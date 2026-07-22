/ఢిల్లీ టు తెలంగాణ తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. సీఎం రేవంత్ ధర్నా, బీజేపీ-కాంగ్రెస్ పోరుతో హైటెన్షన్..!

Telangana Protests Live Updates: పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని రాజీవ్ రహదారిపై కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో చేరుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే చింతకుంట విజయరమణరావు నాయకత్వంలో రాస్తారోకో నిర్వహించి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన విజయరమణరావు, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అరెస్ట్ ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని విమర్శించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజకీయ కక్ష సాధింపులో భాగంగానే ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు. అలాగే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
Telangana Protests Live Updates: బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రాంచందర్ రావును పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి.. గోషామహల్ పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. గాంధీ భవన్ ముట్టడికి ర్యాలీగా బయలుదేరిన రాంచందర్ రావును అడ్డుకున్నారు. నాంపల్లి బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయం వద్ద హైటెన్షన్ నెలకొంది. పలువురు బీజేపీ నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాంచందర్ రావు అరెస్టుతో బీజేపీ శ్రేణుల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం, కార్యకర్తల ఆందోళన నెలకొంది. బీజేపీ నిరసన నేపథ్యంలో నాంపల్లిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉన్నాయి.
Telangana Protests Live Updates: కరీంనగర్ ఎంపీ కార్యాలయం వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత
రాజేందర్, కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి సహా పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు ఎంపీ కార్యాలయంలోకి చొచ్చుకెళ్లే యత్నం
అప్రమత్తమైన బీజేపీ శ్రేణులు
భారీగా ఎంపీ కార్యాలయానికి తరలివచ్చిన బీజేపీ కార్యకర్తలు, కార్పొరేటర్లు
కాంగ్రెస్, బీజేపీ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ
కాంగ్రెస్ నేతలను వెంబడించిన బీజేపీ శ్రేణులు
కాంగ్రెస్ నేతలపై బీజేపీ శ్రేణుల దాడికి యతనం
అడ్డుకున్న పోలీసులు
కాంగ్రెస్ నేతలను అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్ కు తరలింపు
కాంగ్రెస్ తీరును నిరసిస్తూ కాసేపట్లో డీసీసీ కార్యాలయంవైపు వెళ్లేందుకు సిద్దమైన బీజేపీ శ్రేణులు
Delhi Protests Live Updates: ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీల అరెస్టుకు నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా లోక్భవన్ల ముట్టడికి AICC పిలుపునిచ్చింది. కొడంగల్ వేదికగా నిర్వహించిన ఆందోళనలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని ఖండిస్తూ కొడంగల్లోని అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ నేతలు చలో లోక్భవన్ కార్యక్రమానికి బయలుదేరగా.. పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో నెక్లెస్ రోడ్డు వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. మరోవైపు తెలంగాణ బీజేపీ కార్యాలయం దగ్గర పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా ఉంది. బీజేపీ కార్యాలయం ముందు పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు ఆధ్వర్యంలో గాంధీ ఆఫీస్ ముట్టడికి బీజేపీ నేతలు ర్యాలీ చేపట్టగా.. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు.. శాంతి భధ్రతల దృష్ట్యా ర్యాలీ తీయవద్దని రాంచందర్రావును కోరారు. ఓవైపు ఢిల్లీలో హైటెన్షన్ వాతావరణం.. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ ధర్నాలతో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.