగమ్మ ఒడికి చేర్చనున్నారు. ఇక బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాట కోసం అందరూ ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ గణేష్ శోభాయాత్ర, బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.