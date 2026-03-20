Telangana Budget 2026 LIVE: తెలంగాణ బడ్జెట్ పద్దులు ఇవే.. ఈ రంగాలకు భారీగా నిధులు..!

Telangana TS Budget 2026-27 LIVE: 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈసారి పద్దులలో సంక్షేమం, అభివృద్ధికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుండగా.. శాసనమండలిలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ సమర్పించనున్నారు. రూ.3.30 లక్షల కోట్లతో రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఉండనున్నట్లు సమాచారం. కొత్తగా ఆరు పథకాలను కూడా ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలిసింది. విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యం ఉంటుందని.. ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు కూడా భారీగా నిధులు కేటాయించే అవకాశం ఉంది.