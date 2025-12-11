English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Sarpanch Elections Result: తెలంగాణలో ఉత్కంఠ.. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలతో హైటెన్షన్

Telangana Sarpanch Elections Result: తెలంగాణలో ఉత్కంఠ.. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలతో హైటెన్షన్

Telangana Gram Panchayat Results 2025 LIVE: తెలంగాణ సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. కొన్ని చోట్ల అభ్యర్థులు స్వల్ప మెజారిటీతో విజయం సాధిస్తుండడంతో హైటెన్షన్ నెలకొంది. పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 11, 2025, 04:55 PM IST

Telangana Sarpanch Elections Result: తెలంగాణలో ఉత్కంఠ.. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలతో హైటెన్షన్
Telangana Gram Panchayat Polls Results 2025 LIVE: తెలంగాణలో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. దీంతో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ఉత్కంఠగా కొనసాగుతోంది. అయితే రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా యాదాద్రి జిల్లాలో 87.93 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. 3,834 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్, 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు గురువారం పోలింగ్ జరిగింది. పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కౌంటింగ్ పూర్తయిన చోట అధికారులు ఫలితాలు ప్రకటిస్తున్నారు. దీంతో పోటీ చేసిన అభ్యర్థుల్లో హైటెన్షన్ నెలకొంది. స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో కొందరు అభ్యర్థులు విజయం సాధిస్తున్నారు. ఫలితాలకు సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో చేయండి. 

11 December, 2025

  • 16:55 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: వరంగల్ జిల్లా రాయపర్తి మండలం

    ==> జయరాం తండా(కె) -లావుడ్య శిల్పా -(బీఆర్ఎస్ )-114 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపు

    ==> జెతురాం తండా -గుగులోత్ స్వప్న (కాంగ్రెస్) -19 ఓట్ల మెజారిటితో గెలుపు

  • 16:53 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: సంగారెడ్డి జిల్లా గుమ్మడిదల( మం) రాంరెడ్డి బావి గ్రామంలో కాంగ్రెస్ బలపర్చిన అభ్యర్థి మహిపాల్ రెడ్డి గెలుపు

    ==> గుమ్మడిదల (మం) నాగిరెడ్డి గూడెంలో BRS బలపర్చిన అభ్యర్థి గడ్డం లావణ్య గోవర్ధన్ గెలుపు

    ==> సిద్దిపేట జిల్లా దౌల్తాబాద్ (మం) కొనాపూర్ గ్రామ సర్పంచ్‌గా స్వతంత్ర అభ్యర్థి రుక్మిణి రాజిరెడ్డి గెలుపు

    ==> నిజామాబాద్ జిల్లా: వర్ని మండలం కూనిపూర్ సర్పంచ్‌గా ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి వర్గానికి చెందిన బోయిడి లక్ష్మణ్ 140 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపు

  • 16:51 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట (మం) నాగ్ సాన్ పల్లిలో BRS పార్టీ బలపర్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి రవికుమార్ గెలుపు

    ==> మోస్రా: దుబ్బ తాండ సర్పంచ్‌గా అఖండ విజయం సాధించిన లూనావత్ శివ.. మొత్తం 254 ఓట్లు పోలవ్వగా 114 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు.

    ==> ఎగడోల్లి క్యాంప్ సర్పంచ్ ఆంధ్రప్రభ మాజీ రిపోర్టర్ వాసు గెలుపు

    ==> వర్ని మండలం నెహ్రూ నగర్ సర్పంచ్ గా మొలకల పద్మ కాంగ్రెస్ 44 మెజార్టీతో గెలుపు

    ==> కోకల్ దాస్ తండా సర్పంచ్ గా గీత సంగ్రామం కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుతో 126 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపు

    ==> నిజామాబాద్ జిల్లా: పోతంగల్ మండలం తిరుమలపూర్ బీజేపీ అభ్యర్థి విజయ్ 90 ఓట్లతో సర్పంచ్ గెలుపు

  • 16:49 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: మహబూబాబాద్ జిల్లా : మహాబూబాబాద్  మండలం ఇందిరా నగర్ కాలనీ గ్రామపంచాయతీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి మహమ్మద్ షరీఫ్ 113 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.

    భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మణుగూరు మండలం మల్లారం పంచాయతీలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జగడి ప్రసాద్ విజయం సాధించారు.

  • 16:48 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: జనగామ జిల్లా

    జాఫర్ గడ్ మండలం అల్వార్ బండ తండాలో కాంగ్రెస్ బోణి...

    సర్పంచ్ గా విజయం సాధించిన మాజీ జడ్పిటిసి బానోతు అరుణ శ్రీ...

    తన సమీప అభ్యర్థి లచ్చిరాం నాయక్ పై 85 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం

  • 16:47 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: ఖమ్మం జిల్లా

    కాంగ్రెస్ 15 స్థానాల్లో గెలుపు..

    బీఆర్ఎస్ 3 స్థానాలు గెలుపు

  • 16:47 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: కరీంనగర్ జిల్లా కమలాపూర్ మండలంలో బోణీ కొట్టిన బీజేపీ

    బీజేపీ బలపర్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్ధి ర్యాకం శ్రీనివాస్ 90 ఓట్లతో విజయం సాధించారు

    బీజేపీ కమలాపూర్ మండలాధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్న ర్యాకం శ్రీనివాస్

    ఇక్కడ ఈటల రాజేందర్ బలపర్చిన అభ్యర్ధి ర్యాకం సంపత్ ఓటమి

    ఉప్పలపల్లిలో మూడు, నాలుగు స్థానాలకే పరిమితమైన బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు

    భీమదేవరపల్లి మండలం రసూల్ పల్లిలో బీజేపీ బలపర్చిన అభ్యర్ధి మహేశ్ విజయం

  • 16:46 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ నియోజకవర్గంలో బోణీ కొట్టిన కాంగ్రెస్ పార్టీ

    మేడిపల్లి మండలం విలాయతబాద్ గ్రామ సర్పంచ్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి లింబాద్రి విజయం

    వేములవాడ రూరల్ మండలం వెంకటంపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా అవునురి లక్ష్మీ విజయం
     

  • 16:45 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా ఊర్కొండ మండలం నర్సంపల్లిలో కాంగ్రెస్  బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి శైలజ శ్రీశైలం 95 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు. వనపర్తి జిల్లా పెద్దమందడి మండలం బుగ్గపల్లి తండా అమ్మపల్లి గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి విజయం సాధించారు.

  • 16:44 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: పెద్దపల్లి జిల్లా ముత్తారంలో పోలింగ్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం 

    ఇంకా ప్రారంభం కానీ ఓట్ల లెక్కింపు

    అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న గ్రామ ప్రజలు

  • 16:43 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: జగిత్యాల జిల్లా..

    ఇబ్రహీంపట్నం మండలం తిమ్మాపూర్ తండా సర్పంచ్ గా (బీఆర్ఎస్) మేఘావత్ లత గెలుపు...

    మెట్ పల్లి మండలం కేసీఆర్ తండా సర్పంచ్‌గా (ఇండిపెండెంట్) గుగ్లవత్ మంజుల గెలుపు...

    మెట్ పల్లి మండలం ఏఎస్సార్ తండా సర్పంచ్ గా (ఇండిపెండెంట్) గుగ్లవత్ సురేందర్ గెలుపు..

  • 16:42 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలంలో బోణి కొట్టిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ 

    లచ్చిరాం తండాలో  BRS పార్టీ ఘన విజయం 

    లచ్చిరాం తండా BRS అభ్యర్థి గా పోటీ చేసిన మాలోతు సుశీల 45ఓట్ల మెజారిటీ విజయం సాధించారు

  • 16:41 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మణుగూరు మండలం బుగ్గ పంచాయతీలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి శెట్టిపల్లి మాధవి గెలుపొందారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలం జంగు తండా బీఆరెస్ బలపర్చిన అభ్యర్థి బానోత్ రవి 100 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు.

  • 16:40 PM

    Telangana Sarpanch Elections Result Live Updates: మహబూబాబాద్ జిల్లా ఇనుగుర్తి మండలం చీన్యా తండాలో బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన జాటోత్ హరిచంద్ 9 ఓట్లతో గెలిచారు. అటు జగిత్యాల జిల్లా తిమ్మాపూర్ తండాలోనూ బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన మెగావత్ లత 12 ఓట్లతో విజయం సాధించారు.
     

