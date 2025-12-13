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Lionel Messi Hyderabad Tour Live: మెస్సీ Vs సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ లైవ్ చూసేయండి..

Messi Uppal Stadium Live Updates: హైదరాబాద్ నగరం లియోనాల్ మెస్సీ నామస్మరణతో మార్మోగిపోతుంది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఫుట్‌బాల్ వీక్షించేందుకు భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు. ఈ మ్యాచ్‌లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా బరిలోకి దిగనున్నారు. లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Dec 13, 2025, 08:57 PM IST|Updated: Dec 13, 2025, 08:57 PM IST
Lionel Messi Hyderabad Tour Live: మెస్సీ Vs సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ లైవ్ చూసేయండి..
Image Credit: Lionel Messi Vs CM Revanth Reddy Football Match Live
13 December 2025 08:57 PM (IST)

Lionel Messi Football Match Live Updates: మెస్సీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ ఫ్యాన్స్‌కు అభివాదం చేస్తూ ఉత్సాహపరిచారు. మెస్సీ షోతో ఉప్పల్ స్టేడియం దద్దరిల్లింది. ఈ మ్యాచ్‌ కొన్నేళ్లపాటు తెలంగాణ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో గుర్తిండిపోతుంది.

13 December 2025 08:49 PM (IST)

Lionel Messi Football Match Live Updates: అపర్ణ మెస్సీ టీమ్‌ను సింగరేణి ఆర్ఆర్‌ టీమ్ విజయం సాధించింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విజేతకు ట్రోఫీ అందజేశారు. 

13 December 2025 08:28 PM (IST)

Lionel Messi Football Match Live Updates: పెనాల్టీ షూటౌట్‌లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గోల్ కొట్టారు. చిన్న పిల్లలతో మెస్సీ సరదాగా ఫుట్ బాల్ ఆడారు.

13 December 2025 08:15 PM (IST)

Lionel Messi Football Match Live Updates: మెస్సీ మైదానంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ప్లేయర్లతో కరచాలనం చేసి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో వార్మప్ చేస్తున్నారు.

13 December 2025 08:11 PM (IST)

Lionel Messi Football Match Live Updates: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గ్రౌండ్‌లోకి దిగారు. సింగరేణి ఆర్ఆర్ తరుఫున ముఖ్యమంత్రి ఆడుతున్నారు.

13 December 2025 08:06 PM (IST)

Lionel Messi Football Match Live Updates: సింగరేణి ఆర్ఆర్ టీమ్ రెండు గోల్స్ కొట్టి ఆధిక్యంలోకి దూసుకువెళ్లింది. మైదానంలో మెస్సీని చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

13 December 2025 08:01 PM (IST)

Lionel Messi Football Match Live Updates: మెస్సీ.. మెస్సీ అంటూ ఫ్యాన్స్ ఉప్పల్ స్టేడియాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. మరికాసేపట్లో మెస్సీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గ్రౌండ్‌లోకి దిగనున్నారు.

13 December 2025 07:57 PM (IST)

13 December 2025 07:52 PM (IST)

Lionel Messi Football Match Live Updates: సింగరేణి ఆర్ఆర్ వర్సెస్ అపర్ణా మెస్సీ టీమ్స్ మధ్య ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే మెస్సీ, రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉప్పల్ స్టేడియానికి చేరుకున్నారు.

13 December 2025 07:38 PM (IST)

13 December 2025 06:56 PM (IST)

Lionel Messi Football Match Live Updates: ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో లేజర్‌ షో అదిరిపోయింది. రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ మ్యూజికల్‌ ఈవెంట్‌తో ఫ్యాన్స్‌ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
 

13 December 2025 06:48 PM (IST)

13 December 2025 05:58 PM (IST)
13 December 2025 05:54 PM (IST)

Lionel Messi Football Match Live Updates: ఇవాళ రాత్రి 7.50 గంటలకు ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో మెస్సీ ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ ప్రారంభం అవుతుంది. రాత్రి 8.06కి మెస్సీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరు మైదానంలోకి దిగుతారు. 8.08కి రోడ్రిగో, లూయిస్‌ సువారెజ్‌ గ్రౌండ్‌లోకి వస్తారు. 8.13కి పెనాల్టీ షూటౌట్‌ నిర్వహిస్తారు.  8.18కి రాహుల్ గాంధీ గ్రౌండ్‌లోకి రానున్నారు. 

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TAGS:
Lionel Messi
Lionel Messi News
Lionel Messi in Hyderabad
Lionel Messi Hyderabad Tour
Lionel Messi Hyderabad Tour Live Updates

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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