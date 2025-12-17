Telangana Sarpanch Elections Result Live: హోరాహోరీగా సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలు.. ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లంటే..?

Telangana Gram Panchayat Election Results 2025 Live Updates: తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కీలక ఘట్టం ముగిసింది. చివరి విడత ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. బుధవారం ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ మొదలవ్వగా.. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ముగిసింది. క్యూ లైన్లలో నిలుచుకున్న వారందరికి ఓటు వేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ మొదలైంది. ముందుగా వార్డు స్థానాలు లెక్కిస్తారు. అనంతరం సర్పంచ్ స్థానాలకు వచ్చిన ఓట్లను లెక్కిస్తారు. అనంతరం ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుంది. వార్డు సభ్యులతో సమావేశం అనంతరం ఉప సర్పంచ్ను ఎంపిక చేస్తారు. మూడో దశలో మొత్తం 3,752 సర్పంచ్ స్థానాలకు 12,652, 28,410 వార్డు స్థానాలకు 75,725 మంది పోటీ చేశారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు నెల రోజులుగా సాగుతున్న ఎన్నికల ప్రక్రియకు నేటితో తెర పడనుంది. సర్పంచ్ ఎన్నికల రిజల్ట్స్ లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.