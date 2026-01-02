English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Assembly Liveblog: సభలో సమరం.. కేసీఆర్ Vs రేవంత్.. రచ్చ రచ్చ..

Telangana Assembly Liveblog: సభలో సమరం.. కేసీఆర్ Vs రేవంత్.. రచ్చ రచ్చ..

Telangana Assembly Liveblog: తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు కాస్త విరామం తర్వాత తిరిగి ఈ రోజు ప్రారంభమైంది. తొలిరోజు సీఎం కేసీఆర్ శాసనసభకు హజరు కావడంతో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. మరోవైపు ఈ రోజు ప్రారంభమైన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కీలక అంశాలు ప్రస్తావనకు తీసుకురాబోతున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 12:34 PM IST

Telangana Assembly Liveblog: సభలో సమరం.. కేసీఆర్ Vs రేవంత్.. రచ్చ రచ్చ..
Live Blog

అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కీలక అంశాలు ప్రస్తావనకు రాబోతున్నాయి. ఉదయం 10 గంటలకు సభ ప్రారంభమైన తర్వాత ప్రశ్నోత్తరాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. సభలో ప్రస్తావించే అంశాలను ముందుగానే బిజినెస్ అడ్వజరీ కమిటీ నిర్ణయాల నివేదికను సమర్పించింది.మోటార్ వెహికల్స్ టాక్సేషన్‌కు సంబంధించిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్ టేబుల్‌ చేయనున్నట్లు సమాచారం. మూసీ నది పునరుజ్జీవనం, అంగన్‌వాడీ వర్కర్లు, మినీ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల అప్‌గ్రేడేషన్ అంశంపై సభలో చర్చకు వచ్చింది. నిజామాబాద్‌లో స్పోర్ట్స్ స్టేడియం, బాల శక్తి పథకం అమలుపై అసెంబ్లీలో ప్రస్తావనకు రానుంది. బయ్యారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ, అగ్రో ఆధారిత పరిశ్రమలపై సభ్యులు ప్రశ్నలు లేవనెత్తనున్నారు. వైన్ షాపులు, బెల్ట్ షాపుల నియంత్రణ, మానకొండూరు రోడ్ల మరమ్మతులపై సభ్యులు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించబోతున్నారు. HAM మోడల్ రోడ్ల నిర్మాణంపై వివరణ ఇవ్వాలని సభలో సభ్యులు ప్రభుత్వన్ని ప్రశ్నించబోతున్నారు. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత తెలంగాణ  మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్లులు సభలో చర్చకు రానుంది. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల స్థాపన, నియంత్రణ సవరణ బిల్లుపై చర్చించి సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మోటార్ వెహికల్స్ టాక్సేషన్  మెండ్మెంట్ బిల్లు , మహాత్మాగాంధీ ఉపాధి హామీ పథకం పేరు మార్పు పై చర్చ జరుగనుంది. మహాత్మాగాంధీ ఉపాధి హామీ పథకం లో గాంధీ పేరు తొలగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రభుత్వం తీర్మానం ప్రవేశపెట్టబోతోంది. 

2 January, 2026

  • 12:30 PM

    అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు.. 

    మూసా, ఈసా నదుల సంగమం వద్ద మహాత్మా గాంధీ అస్థికలు కలిపిన చోట బాపూ ఘాట్ నిర్మించారు.

    మానవ నాగరికత నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోనే అభివృద్ధి చెందింది.

    కాకతీయుల నుంచి నిజాం నవాబుల వరకు సాగు, తాగు నీటి అవసరాలతో పాటు పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి అనుగుణంగా ప్రాజెక్టులు నిర్మించారు. 

    1908 లో నగరాన్ని వరద ముంచెత్తితే… వరద సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగా నిజాం సర్కారు ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ప్రాజెక్టులను నిర్మించింది.

    ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ఇప్పటికీ హైదరాబాద్ నగర ప్రజల దాహార్తిని తీరుస్తున్నాయి.

    ఆగర్భ శ్రీమంతుల ఫామ్ హౌజుల డ్రైనేజీతో ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ లో కలుపుతుంటే ఉక్కు పాదం మోపాము.  

    ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా వెనక్కి తగ్గకుండా ముందుకు వెళ్లాం. 

    లండన్ థేమ్స్ రివర్, న్యూయార్క్ జపాన్, సౌత్ కొరియా, సింగపూర్ లాంటి దేశాలను పర్యటించాం. 

