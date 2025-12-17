English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Sarpanch Elections Result Live: హోరాహోరీగా సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలు.. ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లంటే..?

Telangana Sarpanch Elections Result Live: హోరాహోరీగా సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలు.. ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లంటే..?

TS Gram Panchayat Election Results 2025 Live: తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియకు నేటితో తెర పడనుంది. బుధవారం మధ్యాహ్నం 1 గంటకు మూడో దశ పోలింగ్ ముగియగా.. 2 గంటల నుంచి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ మొదలైంది. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 17, 2025, 05:38 PM IST

Telangana Sarpanch Elections Result Live: హోరాహోరీగా సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలు.. ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లంటే..?
Live Blog

Telangana Gram Panchayat Election Results 2025 Live Updates: తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కీలక ఘట్టం ముగిసింది. చివరి విడత ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. బుధవారం ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ మొదలవ్వగా.. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ముగిసింది. క్యూ లైన్లలో నిలుచుకున్న వారందరికి ఓటు వేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ మొదలైంది. ముందుగా వార్డు స్థానాలు లెక్కిస్తారు. అనంతరం సర్పంచ్ స్థానాలకు వచ్చిన ఓట్లను లెక్కిస్తారు. అనంతరం ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుంది. వార్డు సభ్యులతో సమావేశం అనంతరం ఉప సర్పంచ్‌ను ఎంపిక చేస్తారు. మూడో దశలో మొత్తం 3,752 సర్పంచ్‌ స్థానాలకు 12,652, 28,410 వార్డు స్థానాలకు 75,725 మంది పోటీ చేశారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు నెల రోజులుగా సాగుతున్న ఎన్నికల ప్రక్రియకు నేటితో తెర పడనుంది. సర్పంచ్ ఎన్నికల రిజల్ట్స్ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

17 December, 2025

  • 17:38 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: నిర్మల్ జిల్లా బాసర మండలంలోని ఓని గ్రామం సర్పంచ్ బీజేపీ అభ్యర్థిగా జగదీష్ 65 ఓట్లతో గెలుపు  
     

  • 17:37 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా..

    ==> గుండాల మండలం బురుజుబావి గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ  సర్పంచ్ అభ్యర్థి వల్లాల రమేష్ 10 ఓట్లతో గెలుపు..
    ==> లింగవారి గూడెంలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కత్తుల  జ్యోతి విజయం
    ==> నారాయణపురం మండలం తుంబావి తండాలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జగన్ విజయం
    ==> అడ్డగూడూరు మండలం మనయి కుంట గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి దేశబోయిన నాగయ్య 27 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం..
    ==> అడ్డగూడూరు మండలం మానాయికుంట గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి దేశబోయిన నాగయ్య 27 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపు.
    ==> అడ్డగుడూర్ మండలం వెల్దెవిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రాచకొండ రమేష్ 214 ఓట్లతో గెలుపు
    ==>  గుండాల మండలం పాచిల్ల గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి అల్లం చెట్టి మహేష్ 92 ఓట్లతో విజయం
    ==>  అడ్డగుడూర్ మండలం మనాయికుంట గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి దేశబోయిన నాగయ్య విజయం.

  • 17:33 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: నారాయణఖేడ్ 

    వెంకటాపూర్ - కాంగ్రెస్ 
    నర్సాపూర్ - BRS
    జగన్నాథ్పూర్- కాంగ్రెస్
    లింగనాయకపల్లి కాంగ్రెస్
    ర్యాలమడుగు - కాంగ్రెస్ 
    బండ్రంపల్లి - BRS 
    అంత్వర్ - కాంగ్రెస్ 
    సత్యాగమ - BRS
    జుజల్పూర్ - కాంగ్రెస్

  • 17:25 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: మెదక్

    నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలో BRS ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి సునీతా లక్ష్మా రెడ్డికి షాక్

    స్వగ్రామం గోమారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపర్చిన అభ్యర్థి హైమావతి గెలుపు

