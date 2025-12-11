Telangana Gram Panchayat Elections 2025 Live: తెలంగాణ పంచాయితీ ఎలక్షన్స్ ఫస్ట్ ఫేస్ లైవ్ అప్ డేట్స్..

తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను మూడు విడదల్లో నిర్వహిస్తోంది. మొత్తంగా 10 వేల 279 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్ కు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో దాదాపు 3 వేలకు పైగా కేంద్రాల్లో వెబ్ క్యాస్టింగ్ తో ఎన్నికల తీరును పర్యవేక్షించనున్నారు. దీంతో ఎక్కడైనా సమస్య ఉండే రెండో విడద జరిగే పోలింగ్ ఆ పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీ పోలింగ్ నిర్వహించానికి అంతా సిద్ధం చేశారు. ఎన్నికలు జరిగిన వెంటనే కౌంటింగ్ ప్రక్రియను స్టార్ట్ చేసి సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులను ప్రకటించనున్నారు. సర్పంచ్ ఎన్నిక తర్వాత ఉప సర్పంచ్ఎన్నిక ప్రక్రియ మొదలుపెడతారు. ఈసారి గ్రీన్ పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మొత్తం 4,236 గ్రామ పంచాయతీలకు గాను 5 స్థానాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. 395 చోట్ల సర్పంచ్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. మిగిలిన 3,836 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఈ రోజు ఎన్నికలు జరగుతున్నాయి. మొత్తంగా 13 వేల 127 మంది అభ్యర్థులు బరిలో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. 37 వేల 440 వార్డులకు 149 చోట్ల నామినేషన్లు దాఖాలు కాలేదు. రికార్డు స్థాయిలో 9,331 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 27,960 వార్డు స్థానాలకు 67 వేల 893 మంది బరిలో ఉన్నారు. ఒక్కొక్క సర్పంచ్ స్థానానికి సగటున ఆరుగురు బరిలో ఉన్నారు. సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు 30, వార్డు సభ్యులకు 20 గుర్తులను ఎన్నికల సంఘం కేటాయించింది. సర్పంచ్ అభ్యర్థి బ్యాలెట్ పేపర్ గులాబీ, వార్డు సభ్యుడిది తెలుపు రంగులో ఉంటుంది.