Telangana Rains LIVE: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఆరు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్

Cyclone Montha Telangana Weather Live Updates: మొంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ తెలంగాణను తాకింది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 16 జిల్లాలకు తుఫాన్ ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 16 జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ ముప్పు ఉన్నట్లు ఇప్పటికే హెచ్చరించారు. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, సిద్దిపేట, వరంగల్, జనగామ, యాదాద్రి భువనగిరి, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్, మెదక్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, పెద్దపల్లి జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరద ముప్పు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఆరు జిల్లాలు జనగాం, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, వరంగల్, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు చెప్పారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.