Telangana Municipal Elections 2026 Voting Live Updates: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధమైంది. బుధవారం ఉదయం 7 గంటలకు ఓటింగ్ ప్రక్రియ మొదలవ్వగా.. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగనుంది. మొత్తం 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలోని 2996 వార్డులు, డివిజన్లలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. మొత్తం 52,43,023 మంది ఇవాళ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 8,195 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికలకు 16,031 బ్యాలెట్ బాక్స్లు వినియోగిస్తున్నారు. ఒకే విడతలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుండగా.. ఈ నెల 13న కౌంటింగ్, ఫలితాల వెల్లడి ఉండనుంది. ఎన్నికల బరిలో 12,993 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. ఓటింగ్ కోసం ఎన్నికల సంఘం పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. 25 వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓటింగ్ లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.