  • 17:16 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: మహబూబాబాద్ జిల్లా 

    ==> మరిపెడ మండలంలోని రూప్సింగ్ తండా సర్పంచ్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బోడ బద్రు గెలుపు 
    ==> మరిపెడ మండలంలోని డిఎస్ఆర్ జెండాల తండా గ్రామ సర్పంచ్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రమేష్ గెలుపు..
    ==> కొత్తగూడ మండలం గుంజేడు సర్పంచ్ గా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి  అనంతరావు గెలుపు
    ==> మరిపెడ మండలం రేఖ్య తండా గ్రామపంచాయతీ సర్పంచ్‌గా భానోత్ పార్వతి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలుపు
    ==> మరిపెడ మండలం భూక్యతండ గ్రామపంచాయతీ సర్పంచ్‌గా బోడ మాంగి 153 ఓట్ల మెజారిటీతో బీఆర్ఎస్ గెలుపు

  • 17:14 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: జనగామ జిల్లా కొడకండ్ల మండలం నీలిబండ తండా గ్రామపంచాయతీ సర్పంచ్‌గా రాకేష్ 5 ఓట్ల మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలుపు
    ==> కొడకండ్ల మండలం కడగుట్ట తండా కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి భానోత్ యాకుబ్ గెలుపు
    ==> దేవరుప్పుల మండలం ధర్మాపురంలో  కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అశ్వినీ విజయం

  • 17:07 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా:

    ==> ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం బుగ్గ రాజేశ్వర తండాలో అజ్మీర తిరుపతి నాయక్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 4 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపు.
    ==> వీర్నపల్లి మండలం బావు సింగ్ నాయక్ తండా సర్పంచ్ గా గూగులోత్ రమేష్ (బీఆర్ఎస్ ) ఎన్నిక
    ==> ముస్తాబాద్ మండలం రాంరెడ్డి పల్లెలో లక్ష్మి గెలుపు బీఆర్ఎస్
    ==> వీర్నపల్లి మండలం సీతారాం నాయక్ తండా సర్పంచ్ గా భూక్య లత జనార్ధన్ (బీఆర్ఎస్) ఎన్నిక

  • 16:58 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: మహబూబాబాద్ జిల్లా 
    ==> మరిపెడ మండలం బాలిని ధర్మారంలో కాంగ్రెస్ గెలుపు
    ==> మరిపెడ మండలం బోటియ తండా కాంగ్రెస్ గెలుపు
    ==> మరిపెడ మండలం మూలమర తండాలో కాంగ్రెస్ గెలుపు
    ==> మరిపెడ మండలం నీలుకుర్తి కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రామ సర్పంచ్ అభ్యర్థి తొట్టి గౌతం 86 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో విజయం
    ==> రెక్యా తండ కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి బానోత్ పార్వతి మనోహర్ విజయం

  • 16:56 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: జనగామ జిల్లా:
    ==> కొడకండ్ల మండలం రేగుల గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గా వేర్పుల కొమురయ్య  కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలుపు
    ==> దేవరుప్పుల మండలం మున్పహాడ్ గ్రామ సర్పంచ్ గా బాలమ్మ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలుపు
    ==> దేవరుప్పుల మండలం రామచంద్రపురంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆంజనేయులు విజయం
    ==> పాలకుర్తి మండలం మేకల తండా లో బిఆర్ఎస్ గ్రామ సర్పంచ్ అభ్యర్ధి లకావత్ స్వర్ణ గెలుపు..
    ==> దేవరుప్పుల మండలం ధర్మగడ్డ తండా లో BRS అభ్యర్థి భూక్య అరుణ విజయం
    ==> పాలకుర్తి మండలం లక్ష్మినారాయనపురం గ్రామంలో బిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బొడిగే ప్రదీప్ 142 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపు
    ==> పాలకుర్తి మండలంలోని తిరుమలగిరి గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థి  విజయం
    ==> మరిపెడ మండలం ఎల్లారిగూడెం   బిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి  భానుతు శాంతి మల్సూర్ గెలుపు

