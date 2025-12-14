English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Sarpanch Elections 2025 Live: సర్పంచ్ సమరం.. రెండో దశ ఓటింగ్ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్

Gram Panchayat Elections 2025 Voting Live Updates: రెండో దశ సర్పంచ్ ఎన్నికల పోలింగ్ ఆదివారం జరుగుతోంది. 3,911 పంచాయతీల్లో 12,782 మంది సర్పంచ్ అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు. పోలింగ్ అనంతరం ఓట్ల లెక్కింపు.. ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుంది. లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 14, 2025, 08:47 AM IST

Telangana Sarpanch Elections 2025 Live: సర్పంచ్ సమరం.. రెండో దశ ఓటింగ్ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్
Gram Panchayat Elections 2025 Voting Live Updates: తెలంగాణలో ఆదివారం రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. మొత్తం 4333 గ్రామ పంచాయతీలు ఉండగా.. 415 గ్రామ పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. మిగిలిన 3,911 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనుండగా.. 12,782 మంది సర్పంచ్ అభ్యర్థులు.. 29,917 వార్డు స్థానాలకు 71,071 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. రెండో దశ ఓటింగ్‌ కోసం 38,337 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 57,22,465 ఓటర్లు అభ్యర్థుల భవిత్యాన్ని తేల్చనున్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ మొదలు అవుతుంది. అనంతరం ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుంది. పోలింగ్‌ కోసం ఎన్నికల సంఘం పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఓటింగ్‌కు సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

14 December, 2025

  • 08:46 AM

    Telangana Sarpanch Elections Polling Live Updates: నిర్మల్ జిల్లాలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది. జిల్లాలో ఏడు మండలాలకు గాను 121 గ్రామ పంచాయతీలకు సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ప్రజలు తమ కోటుహక్కు వినియోగించుకోవడానికి ఉదయాన్నే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు చేరుకొని వేచి ఉన్నారు.

  • 08:42 AM

  • 07:54 AM

    Telangana Sarpanch Elections Polling Live Updates: మెదక్ జిల్లా నార్సింగిలో సెల్ టవర్ ఎక్కిన పెద్ద తండా సర్పంచ్ అభ్యర్థి

    నిన్న రాత్రి ప్రత్యర్థి అభ్యర్థి ఓటుకు 2 వేల రూపాయలు పంపిణీ చేశాడని ఆరోపణ.. ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టి.. తనని కావాలని ఓడగొట్టేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్

  • 07:48 AM

    Telangana Sarpanch Elections Polling Live Updates: ఖమ్మం రూరల్ మండలం గోళ్లపాడు గ్రామంలో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద క్షుద్ర పూజలు కలకలం..

    రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి తొండల రవి ఓడిపోవాలని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు గోళ్లపాడు పంచాయతీ ఆఫీస్ దగ్గరలో ఈలా కత్తెర గుర్తు  స్లిప్‌కు క్షుద్ర పూజలు చేయడంతో కలకలం రేపుతోంది.ఈ ఘటన ఆకతీయల పనేనా లేక మరేదైనా కారణం ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.  

  • 07:23 AM

    Telangana Sarpanch Elections Polling Live Updates: నల్లగొండ జిల్లాలో పది మండలాల పరిధిలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు

    మొత్తం 281 పంచాయతీలు, 2408 వార్డులకు నోటిఫికేషన్
    38 సర్పంచులు, 553 వార్డులు ఏకగ్రీవం
    రెండో దశలో ఏకగ్రీవాలు మినహా 241 పంచాయతీలకు, 1832 వార్డులకు ఎన్నికలు
    బరిలో 4684 మంది అభ్యర్థులు 
    1832 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు
    ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్న 328016 మంది

    సూర్యాపేట జిల్లా..

    సూర్యాపేట జిల్లాలో ఎనిమిది మండలాల్లో రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికలు
    181 పంచాయతీలకు, 1628 వార్డులకు నోటిఫికేషన్
    23 సర్పంచ్, 339 వార్డులు ఏకగ్రీవం
    ప్రస్తుతం 158 సర్పంచ్, 1287 వార్డులకు ఎన్నికలు
    బరిలో 3717 మంది అభ్యర్థులు
    ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్న 235137 మంది ఓటర్లు 

    యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా..

    ఐదు మండలాల్లో రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికలు
    150 పంచాయతీలకు, 1332 వార్డులకు ఎన్నికలు
    10 సర్పంచ్, 171 వార్డులు ఏకగ్రీవం
    ప్రస్తుతం 140 సర్పంచ్, 1161 వార్డులకు పోలింగ్
    బరిలో 3209 మంది అభ్యర్థులు
    ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్న 202716 మంది ఓటర్లు

  • 07:20 AM

    Telangana Sarpanch Elections Polling Live Updates: ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో పోలింగ్ వివరాలు.. 

