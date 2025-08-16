Weather Live Updates: ఈ జిల్లాలకు హై అలర్ట్.. ప్రజలకు బయటకు రావొద్దు

Rain News Live Updates: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మేఘానికి చిల్లు పడిందా అనే రీతిలో కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని APSDMA వెల్లడించింది. తెలంగాణలోని నిర్మల్, నిజామాబాద్, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో ఇవాళ అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. అలాగే ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, మహబూబాబాద్, వరంగల్, వికారాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. హైదరాబాద్లనూ వరునుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వాన పడుతోంది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. వర్షాలకు సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..