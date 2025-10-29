English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Rains LIVE: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఆరు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్

Telangana Rains LIVE: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఆరు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్

Cyclone Montha Effect on Telangana: మొంథా తుఫాన్ ప్రభావంతో తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆరు జిల్లాలకు అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా రేపు పలు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. తెలంగాణ వెదర్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 29, 2025, 08:08 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
6
School Holiday
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
6
Mansa Musa
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
Telangana Rains LIVE: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఆరు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
Live Blog

Cyclone Montha Telangana Weather Live Updates: మొంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ తెలంగాణను తాకింది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 16 జిల్లాలకు తుఫాన్ ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 16 జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ ముప్పు ఉన్నట్లు ఇప్పటికే హెచ్చరించారు. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, సిద్దిపేట, వరంగల్, జనగామ, యాదాద్రి భువనగిరి, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్, మెదక్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, పెద్దపల్లి జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరద ముప్పు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఆరు జిల్లాలు జనగాం, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, వరంగల్, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు చెప్పారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

 

29 October, 2025

  • 20:07 PM

    Telangana Weather Live Updates: Nagarjuna Sagar Dam:
    Date: 29/10/2025
    Time: 7:00 PM
    (Instant readings):
    1) NSP Level: 589.60 ft. /590.00ft. (FRL)
    2) Capacity: 310.8498 TMC / 312.0450 TMC (FRL).
    3) NSJC (Right Canal):
    HR: 0 C/s,
    PH: 0 C/s,
    Total: Nil C/s.
    4) NSLBC (Left Canal): 
    HR: 0 C/s, 
    PH: 0 C/s,
    Total: Nil C/s.
    5) Main Power House: 32845 C/s.
    6) Crest gates (4x5'): 32232 C/s.
    7) SLBC (AMRP): 0 C/s.
    8) LLC (FFC): Nil
    9) Discharge to River:65077 C/s. 
    10) Total Outflows: 65077 C/s. 
    11) Realised Inflow: 397077 C/s.

  • 19:55 PM

  • 19:52 PM

    Hyderabad Rains Live Updates: చాదర్ ఘాట్  పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. జంట జలాశయాల గేట్లు ఎత్తడంతో వరద పోటెత్తింది. ఏ సమయంలో అయినా తమ ఇళ్లను విడిచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లేలా తమకు అవసరమైన వస్తువులను ముందుగానే తీసుకొని సురక్షితమైన  ప్రాంతానికి తరలించాలంటూ ప్రజలకు తెలిపిన అధికారులు.

  • 19:46 PM

    School Holiday in Telangana: భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థల, ప్రైవేట్ యాజమాన్యాల పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించినట్లు సిద్దపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల కలెక్టర్లు తెలిపారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

telangana rainsHyderabad Rainsap rainsRain Live UpdatesToday Weather Live Updates

Trending News