    ==> ఉమ్మడి జిల్లాలో 560 గ్రామ పంచాయతీలు, 5098 వార్డుల్లో 31 సర్పంచ్ స్థానాలు, 754 వార్డులు ఏకగ్రీవం
    ==> సంగారెడ్డి జిల్లాలో 10 మండల్లాల్లోని 243 గ్రామ పంచాయతీలు, 2164 వార్డుల్లో 14 సర్పంచ్ స్థానాలు, 222 వార్డులు ఏకగ్రీవం.. మిగతా 229 సర్పంచ్ స్థానాలకు బరిలో 649 మంది అభ్యర్థులు
    ==>  మెదక్ జిల్లాలో 9 మండలాల్లోని 149 గ్రామ పంచాయతీలు, 1290 వార్డుల్లో... 7 సర్పంచ్ స్థానాలు, 254 వార్డులు ఏకగ్రీవం.. మిగతా 142 సర్పంచ్ స్థానాలకు బరిలో 541 మంది అభ్యర్థులు
    ==> సిద్దిపేట జిల్లాలో 10 మండలాల్లోని 182 గ్రామ పంచాయతీలు, 1644 వార్డుల్లో 10 సర్పంచ్ స్థానాలు, 278 వార్డులు ఏకగ్రీవం.. మిగతా 172 సర్పంచ్ స్థానాలకు బరిలో 694 మంది అభ్యర్థులు

  • 07:16 AM

    Telangana Sarpanch Elections Polling Live Updates: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పోలింగ్ మొదలైంది. హనుమకొండ, వరంగల్, జనగామ, మహబూబాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో మొత్తం 27 మండలాల్లో పంచాయతీ పోరు జరగనుంది. మొత్తం 564 సర్పంచ్ స్థానాలు, 4,928 వార్డులుండగా 57 సర్పంచ్, 917 వార్డులు ఇప్పటికీ ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఇందులో ఒక సర్పంచ్, వార్డులకు నామినేషన్లు రాలేదు. మిగిలిన 506 సర్పంచ్, 4,003 వార్డులకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు.

  • 07:14 AM

    Telangana Sarpanch Elections Polling Live Updates: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో రెండవ విడత సర్పంచ్ ఎన్నికలు ప్రారంభం.

    కరీంనగర్‌లో  111 గ్రామ పంచాయితీ లకు 846 వార్డులకు ఎన్నికలు

    పెద్దపల్లి జిల్లాలో 70 గ్రామ పంచాయతీ లకు సర్పంచ్ ఎన్నికలు.507 వార్డులకు ఎన్నికలు.

    రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 77 గ్రామ పంచాయతీ లకు 540 వార్డులకు ఎన్నికలు

    జగిత్యాల జిల్లాలో 134 గ్రామ పంచాయతీలకు 946 వార్డులకు ఎన్నికలు

  • 07:13 AM

    Telangana Sarpanch Elections Polling Live Updates: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా.. 

    7మండలాలు
    జీపీలు..156
    ఏకగ్రీవం..16
    నిలిపివేత ..02
    ఎన్నికలు జరిగేవి-138 
    అభ్యర్థులు... 408 

    మొత్తం వార్డులు..1384
    ఏకగ్రీవమైనవి -248
    ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-1123

    అశ్వరావుపేట
    మొత్తం జీపీలు..27
    ఏకగ్రీవం- 02(కాంగ్రెస్-01 ఇండిపెండెంట్01)
    ఎన్నికలు-25

    దమ్మపేట
    జీపీలు-31
    ఏకగ్రీవం- 04(03-కాంగ్రెస్+01బీఆర్ఎస్)
    ఎన్నికలు-27

    ములకలపల్లి
    జీపీలు-20
    ఏకగ్రీవం-01(కాంగ్రెస్)
    ఎన్నిక నిలిపివేత -01
    ఎన్నికలు జరిగేవి..18

    చండ్రుగొండ..
    జీపీలు-14
    ఏకగ్రీవం-02 (కాంగ్రెస్)
    ఎన్నికలు- 12 

    అన్నపురెడ్డిపల్లి
    జీపీలు-10
    ఏకగ్రీవం -02(కాంగ్రెస్)
    ఎన్నికలు- 08

    చుంచుపల్లి..
    జీపీలు-18
    ఏకగ్రీవం-01(సీపీఐ)
    ఎన్నికలు- 17 

    పాల్వంచ
    జీపీలు.. 36
    ఏకగ్రీవం- 4 (సీపీఐ)
    ఎన్నిక నిలిపివేత-01

    156 గ్రామ పంచాయతీలకు గాను ఏకగ్రీవమైన జీపీలు16 ..
    ఎన్నికలు నిలిపివేత- 02
    ఎన్నికలు నిర్వహించేవి గ్రామపంచాయతీలు 138

    ఏకగ్రీవమైన 16 గ్రామపంచాయతీలు.. 
    కాంగ్రెస్ -09
    సీపీఐ-05
    బీఆర్ఎస్-01
    ఇండి-01

