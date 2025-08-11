Hyderabad Rains Live Updates: రుతుపవన ద్రోణి ఈరోజు సగటు సముద్ర మట్టం వద్ద అమృత్సర్, చండీగఢ్, షాజహాన్పూర్, లక్నో, గోరఖ్పూర్, దర్భంగా, జప్పైగురి గుండా తూర్పు ఈశాన్య దిశగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు కొనసాగుతోంది. ఉపరితల ఆవర్తనం ఒకటి ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, దానికి ఆనుకుని ఉన్న తెలంగాణ ప్రాంతాలలో సముద్ర మట్టానికి 3.1 & 5.8 కి.మీ మధ్య ఎత్తుతో దక్షిణం వైపు వంపు తిరిగి కొనసాగుతోంది. ఆగస్టు 13 నాటికి వాయువ్య, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం ఉత్తర అంతర్గత కర్ణాటక, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో సగటు సముద్రమట్టం నుంచి 4.5- 5.8 కిమీ మధ్య ఎత్తులో కొనసాగిన ఉపరితల ఆవర్తనం ఈరోజు బలహీన పడిందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రేపు, ఎల్లుండి కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. వర్షాలకు సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.