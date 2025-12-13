Lionel Messi Vs CM Revanth Reddy Football Match Live: ప్రపంచ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనాల్ మెస్సీ హైదరాబాద్ టూర్ నేపథ్యంలో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సీ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడనుండడంతో అభిమానుల సందడి ఓ రేంజ్లో ఉంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్కు చేరుకున్న మెస్సీ.. ఫలకనుమా ప్యాలెస్లో ఉన్నారు. అక్కడ 100 మంది మీట్ అండ్ గ్రీట్లో పాల్గొంటున్నారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఉప్పల్ స్టేడియానికి ఆయన బయలు దేరనున్నారు. కోల్కతాలో ఉద్రిక్తతలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో పోలీసులు పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. అదనపు బలగాలను ఉప్పల్ స్టేడియానికి రప్పించారు. మెస్సీతో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడనున్నాడు. మెస్సీ టూర్కు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.