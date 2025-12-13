English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lionel Messi Hyderabad Tour Live: మెస్సీ Vs సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ లైవ్ చూసేయండి..

Lionel Messi Hyderabad Tour Live: మెస్సీ Vs సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ లైవ్ చూసేయండి..

Messi Uppal Stadium Live Updates: హైదరాబాద్ నగరం లియోనాల్ మెస్సీ నామస్మరణతో మార్మోగిపోతుంది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఫుట్‌బాల్ వీక్షించేందుకు భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు. ఈ మ్యాచ్‌లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా బరిలోకి దిగనున్నారు. లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 13, 2025, 08:29 PM IST

Lionel Messi Hyderabad Tour Live: మెస్సీ Vs సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ లైవ్ చూసేయండి..
Lionel Messi Vs CM Revanth Reddy Football Match Live: ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం లియోనాల్ మెస్సీ హైదరాబాద్‌ టూర్‌ నేపథ్యంలో ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్ జోష్‌లో ఉన్నారు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సీ ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ ఆడనుండడంతో అభిమానుల సందడి ఓ రేంజ్‌లో ఉంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌కు చేరుకున్న మెస్సీ.. ఫలకనుమా ప్యాలెస్‌లో ఉన్నారు. అక్కడ 100 మంది మీట్ అండ్ గ్రీట్‌లో పాల్గొంటున్నారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఉప్పల్ స్టేడియానికి ఆయన బయలు దేరనున్నారు. కోల్‌కతాలో ఉద్రిక్తతలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లో పోలీసులు పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. అదనపు బలగాలను ఉప్పల్ స్టేడియానికి రప్పించారు. మెస్సీతో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ ఆడనున్నాడు. మెస్సీ టూర్‌కు సంబంధించిన లైవ్ అప్‌డేట్స్‌ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

13 December, 2025

  • 20:28 PM

    Lionel Messi Football Match Live Updates: పెనాల్టీ షూటౌట్‌లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గోల్ కొట్టారు. చిన్న పిల్లలతో మెస్సీ సరదాగా ఫుట్ బాల్ ఆడారు.

  • 20:15 PM

    Lionel Messi Football Match Live Updates: మెస్సీ మైదానంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ప్లేయర్లతో కరచాలనం చేసి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో వార్మప్ చేస్తున్నారు.

  • 20:11 PM

    Lionel Messi Football Match Live Updates: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గ్రౌండ్‌లోకి దిగారు. సింగరేణి ఆర్ఆర్ తరుఫున ముఖ్యమంత్రి ఆడుతున్నారు.

  • 20:06 PM

    Lionel Messi Football Match Live Updates: సింగరేణి ఆర్ఆర్ టీమ్ రెండు గోల్స్ కొట్టి ఆధిక్యంలోకి దూసుకువెళ్లింది. మైదానంలో మెస్సీని చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

  • 20:01 PM

    Lionel Messi Football Match Live Updates: మెస్సీ.. మెస్సీ అంటూ ఫ్యాన్స్ ఉప్పల్ స్టేడియాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. మరికాసేపట్లో మెస్సీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గ్రౌండ్‌లోకి దిగనున్నారు.

  • 19:57 PM

  • 19:52 PM

    Lionel Messi Football Match Live Updates: సింగరేణి ఆర్ఆర్ వర్సెస్ అపర్ణా మెస్సీ టీమ్స్ మధ్య ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే మెస్సీ, రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉప్పల్ స్టేడియానికి చేరుకున్నారు.

  • 19:38 PM

  • 18:56 PM

    Lionel Messi Football Match Live Updates: ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో లేజర్‌ షో అదిరిపోయింది. రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ మ్యూజికల్‌ ఈవెంట్‌తో ఫ్యాన్స్‌ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
     

  • 18:48 PM

  • 17:54 PM

    Lionel Messi Football Match Live Updates: ఇవాళ రాత్రి 7.50 గంటలకు ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో మెస్సీ ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌ ప్రారంభం అవుతుంది. రాత్రి 8.06కి మెస్సీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరు మైదానంలోకి దిగుతారు. 8.08కి రోడ్రిగో, లూయిస్‌ సువారెజ్‌ గ్రౌండ్‌లోకి వస్తారు. 8.13కి పెనాల్టీ షూటౌట్‌ నిర్వహిస్తారు.  8.18కి రాహుల్ గాంధీ గ్రౌండ్‌లోకి రానున్నారు. 

