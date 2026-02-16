Telangana Municipal Chairman Elections: తెలంగాణ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగిసి సోమవారం కొత్త పాలకవర్గాల ఎన్నిక జరగాల్సి ఉండగా.. ఈ ఎన్నికలు తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులకు దారితీశాయి. 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. కార్పొరేషన్లలో మూడింట కాంగ్రెస్ గెలవగా.. మిగతా వాటిలో హంగ్ వచ్చింది. ఇక మున్సిపాలిటీల్లో అత్యధికంగా మున్సిపాలిటీలు దక్కించుకున్న కాంగ్రెస్ అధికార బలంతో మరిన్నింటిని సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. దాదాపు 40కి పైగా మున్సిపాలిటీలు హంగ్ రాగా బలం లేకపోయినా దక్కించుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ దౌర్జన్యాలకు తెరలేపింది. పాలకవర్గాల ఎన్నిక.. ప్రమాణస్వీకారం వేళ చాలా చోట్ల ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. మున్సిపల్ చైర్మన్, వైఎస్ ఎన్నిక సందర్భంగా లైవ్ అప్డేట్స్ ఇవే.