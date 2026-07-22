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ఢిల్లీ టు తెలంగాణ తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. సీఎం రేవంత్ ధర్నా, బీజేపీ-కాంగ్రెస్ పోరుతో హైటెన్షన్..!

Delhi Protests Live Updates: కాంగ్రెస్, బీజేపీ ధర్నాలతో హైదరాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఓవైపు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో హైటెన్షన్ వాతావరణం కనిపిస్తుంటే.. మరోవైపు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ శ్రేణుల వరుస ధర్నాలు, ఆందోళనలతో వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది. ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా జరుగుతున్న తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, క్షణక్షణ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 22, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:04 PM IST
ఢిల్లీ టు తెలంగాణ తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. సీఎం రేవంత్ ధర్నా, బీజేపీ-కాంగ్రెస్ పోరుతో హైటెన్షన్..!
Image Credit: telangana delhi protests live updates
22 July 2026 02:04 PM (IST)

Telangana Protests Live Updates: పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని రాజీవ్ రహదారిపై కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో చేరుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే చింతకుంట విజయరమణరావు నాయకత్వంలో రాస్తారోకో నిర్వహించి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన విజయరమణరావు, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అరెస్ట్ ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని విమర్శించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజకీయ కక్ష సాధింపులో భాగంగానే ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు. అలాగే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 

22 July 2026 01:53 PM (IST)

Telangana Protests Live Updates: బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రాంచందర్ రావును పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి.. గోషామహల్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లారు. గాంధీ భవన్ ముట్టడికి ర్యాలీగా బయలుదేరిన రాంచందర్ రావును అడ్డుకున్నారు. నాంపల్లి బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయం వద్ద హైటెన్షన్ నెలకొంది. పలువురు బీజేపీ నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాంచందర్ రావు అరెస్టుతో బీజేపీ శ్రేణుల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం, కార్యకర్తల ఆందోళన నెలకొంది. బీజేపీ నిరసన నేపథ్యంలో నాంపల్లిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉన్నాయి. 

22 July 2026 01:51 PM (IST)

Telangana Protests Live Updates: కరీంనగర్ ఎంపీ కార్యాలయం వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత
 
రాజేందర్, కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి సహా పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు ఎంపీ కార్యాలయంలోకి చొచ్చుకెళ్లే యత్నం
 
అప్రమత్తమైన బీజేపీ శ్రేణులు
 
భారీగా ఎంపీ కార్యాలయానికి తరలివచ్చిన బీజేపీ కార్యకర్తలు, కార్పొరేటర్లు
 
కాంగ్రెస్, బీజేపీ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ
 
కాంగ్రెస్ నేతలను వెంబడించిన బీజేపీ శ్రేణులు
 
కాంగ్రెస్ నేతలపై బీజేపీ శ్రేణుల దాడికి యతనం
 
అడ్డుకున్న పోలీసులు
 
కాంగ్రెస్ నేతలను అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్ కు తరలింపు
 
కాంగ్రెస్ తీరును నిరసిస్తూ కాసేపట్లో డీసీసీ కార్యాలయంవైపు వెళ్లేందుకు సిద్దమైన బీజేపీ శ్రేణులు
 

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TAGS:
Delhi Protests Live Updates
CJP Protest Live
CJP Protest News
CJP Protest Live Updates
Telangana Protests Live Updates

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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