  • 16:54 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: మాజీ ఎమ్మెల్యే కూసుకుంట్ల స్వగ్రామం సంస్థన్ నారాయణ పురం మండలం లింగవారి గూడెంలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కత్తుల జ్యోతి 108 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపు

  • 16:53 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: మంచిర్యాల జిల్లా:

    ==> చెన్నూర్ మండలంలోని బీరెల్లి గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి దుర్గం ధర్మరాజు గెలుపు.. 
    ==> లింగంపల్లి గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి అంగ రమేష్ యాదవ్ గెలుపు.. 
    ==> ముత్తరావు పల్లె గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి జిట్ట రాజేష్ గెలుపు 
    ==> భీమారం మండలంలోని ధర్మారం గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి దాసరి మణిదీప్ గెలుపు
    ==> కోటపల్లి మండలంలోని బొప్పారం గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి కనకుల సమ్మక్క గెలుపు
    ==> కోటపల్లి మండలంలోని జనగామ గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి మారిశెట్టి పద్మ గెలుపు 
    ==> కోటపల్లి మండలంలోని కోటపల్లి గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి ఆలూరి సంపత్ గెలుపు 
    ==> కోటపల్లి మండలంలోని శెట్ పల్లె గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి మంత్రి గోపీ కృష్ణ గెలుపు 

  • 16:39 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా :

    బీఆర్ఎస్ 11
    కాంగ్రెస్  01
    బీజేపీ  04
    ఇండిపెండెంట్  02

  • 16:32 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: సూర్యాపేట జిల్లా

    హుజూర్ నగర్ మండలం సీతారాంపురం గ్రామంలో అద్దంకి సైదేశ్వర రావు  బీఆర్ఎస్ పార్టీ సర్పంచ్ విజయం
    మఠంపల్లి మండలం సుల్తాన్పూర్ తండా బీ ఆర్ ఎస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థి హరిచంద్ర నాయక్ గెలుపు
    నేరేడుగొమ్ము మండలం కేతేపల్లి గ్రామంలో బిఆర్ఎస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి విజయ గెలుపు
    పులిచింతల ప్రాజెక్టు కాలనీ నెమలిపురి లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి కొల్ల భూలక్ష్మి 185 ఓట్లతో విజయం సాధించారు.

  • 16:31 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live: తెలంగాణ  సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాల లైవ్‌ అప్‌డేట్స్.. అభ్యర్థుల్లో హైటెన్షన్

    సంగారెడ్డి జిల్లా (36/234)
    కాంగ్రెస్-26
    BRS-05
    స్వతంత్రులు-05

  • 16:20 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: కామారెడ్డి జిల్లా నసూర్లాబాద్  మండలం  లింగంపల్లి తండా కాంగ్రెస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థి  కేతావత్ శ్యామ్ 20 ఓట్లు  మెజారిటీతో గెలుపు

    సంగారెడ్డి జిల్లా మనూర్ (మం) కమలాపూర్  గ్రామంలో 3 ఓట్ల తేడాతో కాంగ్రెస్ బలపర్చిన అభ్యర్థి రమేష్ గెలుపు
     

  • 16:10 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: ముస్తాబాద్ రాంరెడ్డి పల్లెలో లక్ష్మి గెలుపు (బీఆర్ఎస్)

    వీర్నపల్లి సీతారాం నాయక్ తండా సర్పంచ్ గా భూక్య లత జనార్ధన్ (బీఆర్ఎస్) ఎన్నిక
    వీర్నపల్లి మద్దిమల్ల తండా సర్పంచ్ గా కొడవత్ శిరీష (బీఆర్ఎస్) ఎన్నిక
    ముస్తాబాద్ మండలం మొర్రాపూర్ గ్రామ సర్పంచ్ గా భూక్యరాజు గెలుపు (బీఆర్ఎస్)
    ఎల్లారెడ్డిపేట జై సేవాలాల్ తండాలో భూక్య రజిత సంతోష్ గెలుపు (బీఆర్ఎస్)
    వీర్నపల్లి బాబాయ్ చెరువు తండా  సర్పంచ్ గా మాలోత్ సుధాకర్ (బీఆర్ఎస్) ఎన్నిక 

