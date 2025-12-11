Telangana Sarpanch Elections Result: తెలంగాణలో ఉత్కంఠ.. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలతో హైటెన్షన్

Telangana Gram Panchayat Polls Results 2025 LIVE: తెలంగాణలో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. దీంతో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ఉత్కంఠగా కొనసాగుతోంది. అయితే రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా యాదాద్రి జిల్లాలో 87.93 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. 3,834 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్, 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు గురువారం పోలింగ్ జరిగింది. పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కౌంటింగ్ పూర్తయిన చోట అధికారులు ఫలితాలు ప్రకటిస్తున్నారు. దీంతో పోటీ చేసిన అభ్యర్థుల్లో హైటెన్షన్ నెలకొంది. స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో కొందరు అభ్యర్థులు విజయం సాధిస్తున్నారు. ఫలితాలకు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో చేయండి.