    ప్రపంచస్థాయి నగరాలన్నీ నదీ పరివాహక ప్రాంతాలను కాపాడుకున్నాయి. 

    గుజరాత్ సబర్మతీ నది ప్రక్షాళన సమయంలో 60 వేల కుటుంబాలను తరలించారు. 

    ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో గంగా నది ప్రక్షాళన చేసి రివర్ ఫ్రంట్ కట్టుకున్నారు.

    బీజేపీ నాయకులు వాటిని అభివృద్ధి మంత్రంగా ప్రచారం చేసుకున్నారు.

    మేం వాటిని వ్యతిరేకించలేదు… తప్పుపట్టడం లేదు.

    మూసీ కాలుష్యం కారణంగా నల్లగొండ జిల్లా ప్రజలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. 

    కంపెనీల కలుషితాల నుంచి జంతువుల కళేబరాల వరకు మూసీలో కలుస్తున్నాయి.

    మూసీ పరీవాహక ప్రాంత మహిళలు గర్భం దాల్చలేకపోతున్నారని వైద్యులు చెప్పిన పరిస్థితి. 

    ప్రపంచ నగరాలు అభివృద్ధి చెందుతున్న విధానాలను చూశాక మూసీలో శుద్ధమైన నీరు ప్రవహించాల్సిందేనని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించాము. 

    కన్సల్టెన్సీలను అపాయింట్ చేసుకుని మూసీ ప్రక్షాలకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని చెప్పాము.  

    బాపూ ఘాట్ వద్ద గాంధీ సరోవర్ రెండు నదులు  కలిసే చోట V షేప్ లో అభివృద్ధి జరుగుతోంది. 

    గోదావరి జలాలను తరలించి మూసీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపనుకుంటున్నాం.

    20 TMC లలో 15 టీఎంసీలు తాగు నీటి అవసరాలకు, 5 టీఎంసీలు మూసీ లో నిరంతరం శుద్ధమైన నీరు పాటించేందుకు ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాం 

    మూడు నదుల సంగమంగా బాపూ ఘాట్ వద్ద గాంధీ సరోవర్ ను అభివృద్ధి చేయబోతున్నాము. 

    మార్చి 31 లోగా అంచనాలు సిద్ధం చేసి టెండర్లు వేసి అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నాం.

     ADB బ్యాంకు  రూ. 4 వేల కోట్లు రుణం ఇచ్చేందుకు అంగీకరించింది.

    గాంధీ  సరోవర్ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అనుమతించింది.

    గండిపేట నుంచి గౌరెల్లి వరకు 55 కి.మీ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మించాలని భావిస్తున్నాం. 

    ఓల్డ్ సిటీని మేం ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయలేదు.

    ఓల్డ్ సిటీ ఒరిజినల్ సిటీ.. ప్రపంచంలోనే గొప్ప నగరంగా తీర్చిదిద్దుతాం. 

    కొంతమంది నన్ను రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ అంటున్నారు. 

    రియల్ ఎస్టేట్ కూడా ఒక ఇండస్ట్రీ.

    హైటెక్ సిటీ నిర్మించాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి విమర్శలే చేశారు.

    రోజు రోజుకు పట్టణీకరణ పెరుగుతుంది. 

    రాబోయే 20  ఏండ్లలో 75 శాతానికి పట్టణీకరణ పెరుగుతుంది. 

    మూసీ కాలుష్యం కంటే కొందరు మనుషుల కడుపులో ఉన్న విషం అత్యంత ప్రమాదకరం. 

    నేను వివరాలు చెబుతుంటే ఎందుకు విషం కక్కుతున్నారు. 

    నిజాలు ప్రజలకు తెలియవద్దని చర్చ జరగకుండా చూడాలనుకుంటున్నారు. 

    వివరాలు చెబుతుంటే నొప్పి ఎందుకు..

    మూసీ ప్రక్షాళన చేయాలని వాళ్ల బీఆరెస్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా కోరుతున్నారు.

    మూసీ పరీవాహక ప్రాంత పేదలకు మెరుగైన వసతులు కల్పిస్తామంటే వాళ్లు అలాగే ఉండాలన్నట్లుగా విపక్షం ప్రవర్తిస్తున్నది. 

