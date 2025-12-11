English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Gram Panchayat Elections 2025 Live: తెలంగాణ పంచాయితీ ఎలక్షన్స్ ఫస్ట్ ఫేస్ లైవ్ అప్ డేట్స్..

Telangana Gram Panchayat Elections 2025 Live: తెలంగాణ పంచాయితీ ఎలక్షన్స్ ఫస్ట్ ఫేస్ లైవ్ అప్ డేట్స్..

Telangana Gram Panchayat Elections Phase 1 Live Updates:తెలంగాణలో ఎంత కాలంగా ఎదరు చూస్తోన్న  తొలి విడత స్థానిక ఎన్నికల పోలింగ్‌ ప్రారంభమైంది.  ఇప్పటికే మ్యాక్ పోలింగ్ నిర్వహించి అభ్యర్ధులకు ఉండే డౌట్స్ ను క్లియర్ చేశారు.  నిన్న సాయంత్రం వరకు బ్యాలెట్ బాక్స్‌లు, పేపర్లు .. పోలింగ్ కేంద్రాలకు అధికారులు తరలించారు. సమస్యాత్మక పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో వెబ్ క్యాస్టింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 11, 2025, 07:25 AM IST

Trending Photos

EPFO Update: పిఎఫ్‎ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ ఖాతాలో రూ. 52,000 జమ కానుంది.. పూర్తి అప్‌డేట్ ఇదిగో..!!
7
EPFO interest rate hike
EPFO Update: పిఎఫ్‎ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ ఖాతాలో రూ. 52,000 జమ కానుంది.. పూర్తి అప్‌డేట్ ఇదిగో..!!
Most Popular MBA Courses: MBA ఎంబీఏ తర్వాత ఈ 5 కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూడండి.. మీ లైఫ్ కచ్చితంగా సెటిల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్..!!
7
MBA Courses
Most Popular MBA Courses: MBA ఎంబీఏ తర్వాత ఈ 5 కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూడండి.. మీ లైఫ్ కచ్చితంగా సెటిల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్..!!
Shubman Gill: బుద్దిలేని గౌతమ్ గంభీర్.. దత్తపుత్రుడు శుభ్‌మన్ గిల్ దారుణంగా ఫెయిల్..!
7
Shubman Gill
Shubman Gill: బుద్దిలేని గౌతమ్ గంభీర్.. దత్తపుత్రుడు శుభ్‌మన్ గిల్ దారుణంగా ఫెయిల్..!
New Year 2026: మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న కొండలు.. సముద్ర అలల సరాగాలు.. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం.. కొత్త ఏడాది మరింత కొత్తగా.. ఇలా ప్లాన్ చేసి.. ఎంజాయ్ చేయండి..!!
6
New Year 2026 celebrations
New Year 2026: మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న కొండలు.. సముద్ర అలల సరాగాలు.. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం.. కొత్త ఏడాది మరింత కొత్తగా.. ఇలా ప్లాన్ చేసి.. ఎంజాయ్ చేయండి..!!
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 Live: తెలంగాణ పంచాయితీ ఎలక్షన్స్ ఫస్ట్ ఫేస్ లైవ్ అప్ డేట్స్..
Live Blog

తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను  మూడు విడదల్లో నిర్వహిస్తోంది. మొత్తంగా  10 వేల 279 పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్​ కు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో  దాదాపు 3 వేలకు పైగా కేంద్రాల్లో వెబ్‌ క్యాస్టింగ్ తో ఎన్నికల తీరును పర్యవేక్షించనున్నారు. దీంతో ఎక్కడైనా సమస్య ఉండే రెండో విడద జరిగే పోలింగ్ ఆ పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీ పోలింగ్ నిర్వహించానికి అంతా సిద్ధం చేశారు. ఎన్నికలు జరిగిన వెంటనే కౌంటింగ్ ప్రక్రియను స్టార్ట్ చేసి సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులను ప్రకటించనున్నారు.  సర్పంచ్ ఎన్నిక తర్వాత ఉప సర్పంచ్​ఎన్నిక ప్రక్రియ మొదలుపెడతారు. ఈసారి  గ్రీన్​ పోలింగ్​ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో  మొత్తం 4,236 గ్రామ పంచాయతీలకు గాను 5 స్థానాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. 395 చోట్ల సర్పంచ్‌లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. మిగిలిన 3,836 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఈ రోజు ఎన్నికలు జరగుతున్నాయి. మొత్తంగా 13 వేల 127 మంది అభ్యర్థులు బరిలో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. 37 వేల 440 వార్డులకు 149 చోట్ల నామినేషన్లు దాఖాలు కాలేదు. రికార్డు స్థాయిలో 9,331 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 27,960 వార్డు స్థానాలకు 67 వేల 893 మంది బరిలో ఉన్నారు.  ఒక్కొక్క సర్పంచ్ స్థానానికి సగటున ఆరుగురు బరిలో ఉన్నారు. సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు 30, వార్డు సభ్యులకు 20 గుర్తులను ఎన్నికల సంఘం కేటాయించింది. సర్పంచ్​ అభ్యర్థి బ్యాలెట్ పేపర్ గులాబీ, వార్డు సభ్యుడిది​ తెలుపు రంగులో ఉంటుంది.

 

 

11 December, 2025

  • 06:56 AM

    తెలంగాణ పంచాయితీ ఎన్నికల మొదటి దశలో 
    పురుషలు.. 27 లక్షల 41 వేల 70 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. 
    స్త్రీలు.. 28 లక్షల 78 వేల 159 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. 

    ఇతరులు -201 మంది ఉన్నారు. 

    మొత్తంగా 56 లక్షల 19 వేల 430 మంది అభ్యర్ధులు సర్పంచ్ ఎన్నికల భవితవ్యాన్ని తేల్చనున్నారు. 

     

Telangana Gram Panchayat Election 2025Gram Panchayat Election 2025Telangana Gram Panchayat Polls 2025 Telangana Sarpanch Elections 2025Telangana

Trending News