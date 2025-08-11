English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rains Live Updates: హైదరాబాద్‌పై వరుణుడి ప్రకోపం.. ఈ ప్రాంతాల్లో కుండపోత వాన

Hyderabad Rains Live Updates: హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ భారీ వర్షం కురుస్తోంది. రానున్న కొన్ని గంటల్లో పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని హైడ్రా అధికారులు చెబుతున్నారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 11, 2025, 07:33 PM IST

Rains Live Updates: హైదరాబాద్‌పై వరుణుడి ప్రకోపం.. ఈ ప్రాంతాల్లో కుండపోత వాన
Live Blog

Hyderabad Rains Live Updates: రుతుపవన ద్రోణి ఈరోజు సగటు సముద్ర మట్టం వద్ద అమృత్సర్, చండీగఢ్, షాజహాన్‌పూర్, లక్నో, గోరఖ్‌పూర్, దర్భంగా, జప్‌పైగురి గుండా తూర్పు ఈశాన్య దిశగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు కొనసాగుతోంది. ఉపరితల ఆవర్తనం ఒకటి ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, దానికి ఆనుకుని ఉన్న తెలంగాణ ప్రాంతాలలో సముద్ర మట్టానికి 3.1 & 5.8 కి.మీ మధ్య ఎత్తుతో దక్షిణం వైపు వంపు తిరిగి కొనసాగుతోంది. ఆగస్టు 13 నాటికి వాయువ్య, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం ఉత్తర అంతర్గత కర్ణాటక, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో సగటు సముద్రమట్టం నుంచి 4.5- 5.8 కిమీ మధ్య ఎత్తులో  కొనసాగిన ఉపరితల ఆవర్తనం ఈరోజు బలహీన పడిందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రేపు, ఎల్లుండి కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. వర్షాలకు సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

11 August, 2025

  • 19:33 PM

    Hyderabad Rains Latest Updates: హైదరాబాద్‌లోని ట్యాంక్‌బండ్, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, పంజాగుట్ట, ఎర్రగడ్డ, కుత్బుల్లాపూర్, ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్, అత్తాపూర్, రాజేంద్రనగర్, అల్వాల్ తదితర ప్రాంతాల్లో వాన పడుతోంది. రాత్రి 9 గంటల వరకు వర్షం కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేశారు. అందుకు తగ్గట్లుగా ప్రజలు ప్రయణాలు ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించారు.

  • 19:20 PM

  • 19:15 PM

    Telangana Rains Live Updates: తెలంగాణలో రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, ఎల్లుండి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాలలో ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురుగాలితో కూడిన తేలికపాటి నుంచ మోస్తారు వర్షాలు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో రాగల 3 రోజులలో గంటకు 30 నుంచి 40 కి మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.

  • 19:06 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: ఏపీలో పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. రాబోయే 3 గంటల్లో విజయనగరం, కాకినాడ, తూ.గో, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్‌, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. 
     

Hyderabad Rainstelangana rainsAP Rains LiveRains Live NewsHyderabad rains updates