  • 16:08 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: ధర్మపురి మండలం గాదెపల్లి  అభ్యర్థి సర్పంచ్ గా అల్పట్ల సురేష్ గెలుపు (BRS)

    నిర్మల్ జిల్లా భైంసా మండలంలోని కత్ గాం గ్రామంలో 62 ఓట్ల మెజారిటీతో ఇండిపెండింట్‌గా పోటీ చేసిన దెగ్లూర్ రాజు విజయం సాధించారు.
    కుంభి గ్రామంలో 120 ఓట్ల మెజారిటీతో ఇండిపెండింట్‌గా పోటీ చేసిన హల్దె విజయ్ కుమార్ విజయం సాధించారు.
    కుబీర్ మండలంలోని సౌన గ్రామంలో 50 ఓట్ల మెజారిటీతో ఇండిపెండింట్‌గా పోటీ చేసిన నందబాయి శేష్ రావ్ విజయం సాధించారు.
    రంజని గ్రామంలో 351 ఓట్ల మెజారిటీతో ఇండిపెండింటోగా పోటీ చేసిన జాధవ్ రంగరావ్ విజయం సాధించారు.
    బిజ్జుర్ గ్రామంలో 540 ఓట్ల మెజారిటీతో బీజేపి నుండి పోటీ చేసిన అల్మ లక్ష్మి విజయం సాధించారు.
    తానూర్ మండలంలోని నంద్గాం గ్రామంలొ 3 ఓట్ల మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ నుండి పోటీ చేసిన లక్ష్మి బాయి విజయం సాధించారు.

  • 16:04 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live: మెదక్ జిల్లా (22/183)
    కాంగ్రెస్-15
    BRS-03
    స్వతంత్రులు-04

  • 15:59 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: సంగారెడ్డి సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలు

    సంగారెడ్డి జిల్లా (31/234)
    కాంగ్రెస్-22
    BRS-04
    స్వతంత్రులు-05

  • 15:52 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: జగిత్యాల జిల్లా

    చందయ్యపల్లె సర్పంచ్ గా గాదె మహేష్ గెలుపు (కాంగ్రెస్)
    పెగడపల్లి మండలం నరసింహ పేట సర్పంచిగా సందీ రాజమణి గెలుపు (కాంగ్రెస్ )
    జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం గంగాదేవి పల్లిలో జలందర్ గెలుపు

  • 15:35 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: నిజామాబాద్ జిల్లా నస్రుల్లాబాద్ మండలం అంకోల్ క్యాంప్  కాంగ్రెస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థి  అనిత రాములు 209 ఓట్ల  మెజారిటీతో గెలుపొందారు.

  • 15:00 PM

    చెదురు ముదురు ఘటనలు మినహా ప్రశాంతం
    పంచాయతీ ఎన్నికల మూడో విడత పోలింగ్ చెదురు ముదురు ఘటనలు మినహా ప్రశాంతంగా ముగిసింది.. సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ పరిధిలోని జూకల్ లో రెండు వర్గాల మధ్య వివాదం ఘర్షణకు దారి తీసింది. అటు తుర్కపల్లి లో హైదరాబాద్ నుంచి ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన మహిళకు నిరాశ ఎదురయింది. తన ఓటు వేరొకరు వేయడంతో ఆ మహిళ ఆందోళనకు దిగింది. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కౌంటింగ్ చేపట్టారు. చిన్న గ్రామాల్లో రెండు మూడు గంటల్లోనే ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రెండు వేలకు పైగా ఓట్లు నమోదైన ప్రాంతాల్లో మాత్రం సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత సర్పంచ్ ఫలితాలు రావచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.

