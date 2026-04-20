Rythu Bharosa: కాసేపట్లో రైతు భరోసా నిధులు విడుదల.. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్‌ పరిశీలిస్తున్న సీఎం

Rythu Bharosa Funds Release For 2nd Phase Live Updates: తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాల్లోకి డబ్బుల జమ చేయనుంది. రైతు భరోసా పేరిట రైతులకు నిధులు విడుదల చేసేందుకు కాళేశ్వరం పర్యటన చేయడంతోపాటు నస్తుర్‌పల్లిలో బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 20, 2026, 06:37 PM IST

Live Blog

Big Good News To Telangana Farmers: తెలంగాణ రైతులకు ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త అందించింది. వ్యవసాయం చేసేందుకు విడుదల చేయాల్సిన పెట్టుబడి నిధులు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులు కాళేశ్వరం పర్యటన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి నస్తుర్‌పల్లి బహిరంగ సభలో విడుదల చేశారు. అంతకుముందు కాళేశ్వరం ముక్తేశ్వరాలయం సందర్శించిన సీఎం, మంత్రులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కాళేశ్వరం బస్టాండ్‌ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం మేడిగడ్డ బ్యారేజ్‌ను పరిశీలించారు. అక్కడి నుంచి నేరుగా నస్తుర్‌పల్లి బహిరంగ సభకు హాజరై నిధులు విడుదల చేశారు. వీటికి సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

20 April, 2026

  • 18:36 PM

    ప్రారంభమైన సభ
    కొద్దిసేపట్లో రైతులకు సంబంధించిన రైతు భరోసా నిధులను ప్రభుత్వం విడుదల చేయనుంది. ఇప్పటికే బహిరంగ సభ మాట్లాడగా.. ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు ప్రస్తుతం ప్రసంగిస్తున్నారు. రైతులకు నిధులు విడుదల చేసిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రసంగం చేయనున్నారు.

  • 18:13 PM

    Rythu Bharosa Funds Release For 2nd Phase Live Updates.. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్‌ను హెలికాప్టర్‌లో విహంగ వీక్షణం చేసిన ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు. బ్యారేజ్‌ను రిపేర్‌ చేసే అంశాన్ని అంతకుముందు అధికారులతో సీఎం చర్చించారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్‌ సందర్శన అనంతరం నస్తుర్‌పల్లిలో జరగనున్న బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడనున్నారు. అంతకుముందు రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయనున్నారు.

  • 17:53 PM

    కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పిల్లర్ల వద్ద జరుగుతున్న పునరుద్ధరణ పనులను నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టి అథారిటీ చైర్మన్ అనిల్ జైన్ తో కలిసి దాదాపు గంటసేపు పరిశీలిస్తున్న సీఎం. అధికారుల ద్వారా వివరాలు తెలుసుకుంటున్న రేవంత్ రెడ్డి

