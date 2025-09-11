English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rains: హైదరాబాద్‌లో కుండపోత.. వరదలో మునిగిన శివారు ప్రాంతాలు

Sudden Heavy Rains In Across Hyderabad And Telangana Districts: కొన్ని వారాల కిందట బీభత్సం సృష్టించిన వరుణుడు మళ్లీ హైదరాబాద్‌తోపాటు తెలంగాణలో ప్రతాపం చూపించాడు. గురువారం మధ్యాహ్నం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయి తర్వాత కొన్ని నిమిషాలకు భారీ వర్షం కురిసింది. వర్షానికి సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 11, 2025, 05:28 PM IST

Heavy Rains: హైదరాబాద్‌లో కుండపోత.. వరదలో మునిగిన శివారు ప్రాంతాలు
Live Blog

Heavy Rains In Hyderabad: వర్షం అంటేనే భయపడేలా కొన్ని వారాల కిందట వరుణుడు ప్రతాపం చూపించాడు. కొన్నాళ్లు విరామం తీసుకున్న వరుణదేవుడు మళ్లీ హైదరాబాద్‌తోపాటు తెలంగాణపై దంచి కొట్టాడు. నిన్న అక్కడకక్కడ తెలంగాణలో వర్షాలు కురవగా.. గురువారం మాత్రం ఉదయం నుంచి వాతావరణం మారిపోయింది. ఉదయం మేఘావృతం కాగా మధ్యాహ్నానికి వర్షంగా మారిపోయింది. అనంతరం నగరం నడిమధ్యలో కాకుండా శివారు ప్రాంతంల్లో కుండపోత వర్షం పడింది. అంతేకాకుండా పరిసర జిల్లాల్లో కూడా వర్షం మోస్తరు నుంచి భారీగా కురిసింది. ఈ వర్షంతో వాహనదారులు, స్థానికులు, వ్యాపారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వర్షానికి సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

11 September, 2025

  • 17:27 PM

    హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో గురువారం సాయంత్రం కుండపోత వర్షం కురిసింది. భారీ వర్షంతో నిమిషాల వ్యవధిలోనే రోడ్లపై భారీగా వరద చేరుకుంది. రహదారులపై మోకాళ్ల లోతు నీరు చేరడంతో ట్రాఫిక్ ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయింది. నగర శివారులోని ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, హయత్‌నగర్, అబ్దుల్లాపుర్‌మెట్, సరూర్‌నగర్‌, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం పడింది. సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో గంటన్నరపాటు భారీ వర్షం పడింది.

  • 17:13 PM

    హైదరాబాద్‌ నగరం మొత్తం భారీ వర్షం కురవడంతో నగర ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా శివారు ప్రాంతాలు ఎల్బీనగర్‌, సరూర్‌నగర్‌, ఉప్పల్‌, నారపల్లితోపాటు పటాన్‌చెరు తదితర ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం పడింది. జిల్లాల్లో వర్షంతో రైతులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.