    మంచిరేవుల దగ్గర మూసీ పరివాహకంలో ఉన్న పురాతన శివాలయాన్ని అభివృద్ధి చేయబోతున్నాం. 

    మూసీ పరివాహకంలో గురుద్వార్ , మసీదు, చర్చి లను నిర్మించి మత సామరస్యాన్ని చాటబోతున్నాం. 

    డీపీఆర్ సిద్దమయ్యాక అందరి సలహాలు, సూచనలు తీసుకుంటాము. 

    గాంధీ సరోవర్ నిర్మాణానికి డిఫెన్స్ ల్యాండ్ ఇవ్వడానికి కేంద్ర మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ గారు సూచనప్రాయంగా అంగీకరించారు.

    గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని ఎమ్మెల్యేలకు నా సూచన.. 

    మీ నియోజకవర్గాల్లో ఎలాంటి అభివృద్ధి కావాలో చెప్పండి.. 

    పేదలకు మంచి ఇండ్లు కట్టించి వారికి మెరుగైన వసతులు కల్పిద్దాం ..

    హైదరాబాద్ ను ప్రపంచస్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దాలనేదే మా సంకల్పం ..

    మేం మంచి పని చేయాలనుకుంటున్నాం… మీ సూచనలు సలహాలు ఇవ్వండి.. 

    డీపీఆర్ సిద్దమయ్యాక ఎమ్మెల్యేలందరికీ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చి సలహాలు తీసుకుంటాం ..

    కొందరు కడుపులో విషం తగ్గించుకుంటే మంచిది..

  • 12:03 PM

    *ఎమ్మెల్సీ బండా ప్రకాష్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్*

    42 భవనాలకు స్థలాలు ఇచ్చారు కానీ దాని అభివృద్ధి చేయడానికి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది..

    మూడు భవనాలు పని ప్రారంభం అయి మద్యలో ఉన్నాయి..

    కులాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు ఆ స్థలాలు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతులకు పోకుండా కాపాడుకోవాలి..

    కురుమ భవనం పూర్తయిన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్ట్యూట్ ఇతర హాస్టల్ అవసరాలకు వాడాలని వారికే విబేధాలు వచ్చాయి..

    ఆత్మగౌరవ భవనాలకు సంబంధించి త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటాం..

    కాంగ్రెస్ పార్టీ సామాజిక న్యాయానికి చాంపియన్..

    బీసీ ప్రజా ప్రతినిధుల తో శాసన సభ సమావేశాల్లోపు ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం..

    బీసీ సబ్ ప్లాన్ పై గత సంవత్సరం ప్రారంభించాలనుకున్నాము.. ఆ నిధులు వాడతాం..

    బలహీన వర్గాల విద్యకు ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం..

    ఇటీవల జరిగిన సర్వే లో అభివృద్ధి చెందిన కుటుంబాల నివేదిక పరిశీలిస్తే ఏ కుటుంబంలో అయితే ఉన్నత చదువులు ఉన్నాయో వారే అభివృద్ధి చెందారు..

    బలహీన వర్గాల అభివృద్ధికి సమగ్ర ప్రణాళిక తో ముందుకు పోతాం..

  • 11:45 AM

    శాసన మండలి..

    *బలహీన వర్గాల శాఖ పై బి ఆర్ ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తక్కేలపల్లి రవీందర్ రావు అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సమాధానంగా*

    బలహీన వర్గాల సంక్షేమంపై గత 10 సంవత్సరాల్లో ఏనాడు ప్రశ్నించలేదు..

    13 కార్పొరేషన్ లు ఉండేవి.. తరువాత 8 కార్పొరేషన్లు ,ఒక ఈబీసీ బోర్డు ఏర్పాటు చేశాం..

    స్థలాల సేకరణ చేశాం.. వాటి అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించలేదు

    నిధులు పేపర్ కే తప్ప గతంలో ఒక్క రూపాయి నిధులు ఇవ్వలేదు..

    గొల్ల కురుమ భవన్ కు మాజీ  ఎమ్మెల్సీ ఎగ్గే మల్లేశం తన సొంత నిధులతో ఆ భవనాన్ని నిర్మించారు...

    ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత బలహీనవర్గాల మంత్రి గా అన్ని కుల సంఘాలతో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం..

    కొంత ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ , ఎడ్యుకేషన్,స్కిల్స్ డెవలపమేంట్ కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తున్నాం..

    బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ సామాజిక న్యాయానికి కట్టుబడి ఉంది..

    బలహీన వర్గాలకు సముచిత న్యాయం జరిగేలా మా కార్యాచరణ ఉంది..

    పార్టీ పదవులు ,ప్రభుత్వ పదవులలో బలహీన వర్గాలకు ప్రాధాన్యత కల్పిస్తున్నాం..

    సమగ్రమైన ప్రణాళిక తో కొత్త కార్పొరేషన్లకు శాశ్వత సిబ్బందిని నియమిస్తాం..

    ధోభీ, కుమ్మరి ప్రత్యేక ప్రణాళికలు తీసుకుంటున్నాం..
     
    గీత కార్పొరేషన్ కాటమయ్య రక్షణ కవచాలు ఇస్తున్నాం..

    బలహీన వర్గాల శాఖ మంత్రి గా సామాజిక న్యాయం జరగడానికి రాజకీయాలు అతీతంగా పని చేస్తాం

  • 11:33 AM

    బనకచర్ల కు సంబంధించిన విషయంలో ఆంధ్ర అడ్వైసరీ ని తీసి వేసి తెలంగాణ పైన ప్రేమ అభిమానం ఉన్న వాళ్ళని అడ్వైసరీ గా పెట్టుకోండి 

    పాలమూరు రంగారెడ్డి పైన ఆదిత్యనాధ్ వందలు కేసు లు వేశారు 

    ఆదిత్యనాధ్ ని కమిటీ చెర్మన్ గా ఎలా వేస్తారు

    బనకచర్ల ఎక్కడ ఉందొ ఈ ముఖ్యమంత్రికి తెలియదు

    ఏమి తెలియదు  తెల్సిందల్లా బూతులు మాట్లాడటం

    ప్రజలంను మోసం చేయకండి 

    ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మనిషి మంచోడే కాని సబ్జెక్టు లేదు.

    బి ఆర్ ఎస్ ఎమ్మెల్యే, విప్ వివేకానంద గౌడ్ 

    సభను సజావుగా నడపండి 

    అధికార మదంతో మాట్లాడుతున్నారు 

    కేసీఆర్ గారు సభకు రావాలని అంటున్నావు, నువ్వు  చేసిన తప్పులు సరిద్దిదుకో 

    సభను ఎన్ని రోజులు పెడతావు స్పష్టంగా చెప్పు 

    క్వశ్చన్ హౌర్, ఎజెండా లేకుండా జీరో హౌర్బతో చరిత్రలు మొదటి సారిగా సభను ప్రారంభించిన ఘనత సీఎం రేవంత్ రెడ్డిది.రైతులు ఆత్మహత్య లు, ఆటో డ్రైవర్ లు ఆత్మ హత్యలు, గురుకులాలు పిల్లలు చని పోతున్నారు ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి వాటి పైన చర్చం

  • 11:33 AM

    అసెంబ్లీ లాబీ

    మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి...చిట్ చాట్..

    కేసీఆర్ నిన్ను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తే...ఊరూరా తిరుగుతున్నావ్.

    కేసీఆర్ ను ఉరితీసినా తప్పు లేదన్న దానికి రక్తంమరిగిపోయిందన్న కవిత... రక్తం పంచుకొని పుట్టిన సొంత అన్న 
    కేటీఆర్ ను,మరియు  హరీష్ రావు లను ఉరితిసినా తప్పు లేదా.. కవిత చెప్పాలి 

    బిఆర్ఎస్ నేతలందరినీ కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నావ్ అని కవిత విమర్శిస్తుంది.

    కేసీఆర్ సభకు రోజు వస్తే బిఆర్ఎస్ పుంజుకుంటుంది అని కవిత అంటుంది ,కవిత బిఆర్ఎస్ లో ఉన్నదా అనే అనుమానం ఉంది.

    కేసీఆర్ ను తిడితే వస్తున్న కోపం హరీష్ రావును తిడితే కవిత కు ఎందుకు రావడం లేదు.?

    కవిత కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది . జనాల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది.

    పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు విషయం లో బిఆర్ఎస్ తప్పు అని కవిత ఒప్పుకుంది , సంతోషం.

    బిఆర్ఎస్ హాయాం లో నల్లగొండ మంత్రి జిల్లాకు చేసిన అన్యాయంపై కవిత ప్రశ్నించాలి.

