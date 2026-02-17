Telangana Municipal Elections: తెలంగాణలో జరిగిన మున్సిపల్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొన్నాయి. 116 మున్సిపాలిటీల్లో 11 మున్సిపాలిటీల కార్యవర్గాల ఎన్నికలు వాయిదా పడగా మంగళవారం నిర్వహించారు. అయితే రెండో రోజు కూడా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆయా మున్సిపాలిటీల్లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. బలం లేకపోయినా మున్సిపాలిటీలను కాంగ్రెస్ పార్టీ దక్కించుకునేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తుండడంతో ఆయా చోట్ల ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కోరం లేకపోవడంతోపాటు వివిధ కారణాలతో 11 మున్సిపాలిటీల ఎన్నిక రేపటికి వాయిదా పడ్డాయి.
వాయిదా పడిన మున్సిపాలిటీలు ఇవే..
ఇల్లందు, సుల్తానాబాద్, ఇబ్రహీంపట్నం, కాగజ్నగర్, క్యాతనపల్లి, ఖానాపూర్, జహీరాబాద్, ఇంద్రేశం, డోర్నకల్, జనగామ, తొర్రూరు