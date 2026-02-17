English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Municipal Elections: తెలంగాణలో రెండో రోజు కూడా ఉద్రిక్తత.. ఉత్కంఠగా మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌ల ఎన్నిక

Municipal Elections: తెలంగాణలో రెండో రోజు కూడా ఉద్రిక్తత.. ఉత్కంఠగా మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌ల ఎన్నిక

Municipal Election Chairmans Second Day Contiunes High Tension Here Live Updates: మున్సిపల్‌ కార్యవర్గాల చైర్మన్‌, వైఎస్‌ చైర్మన్‌ల ఎన్నికలు రెండో రోజు జరగ్గా తెలంగాణలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. 11 మున్సిపాలిటీల్లో కార్యవర్గ ఎన్నికలు జరపగా.. ఈ సందర్భంగా ఆయా చోట్ల ఉత్కంఠ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:15 PM IST

Live Blog

Telangana Municipal Elections: తెలంగాణలో జరిగిన మున్సిపల్‌, మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికలు తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొన్నాయి. 116 మున్సిపాలిటీల్లో 11 మున్సిపాలిటీల కార్యవర్గాల ఎన్నికలు వాయిదా పడగా మంగళవారం నిర్వహించారు. అయితే రెండో రోజు కూడా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆయా మున్సిపాలిటీల్లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. బలం లేకపోయినా మున్సిపాలిటీలను కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దక్కించుకునేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తుండడంతో ఆయా చోట్ల ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కోరం లేకపోవడంతోపాటు వివిధ కారణాలతో 11 మున్సిపాలిటీల ఎన్నిక రేపటికి వాయిదా పడ్డాయి.

వాయిదా పడిన మున్సిపాలిటీలు ఇవే..
ఇల్లందు, సుల్తానాబాద్, ఇబ్రహీంపట్నం, కాగజ్‌నగర్, క్యాతనపల్లి, ఖానాపూర్, జహీరాబాద్, ఇంద్రేశం, డోర్నకల్, జనగామ, తొర్రూరు

17 February, 2026

  • 12:14 PM

    జనగామ మున్సిపాలిటీ
    జనగామ ఆర్ అండ్ బీ గెస్ట్ వద్ద బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ల బస్సు అడ్డుకున్న పోలీసులు. వాహనంలో కౌన్సిలర్లు కాకుండా ఇతరులు ఉన్నారని అనుమతించని పోలీసులు. బస్సులో ఉన్న స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని కిందకి దింపిన పోలీసులు. తాను స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులతో ఎన్నికైన తనను రాకుండా అడ్డుకోవడం ఏంటని పోలీసులతో వాదించిన ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి. పోచంపల్లిని అక్కడినుండి పంపించిన పోలీసులు. బీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం. బీఆర్ఎస్ శ్రేణులను చెదరగొట్టిన పోలీసులు.

    ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ధర్నా
    తొర్రూరు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎన్నిక నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు రోడ్డుపై ధర్నా నిర్వహించారు. పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి పోలీసు స్టేషన్ కు తరలించారు. పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. పోలీసులు కాంగ్రెస్ కు వత్తాసు పలుకుతున్నారని మండిపడ్డారు.

  • 12:11 PM

    మంత్రి వివేక్ వాహనంపై రాళ్లదాడి
    మంత్రి వివేక్ వెంకట స్వామి, ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ ఎక్స్‌ అఫిషియో ఓటు కోసం హాజరయ్యారు. మంత్రి రాకతో పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేసిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు. ఇరు వర్గాలకు మద్య తోపులాట. 
    లాఠీఛార్జి చేసిన పోలీసులు. ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కు గాయం. మంత్రి వివేక్ వాహనం పై రాళ్లదాడి, పగిలిన కారు అద్దం.

    బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీపై దాడి
    ఇబ్రహీంపట్నంలోని సమావేశం మందిరంలో బిఆర్ఎస్,కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ల మధ్య మాటల యుద్ధం. రహస్య ఓటింగ్ పెట్టాలంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళన. చేయి ఎత్తే విధానం వద్దు అని డిమాండ్. కాంగ్రెస్, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కౌన్సిలర్స్ మధ్య వాగ్వివాదం. కాంగ్రెస్, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కౌన్సిలర్స్ ఒకరిపై ఒకరు పరస్పరం దాడులు.

    తొర్రూరులో ఉద్రిక్తత
    తొర్రూరు మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. బిఆర్ ఎస్ 9 మంది కౌన్సిలర్ లు మున్సిపల్ కార్యాలయనికి చేరుకున్నారు. ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ను అడ్డుకొని వెనక్కి పంపించారు పోలీసులు. కాంగ్రెస్ బిఆర్ ఎస్ బలాలు సమానంగా ఉండటంతో డ్రా ద్వారా ఎన్నిక నిర్వహిస్తారని సమాచారం.

  • 11:57 AM

    హౌస్ అరెస్ట్

    శాసన మండలి ప్రతిపక్షనేత సిరికొండ మధుసూదనాచారిని అమరావతి నగర్ లోని తులసి బార్ ఎదురుగా శాంతినికేతన్ అపార్ట్మెంట్ లో హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు. తొర్రూరు ఇన్చార్జిగా కేటీఆర్ నియమించిన నేపథ్యంలో హౌస్ అరెస్ట్ చేసినట్టుగా సమాచారం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తుందని పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకొని నీచ రాజకీయాలకు పాల్పడుతుందని మాజీ స్పీకర్ మధుసూదనాచారి మండిపడ్డారు.

  • 11:55 AM

    జనగామలో టెన్షన్ టెన్షన్

    పోలీస్ పహారాలో జనగామ మున్సిపాలిటీ

    జనగామ మున్సిపల్ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక నేపథ్యంలో జనగామలో హై టెన్షన్ వాతావరణం ఈరోజు రెండవ రోజు చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక సందర్భంగా నిన్నటి ఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా జనగామలో డీజీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున బందోబస్తు ఈ నేపథ్యంలో పురపాలిక కార్యాలయం నుంచి ఆర్ అండ్ బి అతిథి గృహం ఫ్లైఓవర్ నెహ్రూ పార్క్ మీదుగా ఆర్టీసీ చౌరస్తా వరకు పోలీసుల భారీ కవాతు

  • 11:52 AM

    కాగజ్ నగర్ మునిసిపాలిటీ

    కొమురంభీం జిల్లా కాగజ్ నగర్ మునిసిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ల ఎన్నిక రసవత్తర రాజకీయంతో నేటికి వాయిదా పడింది. కాగజ్ నగర్ మునిసిపలిటీలో మొత్తం 30 వార్డులకు గాను 30 మంది కౌన్సిలర్లు ఎన్నికయ్యారు ఎన్నికయిన కౌన్సిలర్లను ఆయా పార్టీల నేతలు వారిని గోప్యంగా వారి వారి శిబిరాలకు తరలించి ఛైర్మెన్,వైస్ చైర్మన్ పదవులను దక్కించుకునేందుకు పావులు కదిపారు. అయితే 15వ తేదీన జరగాల్సిన చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నికకు శిబిరాల నుంచి ఎవల్సిన ఆయా పార్టీల కౌన్సిలర్లలో కేవలం బి.ఆర్.ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలుపొందిన 11 మంది కౌన్సిలర్లతో పాటు ఇద్దరు స్వతంత్రులు ఒక ఎంఐఎం పార్టీ కౌన్సిలర్ తో కలిపి 14 మంది హాజరవడంతో నిర్ణీత సమయం వరకు వేచి చూసిన అధికారులు ఎన్నికను నేటికి వాయిదా వేశారు. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలుపొందిన 9 మంది కౌన్సిలర్లతో పాటు బీజేపీ కౌన్సిలర్లు 5 మంది మరో ఇద్దరు స్వతంత్రులు రావాల్సి ఉన్నారు. నేడు నిర్వహించే ఎన్నికకు తమ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో పీఠాన్ని దక్కించుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం పూర్తి స్థాయి కోరం తమతోనే ఉందని అంటున్నారు.

