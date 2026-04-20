Rythu Bharosa: కాసేపట్లో రైతు భరోసా నిధులు విడుదల.. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్‌ పరిశీలిస్తున్న సీఎం

Big Good News To Telangana Farmers: తెలంగాణ రైతులకు ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త అందించింది. వ్యవసాయం చేసేందుకు విడుదల చేయాల్సిన పెట్టుబడి నిధులు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులు కాళేశ్వరం పర్యటన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి నస్తుర్పల్లి బహిరంగ సభలో విడుదల చేశారు. అంతకుముందు కాళేశ్వరం ముక్తేశ్వరాలయం సందర్శించిన సీఎం, మంత్రులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కాళేశ్వరం బస్టాండ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ను పరిశీలించారు. అక్కడి నుంచి నేరుగా నస్తుర్పల్లి బహిరంగ సభకు హాజరై నిధులు విడుదల చేశారు. వీటికి సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.