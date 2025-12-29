English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana Assembly Live Updates: కేసీఆర్‌తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కరచాలనం.. అసెంబ్లీలో ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్స్..!

Telangana Assembly Live Updates: కేసీఆర్‌తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కరచాలనం.. అసెంబ్లీలో ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్స్..!

Telangana Assembly Winter Session 2025 Live: తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతకాల సమావేశాలు నేటి నుంచి మొదలయ్యాయి. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సభకు హాజరు కావడంతో అందరిలోనూ ఆసక్తి ఏర్పడింది. అయితే కొద్ది సేపు మాత్రమే ఉండి సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 29, 2025, 01:57 PM IST

Telangana Assembly Live Updates: కేసీఆర్‌తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కరచాలనం.. అసెంబ్లీలో ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్స్..!
Live Blog

Telangana Assembly Winter Session 2025 Live: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు సోమవారం ఉత్కంఠగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాల్లో కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాలపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడీ చర్చ జరుగుతోంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇవాళ సభకు రావడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అందరికంటే ముందు సభకు హాజరైన ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్.. తనకు కేటాయించిన సీట్లో కూర్చొన్నారు. అనంతరం సభలోకి వచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. కేసీఆర్‌ వద్దకు వెళ్లి కరచాలనం చేశారు. ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీశారు. మంత్రులు కూడా వెళ్లి కేసీఆర్‌తో మాట్లాడారు. సభ ప్రారంభమైన కాసేపటికే హరీశ్‌ రావుతో కలిసి కేసీఆర్ బయటకు వెళ్లిపోయారు. బీఏసీ సమావేశం తరువాత సభ ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలనే అంశంపై క్లారిటీ రానుంది. లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

 

 

29 December, 2025

  • 13:56 PM

    Telangana Assembly Winter Session 2025 Live Updates: సభలో పీపీటీకి అవకాశం కల్పించాలని స్పీకర్‌కు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వినతి పత్రం అందజేశారు.

  • 13:39 PM

    Telangana Assembly Winter Session 2025 Live Updates: కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రామమోహన్ కామెంట్స్

    ==> రీ డిజైన్ పేరుతో పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్‌ని మార్చారు

    ==> పార్లమెంట్  ఎన్నికలు సీట్లు రాలేదు, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ఘోరంగా ఓడిపోయారు 

    ==> మీరు చేయలేని పనులను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది 

    ==> మీరు చేస్తున్న అప్పులను మేము కట్టాల్సి వస్తుంది 

    ==> ప్రజలకు అనే కదా సంక్షేమ పధకాలు అందిస్తుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 

    ==> మహిళలకు వడ్డిలేని రుణాలను ఇస్తున్నాం 

    ==> మహిళలకు ఉచిత బస్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాం..

  • 13:22 PM

    Telangana Assembly Winter Session 2025 Live Updates: అసెంబ్లీలోని తన ఛాంబర్‌లో మంత్రులు, విప్‌లతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీ అనంతరం బీఏసీ మీటింగ్ జరగనుంది. బీఏసీలో సభ ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలనే విషయంపై చర్చించనున్నారు.

  • 13:07 PM

    Telangana Assembly Winter Session 2025 Live Updates: సభ వాయిదా పడటంతో మండలి కొత్త నిర్మాణ పనులను స్పీకర్, చైర్మన్‌తో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలించారు. ప్రాంగణం విస్తరిస్తే ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు అందరికీ యాక్సెస్ ఉంటుందని సీఎం అన్నారు. ప్రతి సభ్యుడిని తాము గౌరవిస్తామని..  మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా సెంట్రల్ హాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలిపారు. బడ్జెట్ సమావేశాల వరకు మండలిని పూర్తి చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

  • 12:53 PM

  • 12:34 PM

    Telangana Assembly Winter Session 2025 Live Updates: కేసీఆర్‌ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కలిసిన అనంతరం మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు, కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, సీతక్క, వాకిటి శ్రీహరి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, ప్రభత్వ విప్‌లు బీర్ల ఐలయ్య, ఆది శ్రీనివాస్, ఇతర కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, సీపీఐ ఎమ్మెల్యే కునమనేని సాంబశివరావు కలిశారు. నూతనంగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ కేసీఆర్‌ను కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు.

  • 12:30 PM

    Telangana Assembly Winter Session 2025 Live Updates: బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్‌ అసెంబ్లీలోకి ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిపోయారు. పట్టుమని పది నిమిషాలు కూడా సభలో ఆయన ఉండలేదు. సభ ప్రారంభం అవగానే కేసీఆర్‌ బయటకు వచ్చేశారు.

Telangana AssemblyTelangana Assembly SessionsCM Revanth ReddyKCRCM Revanth Reddy VS KCR

