English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Budget 2026 LIVE: తెలంగాణ బడ్జెట్ పద్దులు ఇవే.. ఈ రంగాలకు భారీగా నిధులు..!

Telangana Budget 2026 LIVE: తెలంగాణ బడ్జెట్ పద్దులు ఇవే.. ఈ రంగాలకు భారీగా నిధులు..!

Telangana TS Budget 2026-27 LIVE: తెలంగాణ బడ్జెట్ లెక్కలు శుక్రవారం తేలిపోనున్నాయి. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ను శాసనసభకు సమర్పించనున్నారు. ఈసారి ఏ రంగాలకు నిధులు ఎక్కువ కేటాయిస్తారు..? కొత్తగా ఎలాంటి స్కీమ్స్‌ తీసుకున్నారనున్నారు..? వంటి విషయాలపై ఆసక్తి నెలకొంది. తెలంగాణ బడ్జెట్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 20, 2026, 10:47 AM IST

Trending Photos

Telangana Budget 2026 LIVE: తెలంగాణ బడ్జెట్ పద్దులు ఇవే.. ఈ రంగాలకు భారీగా నిధులు..!
Live Blog

Telangana TS Budget 2026-27 LIVE: 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈసారి పద్దులలో సంక్షేమం, అభివృద్ధికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుండగా.. శాసనమండలిలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ సమర్పించనున్నారు. రూ.3.30 లక్షల కోట్లతో రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఉండనున్నట్లు సమాచారం. కొత్తగా ఆరు పథకాలను కూడా ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలిసింది. విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యం ఉంటుందని.. ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు కూడా భారీగా నిధులు కేటాయించే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ బడ్జెట్ 2026-27 (Telangana Budget 2026-27 LIVE) లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

20 March, 2026

  • 10:46 AM

    Telangana Budget 2026 LIVE Updates: బడ్జెట్ ప్రవేశ‌పెడుత‌న్న సంద‌ర్భంగా ప్ర‌జాభ‌వ‌న్‌లో న‌ల్ల పోచమ్మ అమ్మ‌వారికి ఉప ముఖ్యమంత్రి భ‌ట్టి విక్ర‌మార్క‌ ప్ర‌త్యేక పూజ‌లు నిర్వ‌హించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా బ‌డ్జెట్ ప్ర‌తుల‌ను అమ్మ‌వారి ముందుంచారు. అనుకున్న‌మేర రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వానికి ఆదాయం స‌మ‌కూరి సంక్షేమ ప‌థ‌కాలు ప్ర‌జ‌ల‌కు మ‌రింత ఎక్కువ‌గా చేరాల‌ని అమ్మ‌వారిని ప్రార్థించారు. ఈ ఏడాది వ‌ర్షాలు స‌మృద్ధిగా కురిసి రైతాంగం అంతా సుభిక్షంగా ఉండాల‌ని ప్రార్థించారు. అనంత‌రం బ‌డ్జెట్ ప్ర‌తుల‌తో శాస‌న‌స‌భలో జ‌రుగుతున్న మంత్రిమండ‌లి స‌మావేశానికి బ‌య‌లు దేరారు.

  • 10:26 AM

    Telangana Budget 2026 LIVE Updates: బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క. ఆర్థిక శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా, ప్లానింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గౌరవ్ ఉప్పల్, డిప్యూటీ సీఎం స్పెషల్ సెక్రటరీ డి.కృష్ణ భాస్కర్, అసెంబ్లీ సెక్రటరీ తిరుపతి. శాసన మండల సెక్రెటరీ నరసింహచార్యులు స్వాగతం పలికారు.

  • 09:44 AM

    Telangana Budget 2026 LIVE Updates: బడ్జెట్‌ సమావేశాలకు హాజరయ్యేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీకి బయలుదేరారు. కాసేపట్లో అసెంబ్లీ కమిటీహాలులో ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం ప్రారంభం కానుంది.

  • 09:23 AM

    *తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు*

     ▪️*అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల మూడో రోజు*. 

    ▪️ *ఉదయం 12 గంటలకు శాసనసభ, శాసనమండలి ప్రారంభం*

    ▪️ *శాసనసభ,  శాసనమండలిలో  క్వశ్చన్ అవర్ వద్దు* 

    🔹 *శాసన సభలో ఆవరణలో ఉదయం 9:30 గంటలకు క్యాబినెట్ సమావేశం..

    🔹*అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రి వర్గ భేటీ..

    🔹*2026- 27 రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలపనున్న కేబినెట్..

    🔹*శాసనసభలో 12 గంటలకు బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్న డిప్యూటీ సీఎం ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బట్టి విక్రమార్క..

    🔹*అభిజిత్ ముహూర్తంలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న భట్టి విక్రమార్క..

    🔹*శాసన మండలిలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న  మంత్రి ఉత్తంకుమార్ రెడ్డి..

    🔹*ఇప్పటివరకు రెండుసార్లు శాసనమండలిలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు*

    🔹*గత 2025- 26 వార్షిక బడ్జెట్ ను 3 లక్షల4 వేల కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం*

    🔹*ఈసారి 2026- 27 వార్షిక బడ్జెట్ ను 3లక్షల 36 వేల కోట్ల వరకు  ప్రవేశపెడుతున్నారని అంచనా..?*

    🔹*విద్యా, వైద్యం,సంక్షేమం, ఇరిగేషన్ కు పెద్ద పీట వేసే అవకాశం*

    🔹*పెరిగిన స్టేట్ ఓన్ ఇన్కమ్ తో.. బడ్జెట్ అంచనాలు 10% పెరిగే అవకాశం*

    🔹*జిఎస్టి స్లాబులు మారిన రాష్ట్ర ఆదాయానికి పెద్ద గా ఇబ్బంది కలగలేదు*

    🔹*పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల, తమ్ముడి హట్టి బ్యారేజ్ నిర్మాణం మూసి రివర్ ఫ్రంట్, రీజనల్ రింగ్ రోడ్, మెట్రో రైల్, పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీల అభివృద్ధి కోసం నిధుల కేటాయింపులు చేసే అవకాశం*

    🔹*ఐదారు కొత్త పథకాలు ప్రవేశ పెట్టే అవకాశం*

  • 09:08 AM

    Telangana Budget 2026 LIVE Updates: శనివారం ఉదయం 9.30 గంటలకు తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ సమావేశం కానుంది. బడ్జెట్‌కి ఆమోదం తెలిపిన అనంతరం.. అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

  • 09:01 AM

  • 08:41 AM

    Telangana Budget 2026 LIVE Updates: ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలుపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెడుతుందా..? కొత్తగా ప్రకటించే ఆరు పథకాలు ఏంటి..? పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Telangana Budget 2026 Live UpdatesTelangana BudgetTelangana Budget LiveTelangana Budget Live Updates

Trending News