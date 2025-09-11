Heavy Rains In Hyderabad: వర్షం అంటేనే భయపడేలా కొన్ని వారాల కిందట వరుణుడు ప్రతాపం చూపించాడు. కొన్నాళ్లు విరామం తీసుకున్న వరుణదేవుడు మళ్లీ హైదరాబాద్తోపాటు తెలంగాణపై దంచి కొట్టాడు. నిన్న అక్కడకక్కడ తెలంగాణలో వర్షాలు కురవగా.. గురువారం మాత్రం ఉదయం నుంచి వాతావరణం మారిపోయింది. ఉదయం మేఘావృతం కాగా మధ్యాహ్నానికి వర్షంగా మారిపోయింది. అనంతరం నగరం నడిమధ్యలో కాకుండా శివారు ప్రాంతంల్లో కుండపోత వర్షం పడింది. అంతేకాకుండా పరిసర జిల్లాల్లో కూడా వర్షం మోస్తరు నుంచి భారీగా కురిసింది. ఈ వర్షంతో వాహనదారులు, స్థానికులు, వ్యాపారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వర్షానికి సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.