  • 14:41 PM

    నిజామాబాద్ జిల్లాలో పోలింగ్ ప్రశాంతం
    ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియ కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్ల నడుమ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. మూడు విడతలలోనూ ఎన్నికలు సజావుగా కొనసాగాయని కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. మూడో విడత పోలింగ్ బుధవారం ఉదయం 7 గంటలకు ప్రశాంతంగా ప్రారంభమయ్యింది. చలిని సైతం లెక్క చేయకుండా ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఉదయం నుండే ఓటర్లు బారులు తీరారు. ఉదయం 9 గంటల సమయానికి సగటున 23.35 శాతం పోలింగ్ నమోదయ్యింది. 11 గంటల సమయానికి 54.69 శాతం,1 గంటల వరకు 78 శాతం ఓటింగ్ పూర్తయ్యిందని అధికారులు ప్రకటించారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో అన్ని పంచాయతీ ల్లో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.వార్జు వారిగా ముందు ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది .వార్డుల వారీగా లెక్కింపు పూర్తయ్యాక సర్పంచ్ ల ఓట్ల లెక్కింపు చేస్తారు. 

  • 14:39 PM

    మెతుకు సీమలో గ్రామ సంగ్రామం
    ==> ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ శాతం

    ==> సంగారెడ్డిలో జిల్లాలో 80.07, మెదక్ జిల్లాలో 87.43, సిద్దిపేట జిల్లాలో 86.74 శాతం పోలింగ్ నమోదు

    ==> ఇంకా స్వల్పంగా పోలింగ్ శాతం పెరిగే అవకాశం

  • 14:30 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మూడో దశ పంచాయతీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఆదిలాబాద్ లో 85, నిర్మల్ జిల్లా లో 86, కొమురమ్ భీమ్ జిల్లాలో 80, మంచిర్యాల జిల్లాలో 86 శాతం పోలింగ్ నమోదు అయింది. పోలింగ్ శాతం మరికొంత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇరు వర్గాల మద్య గొడవ జరిగిన మంచిర్యాల జిల్లా ఇందారం గ్రామ పోలింగ్ కేంద్రం ను రామగుండం సీపీ అంబర్ కిషోర్ జా, జిల్లా కలెక్టర్  కుమార్ దీపక్ లు పరిశీలించారు. మూడు విడతలుగా జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎక్కడ ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయ్యిందని అధికారులు తెలిపారు.

  • 14:13 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ పరిధిలోని జూకల్ లో రెండు వర్గాల మధ్య వివాదం ఘర్షణకు దారి తీసింది. అటు తుర్కపల్లి లో హైదరాబాద్ నుంచి ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన మహిళకు నిరాశ ఎదురయింది. తన ఓటు వేరొకరు వేయడంతో ఆ మహిళ ఆందోళనకు దిగింది. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కౌంటింగ్ చేపట్టారు. చిన్న గ్రామాల్లో రెండు మూడు గంటల్లోనే ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రెండు వేలకు పైగా ఓట్లు నమోదైన ప్రాంతాల్లో మాత్రం సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత సర్పంచ్ ఫలితాలు రావచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.  

  • 14:12 PM

  • 14:04 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: సంగారెడ్డి జిల్లా

    న్యాల్కల్ (మం) మెటల్ కుంట గ్రామంలో ఉద్రిక్తత

    పోలింగ్ సమయం ముగిసిన తర్వాత ఓటేయడానికి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి

    పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో గోడ దూకి లోపలికి వెళ్లిన ఓటర్

    కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్లే లోపలికి పంపారని BRS నాయకులు, BRS నాయకులే లోపలికి పంపారని కాంగ్రెస్ నాయకుల ఆందోళన

    ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట, చెదరగొట్టిన పోలీసులు

  • 14:03 PM

    Telangana Sarpanch Election Results 2025 Live Updates: నూతన సర్పంచుల అపాయింట్ డే ఈనెల 20 నుంచి 22 తేదీకి వాయిదా

    డిసెంబర్ 20వ తేదీన సరైన ముహూర్తాలు లేవని.. 22 కు వాయిదా వేయాలని ప్రజా ప్రతినిధుల నుంచి విజ్ఞప్తులు 

    దీంతో అపాయింటెడ్ డేను డిసెంబర్ 22 కు వాయిదా వేసిన పంచాయతీరాజ్ శాఖ 

    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అదే రోజు పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న నూతన సర్పంచులు

