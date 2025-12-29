Telangana Assembly Winter Session 2025 Live: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు సోమవారం ఉత్కంఠగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాల్లో కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాలపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడీ చర్చ జరుగుతోంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇవాళ సభకు రావడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అందరికంటే ముందు సభకు హాజరైన ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్.. తనకు కేటాయించిన సీట్లో కూర్చొన్నారు. అనంతరం సభలోకి వచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. కేసీఆర్ వద్దకు వెళ్లి కరచాలనం చేశారు. ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీశారు. మంత్రులు కూడా వెళ్లి కేసీఆర్తో మాట్లాడారు. సభ ప్రారంభమైన కాసేపటికే హరీశ్ రావుతో కలిసి కేసీఆర్ బయటకు వెళ్లిపోయారు. బీఏసీ సమావేశం తరువాత సభ ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలనే అంశంపై క్లారిటీ రానుంది. లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.