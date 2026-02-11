English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Municipal Elections 2026 Polling LIVE: తెలంగాణలోని మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓటింగ్ బుధవారం ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపాలిటీల్లో పోలింగ్ జరుగుతుండగా.. పోలింగ్ శాతం, భద్రతా ఏర్పాట్లు, రాజకీయ పార్టీల స్పందనలు వంటి అంశాలపై LIVE అప్‌డేట్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 11, 2026, 08:33 AM IST

Telangana Municipal Elections 2026 Live: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓటింగ్ LIVE అప్‌డేట్స్.. క్యూ లైన్లలో ఓటర్లు
Live Blog

Telangana Municipal Elections 2026 Voting Live Updates: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధమైంది. బుధవారం ఉదయం 7 గంటలకు ఓటింగ్ ప్రక్రియ మొదలవ్వగా.. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగనుంది. మొత్తం 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్‌లలోని 2996 వార్డులు, డివిజన్లలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. మొత్తం 52,43,023 మంది ఇవాళ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 8,195 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికలకు 16,031 బ్యాలెట్ బాక్స్‌లు వినియోగిస్తున్నారు. ఒకే విడతలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుండగా..  ఈ నెల 13న కౌంటింగ్, ఫలితాల వెల్లడి ఉండనుంది. ఎన్నికల బరిలో 12,993 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. ఓటింగ్ కోసం ఎన్నికల సంఘం పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. 25 వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓటింగ్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

 

11 February, 2026

  • 08:33 AM

    Telangana Municipal Election 2026 Polling Live: మహబూబాబాద్ జిల్లా:

    ==> మరిపెడ మున్సిపాలిటీ: 15 వార్డులు 
    ==> పోలింగ్  కేంద్రాలు: 25
    ==> జోన్లు: 03
    ==> రూట్స్: 06
    ==> మొత్తం ఓటర్లు: 13687
    ==> పోలింగ్ సిబ్బంది: 150 మంది 
    ==> పోలీస్ సిబ్బంది: 100 మంది
    ==> డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీలో 15 వార్డు లు 
    ==> పోలింగ్ కేంద్రాలు..16
    ==> లొకేషన్స్: 07
    ==> రూట్స్ 03
    ==> మొత్తం ఓటర్లు: 10869
    ==> పోలింగ్ సిబ్బంది: 120
    ==> పోలీస్ సిబ్బంది: 80

  • 08:16 AM

    Telangana Municipal Voting Live News: నల్గొండ జిల్లా:

    ==> ఉమ్మడి జిల్లాలో నల్గొండ కార్పొరేషన్‌తో పాటు మరో 17 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికలు
    ==> నల్గొండ కార్పొరేషన్‌లో 48 డివిజన్లకు ఎన్నిక
    ==> ఉమ్మడి జిల్లాలో 17 మున్సిపాలిటీల్లో 359 వార్డులకు ఎన్నికలు 
    ==> నల్గొండ జిల్లాలో 06 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు.. ఒకటి ఏకగ్రీవం కాగా..  113 వార్డులకు ఎన్నికలు
    ==> యాదాద్రి జిల్లాలో 06 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు
    ==> మొత్తం 104 వార్డులకు గాను రెండు ఏకగ్రీవం.. ప్రస్తుతం102 వార్డులకు ఎన్నికలు
    ==> సూర్యాపేట జిల్లాలో 05 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు
    ==> 141 వార్డులకు గాను 4 ఏకగ్రీవం.. 137 వార్డులకు ఎన్నికలు
    ==> బరిలో 1737 మంది అభ్యర్థులు.
    ==> నల్గొండ జిల్లాలో 475 పోలింగ్ కేంద్రాలు, 66 సమస్యాత్మకం
    ==> సూర్యాపేట జిల్లాలో 463 పోలింగ్ కేంద్రాలు, 158 క్రిటికల్, 28 హైపర్ సెన్సిటివ్
    ==> యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 208 పోలింగ్ కేంద్రాలు, 51 క్రిటికల్

  • 08:13 AM

    Telangana Municipal Voting Live News: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది.
    ==> మొత్తం 65 వార్డుల్లో ఎన్నికలు,   
    ==> 131 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు
    ==> నాగర్ కర్నూల్, కొల్లాపూర్, కల్వకుర్తి మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికలు 
    ==> మూడు మున్సిపాలిటీల్లోని 65 వార్డులకు గాను మొత్తం 243 మంది అభ్యర్థులు పోటీ
    ==> ఎన్నికల నిర్వహణకు 629 మంది పీఓలు, ఓపీఓలతో పాటు వివిధ బాధ్యతలతో 2 వేల మందికి పైగా ఎన్నికల సిబ్బంది

  • 08:10 AM

    Telangana Municipal Voting Live News: జనగామ మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ఓటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఓటువేసేందుకు ఒక్కొక్కరుగా పోలింగ్ కేంద్రానికి వస్తున్నారు. 30 వార్డులలో 66 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా.. 180 మంది అధికారులు, సిబ్బందిని నియమించారు. 8 సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు గుర్తించి.. ఆ సెంటర్ల వద్ద డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్ ఆదేశాల మేరకు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు, ఘర్షణలు తలెత్తకుండా పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

  • 07:39 AM

    Telangana Municipal Voting Live News: మహబూబాబాద్, కేసముద్రము మున్సిపాలిటీలలో ప్రారంభమైన మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ .

    సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగనున్న పోలింగ్ .
    అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన అధికారులు.
    మహబూబాబాద్‌లో 88, కేసముద్రంలో 32 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కొనసాగుతున్న ఓటింగ్

  • 07:34 AM

    Telangana Municipal Polls Live: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా:

    ==> జిల్లా వ్యాప్తంగా 3 నియోజకవర్గం లో  మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి 
    ==> నేడు పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలకు సెలవు..
    ==> కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్, ఇల్లందు, అశ్వరావు పేట మున్సిపాలిటీలలో ఎన్నికలు
    ==> జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం వార్డులు 106, ఓటర్లు 1,85,348.

  • 07:15 AM

    Telangana Municipal Polls Live: వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్‌కు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాక

    ==> మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ నేపథ్యంలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్న సీఎం 

    ==> ఉదయం 11.30 కి కొడంగల్ పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నతపాఠశాల (బాలురు) లో ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.

  • 07:13 AM

    Telangana Municipal Polls Live: జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా.

    ==> 86 పోలింగ్ కేంద్రాలలో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్న 52,726 మంది ఓటర్లు.

    మహిళ ఓటర్లు : 25.936.
    పురుషు ఓటర్లు. 26.786.
    ఇతరులు : 04.
    ఆర్వోలు 10 మంది, పీఓలు 104 మంది, ఏపీఓలు 104, ఓపీఓలు 312 మంది సిబ్బంది నియామకం.
    19 క్రిటికల్, 23 సెన్సిటివ్ పోలింగ్ కేంద్రాలను గుర్తించిన అధికారులు.
    450 మంది పోలీసు సిబ్బందితో భారీ భద్రత ఏర్పాటు, మున్సిపాలిటీ పరిధిలో  144 సెక్షన్ అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపిన జిల్లా ఎస్పీ.

  • 07:09 AM

    Telangana Municipal Polls Live: 

    ==> ఖమ్మం జిల్లాలో ఐదు మున్సిపాలిటీలో అభ్యర్థులు... 415
    ==> ఓటర్లు... 1,43,320
    ==> పురుషులు... 68,390
    ==> స్త్రీలు....... 74,906
    ==> ఇతరులు... 24

    ==> వైరా..... 24,689
    ==> ఏదులాపురం.. 45,256
    ==> మధిర.... 25,679
    ==> కల్లూరు... 18,866
    ==> సత్తుపల్లి... 28,830
    ==> పోలీసులు 1100 మంది పోలీసులు బందోబస్తు.

  • 07:07 AM

    Telangana Municipal Polls Live: ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో  ప్రశాంతంగా మొదలైన మున్సిపల్ ఎన్నికలు

    ==> 19 మున్సిపాలిటీల పరిధిలో  409 వార్డులకు బరిలో 1,486 మంది 
    ==> ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ 
    ==> మెదక్ జిల్లాలోని మెదక్, రామాయంపేట, నర్సాపూర్, తూప్రాన్ మున్సిపాలిటీల పరిధిలో  75 వార్డులు 
    ==> మెదక్‌లో ఒక వార్డు ఏకగ్రీవం
    ==> 74 వార్డులకు ఎన్నికలు 
    ==> నాలుగు మున్సిపాలిటీల్లో  86,109 మంది ఓటర్లు 
    ==> ఒక్కో వార్డుకు రెండు చొప్పున  148 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు
    ==> సంగారెడ్డి జిల్లాలో 541 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు 
    ==> సంగారెడ్డి జిల్లాలోని 11 మున్సిపాలిటీల్లో పోలింగ్ 
    ==> సంగారెడ్డి, సదాశివపేట, కోహిర్, జహీరాబాద్, నారాయణఖేడ్, జిన్నారం, ఆందోల్–జోగిపేట్, ఇస్నాపూర్, ఇంద్రేశం, గుమ్మడిదల, గడ్డపోతారం మున్సిపాలిటీలలో ఎన్నికలు.
    ==> సంగారెడ్డి జిల్లాలో మొత్తం 3,41,808 మంది ఓటర్లు 
    ==> 11 మున్సిపాలిటీల్లో మొత్తం 256 వార్డులు ఉండగా,  541 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు .
    ==> సిద్దిపేట జిల్లాలో  4 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు
    ==> చేర్యాల, హుస్నాబాద్, గజ్వేల్, దుబ్బాక మున్సిపాలిటీల్లోని 72 వార్డులకు 326 మంది పోటీ 