  • 11:48 AM

    నేడు నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఎన్నిక

    నిన్న నలుగురు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు ప్రమాణస్వీకారం. మొత్తం 12 మంది కౌన్సిలర్లకు నలుగురు  కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేయగా బీజేపీ నుంచి 4 మంది, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి నలుగురు కౌన్సిలర్లు ప్రమాణ స్వీకారానికి రాకపోవడంతో వాయిద పడ్డ మున్సిపల్ పాలకవర్గం ఎన్నిక. ఖానాపూర్ మున్సిపల్ చైర్మెన్, వైస్ చైర్మన్ కాంగ్రెస్ నాయకులే ఉంటారు ఈ మాట బండమీద గీత. ఎట్టి పరిస్థితిలో మున్సిపల్ చైర్మన్ కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంటుందని ధీమ వ్యక్తం చేసిన ఎమ్మెల్యే బొజ్జు పటేల్. ప్రజల తీర్పును మేం గౌరవిస్తాం. వైస్ చైర్మన్‌గా సాజిద బేగం ఎన్నిక కానున్నారు.

  • 11:46 AM

    క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో ఉత్కంఠ
    మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో చైర్మన్ ఎన్నిక ఉద్రిక్త వాతావరణం నడుమ కొనసాగనుంది. ఇప్పటికే క్యాతనపల్లిలోకి వాహనాల రాకుండా దారి మళ్లించి 163 సెక్షన్ ను అమలు చేశారు. సోమవారం జరగాల్సిన చైర్మన్ ఎన్నిక ను అడ్డుకునేందుకే కార్యాలయానికి వెళ్లకుండా  పోలీసులు కావాలని అడ్డగించారని ఆరోపిస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ కార్యకర్తలతో రోడ్డుపై ధర్నా చేశారు. 22 వార్డులకు కాంగ్రెస్ 7, స్వతంత్ర అభ్యర్థి 1 బిఆర్ఎస్ సిపిఐ పొత్తుతో 14 వార్డులను గెలుచుకుని చైర్మన్ పదవి కోసం వెళుతున్న వారిని మంత్రి ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు అడ్డుకున్నారని ఆరోపించారు. ఈరోజు కూడా పోలీసులు సహకరించకపోతే పరిస్థితులు ఉద్ధృతంగా ఉంటాయని బాల్క సుమన్ హెచ్చరించారు. కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లను లోపలికి రానివ్వడం లేదని డిసిసి అధ్యక్షుడు పిన్నింటి రఘునాథరెడ్డి నాయకులతో కలిసి గేటు దాటుకుని వెళ్లే క్రమంలో పోలీసులకు నాయకులకు మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం చోటుచేసుకుంది. మరి కొద్ది సేపట్లో జరిగే చైర్మన్ ఎన్నిక ఎలాంటి వాతావరణం లో జరుగుతుందో వేచి చూడాలి.

  • 11:41 AM

    Municipal Election Chairman And Vice Chairmans: రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక నిన్న వాయిదా పడటంతో ఈ రోజు ఎన్నిక జరగనుంది. ఈ రోజు ఎన్నికల అబ్జర్వర్ తోపాటు ఎన్నికల సంఘం నుంచి స్పెషల్ ఆఫర్ వస్తున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు. సుమారు 1000 మంది పోలీసులతో మున్సిపల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కవాతు నిర్వహించారు.

    ఇప్పటికే కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు గెలుపు కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ నుంచి  స్థానిక ఎమ్మెల్యే మల్ రెడ్డి రంగారెడ్డితో పాటు టీపీసీసీ నుంచి ఎమ్మెల్యే బాలు నాయక్, వీర్లపల్లి శంకర్ రాగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు వచ్చారు. 

