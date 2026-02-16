English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana: తెలంగాణ మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్‌ల ఎన్నిక.. జనగామ, తొర్రూర్‌లో ఉద్రిక్తత

Telangana: తెలంగాణ మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్‌ల ఎన్నిక.. జనగామ, తొర్రూర్‌లో ఉద్రిక్తత

Telangana Municipal Chairman Elections Here Live Updates: తెలంగాణ మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత కొత్త పాలకవర్గాలు కొలువుతీరాయి. మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌, వైస్‌ చైర్మన్‌ ఎన్నికలు సోమవారం జరుగుతుండగా చాలా చోట్ల తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. హంగ్‌ వచ్చిన మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దౌర్జన్యాలు కొనసాగుతున్నాయి. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 16, 2026, 12:42 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
5
Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
5
Prabhas health update
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
Gold Rate: బంగారం ధర కేవలం రూ.12,000… ఎక్కడ, ఎలా కొంటే లాభం వస్తుంది అంటే..!
7
Gold Rate Today
Gold Rate: బంగారం ధర కేవలం రూ.12,000… ఎక్కడ, ఎలా కొంటే లాభం వస్తుంది అంటే..!
Railway Reforms: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!
5
Indian Railways
Railway Reforms: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!
Telangana: తెలంగాణ మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్‌ల ఎన్నిక.. జనగామ, తొర్రూర్‌లో ఉద్రిక్తత
Live Blog

Telangana Municipal Chairman Elections: తెలంగాణ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌, మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు ముగిసి సోమవారం కొత్త పాలకవర్గాల ఎన్నిక జరగాల్సి ఉండగా.. ఈ ఎన్నికలు తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులకు దారితీశాయి. 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌లకు ఎన్నికలు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. కార్పొరేషన్‌లలో మూడింట కాంగ్రెస్‌ గెలవగా.. మిగతా వాటిలో హంగ్‌ వచ్చింది. ఇక మున్సిపాలిటీల్లో అత్యధికంగా మున్సిపాలిటీలు దక్కించుకున్న కాంగ్రెస్‌ అధికార బలంతో మరిన్నింటిని సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. దాదాపు 40కి పైగా మున్సిపాలిటీలు హంగ్‌ రాగా బలం లేకపోయినా దక్కించుకోవాలని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దౌర్జన్యాలకు తెరలేపింది. పాలకవర్గాల ఎన్నిక.. ప్రమాణస్వీకారం వేళ చాలా చోట్ల ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌, వైఎస్‌ ఎన్నిక సందర్భంగా లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇవే.

16 February, 2026

  • 12:38 PM

    కొమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి చేదు అనుభవం

    రెండో డివిజన్ చౌటుప్పల్ మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎన్నికకు మున్సిపల్ కార్యాలయానికి ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డితోపాటు కాంగ్రెస్ కౌన్సిల్ సభ్యులు చేరుకున్నారు.

    చౌటుప్పల్ మున్సిపల్ కేంద్రంలో మొత్తం 20 వార్డులు 

    కాంగ్రెస్ : 13 

    బీఆర్ఎస్ పార్టీ : 3 

    బీజేపీ: 3

    సీపీఐ(ఎం): 1

    ఎమ్మెల్యే ఎక్స్అఫిషియో ఓటు కూడా ఇక్కడ రాసుకున్నాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తొమ్మిదో వార్డు గెలిచినా పావని రమేశ్‌ గౌడ్ చైర్మన్‌గా క్యాంపులో అనుకున్నారు. చైర్మనగా ఆశించిన 13వ వార్డు కౌన్సిలర్ బత్తుల  వాణి విప్లవ్‌ను రాజగోపాల్ రెడ్డి స్వయంగా తన కారులో తీసుకువచ్చారు. అయితే కారు దిగి వాణి పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లింది. మున్సిపల్ కార్యాలయానికి వంద మీటర్ల దూరంలో ఎమ్మెల్యే డౌన్‌ డౌన్ అంటూ విప్లవ్ చైర్మన్‌గా ప్రకటించాలని 13 కాలనీవాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

  • 12:36 PM

    Telangana Municipal Chairman And Vice Chairman Elections Here Live Updates:

    కరీంనగర్‌ పీఠం బీజేపీకి..
    కరీంనగర్ మేయర్‌గా బీజేపీ కార్పొరేటర్‌ కోలగాని శ్రీనివాస్ ఎన్నికయ్యారు. డిప్యూటీ మేయర్‌గా సునీల్ రావు ఎన్నికైనట్లు సమాచారం.

    కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీ
    కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీ చైర్మన్‌గా కాంగ్రెస్ చైర్మన్‌గా ఇప్ప ఉమారాణి శ్రీనివాన్‌ను ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతుతో మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎన్నిక జరగనుండగా.. ప్రతిపక్షంలో బీజేపీ ఉండనుంది. వైస్ చైర్మన్‌గా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి చెందిన హఫీజ్, కాసర్ల గోదావరిలో ఒక్కరూ ఎన్నికయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒక్కో కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులతో స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ మధుమోహన్ ప్రమాణం చేయిస్తున్నారు.

    సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీ
    రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని సిరిసిల్ల మున్సిపల్ పాలకవర్గం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో రసాభాస. క్యాంపుకు వెళ్లిన పాలకవర్గంలో వైస్ చైర్మన్‌గా బుర్ర నారాయణ పేరును మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. సిరిసిల్లకు తీసుకువచ్చిన షీల్డ్ కవర్‌లో బుర్ర నారాయణ పేరు లేకపోవడంతో ఆగ్రహం. మున్సిపల్ చైర్‌ పర్సన్‌గా జిందం కళా చక్రపాణి, వైస్ చైర్మన్‌గా దార్ల సందీప్ పేర్లు కవర్‌లో ఉన్నట్టు సమాచారం.

  • 12:30 PM

    Telangana Municipal Chairman And Vice Chairman Elections:

    పలు మున్సిపాలిటీల్లో ఉద్రిక్తత

    మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మున్సిపాలిటీలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. మున్సిపల్ కార్యాలయానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన 9 మంది కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట చోటుచేసుకుంది. ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు లాఠీచార్జి చేసి చెదరగొట్టారు.

    నిజామాబాద్‌ ఎంపీ వాగ్వాదం
    నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్యాలయానికి బీజేపీ కార్పొరేటర్లు చేరుకున్నారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ దిలీప్‌తో ఎంపీ ధర్మపురి వాగ్వాదం చేశారు. కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు ఇంకా చేరుకోకపోవడంతో గేట్లు మూసేయాలని ఎంపీ డిమాండ్ చేశారు. నిజామాబాద్ ఏసీపీ ప్రకాశ్‌తోపాటు పలువురు పోలీసులపై ఎంపీ మండిపడ్డారు. 'మీకు రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి నుంచి జీతం ఇస్తున్నాడా? ప్రభుత్వం ఇస్తోందా? షట్ అవుట్' అంటూ మండిపడ్డారు.

    తిరుమలగిరి మున్సిపాలిటీ
    సూర్యాపేట జిల్లా తిరుమలగిరి మున్సిపల్ సమావేశానికి కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు గైర్హాజరయ్యారు. పది మంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్‌ కౌన్సిలర్ల గైర్హాజరుతో మున్సిపల్ చైర్మన్, వైఎస్ చైర్మన్ ఎన్నిక వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది.

    ఆదిలాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత
    మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎన్నిక వేళ ఆదిలాబాద్ బల్దియా వద్ద ఎమ్మెల్యే శంకర్, డీఎస్పీ జీవన్ రెడ్డి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఓటు హక్కు లేని వారిని కార్యాలయం లోపలికి అనుమతించబోమని డీఎస్పీ స్పష్టం చేయడంతో వివాదం మొదలైంది. నిబంధనల ప్రకారం కేవలం ఓటర్లను మాత్రమే లోపలికి పంపిస్తామని పోలీసులు వివరించగా.. ఎమ్మెల్యే కొద్దిసేపు అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

  • 12:18 PM

    Telangana Municipal Chairman Elections Live Updates

    భూపాలపల్లి
    భూపాలపల్లి మున్సిపాలిటీ చైర్మన్‌గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన రెండో వార్డు కౌన్సిలర్ బుర్ర కొమురయ్య గౌడ్, వైస్ చైర్మన్‌గా అంబాల శ్రీనివాస్ ఎన్నికయ్యారు. 

    హుస్నాబాద్‌ మున్సిపాలిటీ
    హుస్నాబాద్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఎన్నికైన సభ్యులతో ప్రత్యేక అధికారి ఆర్డీవో రామ్మూర్తి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. సభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన 16 మంది కౌన్సిలర్లు, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి చెందిన నలుగురు వార్డు సభ్యులు ప్రమాణం చేశారు. ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యులుగా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హాజరయ్యారు. ప్రత్యేక సమావేశం ద్వారా చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక జరగనుంది.

    ఇబ్రహీంపట్నంలో కౌన్సిలర్‌ తండ్రి కిడ్నాప్‌
    రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ 19వ వార్డ్ కౌన్సిలర్ ఆకుల యాదగిరి నీ కిడ్నాప్ చేశారని కుటుంబసభ్యుల ఆందోళన. తన భర్త ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పాలంటూ భార్య, కొడుకు కంటతడిపెట్టారు. 
    ప్రమాణస్వీకారానికి గైర్హాజరు కావడంతో మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు కుటుంబసభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మున్సిపల్ కార్యాలయంలో కౌన్సిలర్లతో ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్డీఓ అనంత రెడ్డి  ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు.

