Gram Panchayat Elections 2025 Voting Live Updates: తెలంగాణలో ఆదివారం రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్కు రంగం సిద్ధమైంది. మొత్తం 4333 గ్రామ పంచాయతీలు ఉండగా.. 415 గ్రామ పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. మిగిలిన 3,911 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనుండగా.. 12,782 మంది సర్పంచ్ అభ్యర్థులు.. 29,917 వార్డు స్థానాలకు 71,071 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. రెండో దశ ఓటింగ్ కోసం 38,337 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 57,22,465 ఓటర్లు అభ్యర్థుల భవిత్యాన్ని తేల్చనున్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ మొదలు అవుతుంది. అనంతరం ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుంది. పోలింగ్ కోసం ఎన్నికల సంఘం పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఓటింగ్కు సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.