  • 12:15 PM

    Telangana Municipal Chairman Elections Here Live Updates

    నల్లగొండ జిల్లా
    నల్లగొండ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్ చైర్మన్‌, వైస్‌ చైర్మన్‌ ఎన్నిక కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్పొరేటర్లు, మంత్రి కోమటిరెడ్డి మున్సిపల్‌ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ మేయర్‌గా బుర్రి చైతన్య శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎన్నిక కానున్నారు. డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక విషయంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గోప్యంగా ఉంచారు. డిప్యూటీ మేయర్ పదవి మైనార్టీలకు ఇచ్చారు. డిప్యూటీ మేయర్‌ గా ఖలీల్‌ ఎన్నిక కానున్నాడు.

    జనగామ మున్సిపాలిటీ
    జనగామ మున్సిపల్‌ చైర్మన్ ఎన్నిక కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ నుంచి ఎన్నికైన కౌన్సిలర్లు, స్వతంత్ర కౌన్సిలర్లు అక్కడకు చేరుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ల తరఫున ఎక్స్ అఫీషియల్ సభ్యులుగా భువనగిరి ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హాజరవగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి వచ్చారు. డ్రా పద్ధతి ద్వారా మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌గా ఎన్నికయ్యారు.

    నారాయణపేట మున్సిపాలిటీ
    నారాయణపేట మున్సిపాలిటీ చైర్మన్‌ ఎన్నిక సందర్భంగా కౌన్సిలర్లు క్యాంప్‌లో నుంచి మున్సిపల్‌ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. కౌన్సిలర్లు వారితోపాటు ఎంపీ డీకే అరుణ, ఎమ్మెల్యే పర్ణిక రెడ్డి అక్కడకు చేరుకున్నారు. కౌన్సిలర్లతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన తర్వాత చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక జరగనుంది.

  • 12:07 PM

    ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీ
    సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇస్నాపూర్ మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ ఎన్నికపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. దీంతో భారీ ఎత్తున సైబరాబాద్ పోలీసులు మోహరించారు. ఇస్నాపూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక లక్డారం వార్డు కార్యాలయంలో జరగనుంది. దీంతో క్షణక్షణం టెన్షన్ టెన్షన్‌గా సాగుతుంది. మరికాసేపట్లో ఎన్నిక జరగనుంది.

    ఇస్నాపూర్ మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ 10, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి 12 వార్డులు గెలిచింది. నలుగురు స్వతంత్ర అభ్యర్థుల్లో ఇప్పటికే ఒకరు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. కాంగ్రెస్‌తో టచ్‌లో ముగ్గురు స్వతంత్రులు ఉన్నారని సమాచారం.

    జగిత్యాల మున్సిపాలిటీ
    జగిత్యాల మున్సిపల్ చైర్మన్‌గా సమిండ్ల వాణి  (43 వార్డ్ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ వర్గం)
    వైస్ చైర్మన్ గా జీనాథ్ ఫార్విన్ (35వ వార్డ్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి)
    మొత్తం ఎమ్మెల్యే సంజయ్ బలం= 30 వార్డులు

    డిప్యూటీ సీఎం ఇలాకాలో..
    మధిర ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క హాజరయ్యారు. చైర్మన్ ఎన్నిక సందర్భంగా ఎక్స్ ఆఫిషియో ఓటును ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వేశారు.

  • 12:02 PM

    Telangana Municipal Chairman Elections Here Live Updates: నిజామాబాద్‌ కార్పొరేషన్‌లో మొదలైన ఎన్నిక సందడి

    నిజామాబాద్ నగర శివారులోని ఓ హోటల్ నుంచి ప్రత్యేక బస్సులో మున్సిపల్ కార్యాలయానికి బయలు దేరిన బిజెపి కార్పొరేటర్లు. వారితో పాటు ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్, అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్ పాల్ సూర్యనారాయణ ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి.

  • 11:49 AM

    Telangana Municipal Chairman And Vice Chairman Elections: ఆసిఫాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఉత్కంఠ
    మొత్తం 20 వార్డులు 

    కాంగ్రెస్ 7
    బీఆర్ఎస్ పార్టీ 9
    స్వతంత్రులు 4 

    మ్యాజిక్ ఫిగర్ 11 కాగా మున్సిపాలిటీని దక్కించుకునేందుకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దౌర్జన్యానికి పాల్పడుతోంది. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దక్కించుకోకుండా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కుట్రలు పన్నుతోంది. దీంతో ఆసిఫాబాద్‌లో కాంగ్రెస్ వర్సెస్‌ బీఆర్ఎస్ పోటాపోటీ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.

Municipal Chairman Electionsbrs partyCongressBJPTelangana Municipal Chairman Elections

Trending News