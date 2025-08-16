English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weather Live Updates: ఈ జిల్లాలకు హై అలర్ట్.. ప్రజలకు బయటకు రావొద్దు

Hyderabad Weather Live Updates: తెలుగు రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలకు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. నేడు కూడా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. అత్యవసరం అయితేనే బయటకు రావాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 16, 2025, 02:54 PM IST

Weather Live Updates: ఈ జిల్లాలకు హై అలర్ట్.. ప్రజలకు బయటకు రావొద్దు
Live Blog

Rain News Live Updates: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మేఘానికి చిల్లు పడిందా అనే రీతిలో కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని APSDMA వెల్లడించింది. తెలంగాణలోని నిర్మల్, నిజామాబాద్, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో ఇవాళ అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.  అలాగే ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, మహబూబాబాద్, వరంగల్, వికారాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. హైదరాబాద్‌లనూ వరునుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వాన పడుతోంది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. వర్షాలకు సంబంధించి పూర్తి అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.. 
 

16 August, 2025

  • 14:54 PM

  • 14:37 PM

    Andhra Pradesh Weather Live Updates: ఎన్టీఆర్ జిల్లా : వినగడప

    బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తిరువూరునియోజకవర్గంలో గత రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

    ఎగువన తెలంగాణ నుండి వచ్చిన వరదలు తోడు కావడంతో వాగులు,వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.

    గంపలగూడెం మండలంలోని వినగడప తోటమూల గ్రామాల మధ్య ఉన్న కట్టలేరు వాగుకు వరద ప్రవాహం ఉదృతంగా కొనసాగుతుంది.

    గత పదేళ్ల క్రితం ధ్వంసమైన వంతెన ప్రదేశంలో తాత్కాలిక రహదారిని నిర్మించారు.

    ఇప్పుడు ఆ రహదారిపై వరదలకు రోడ్డు కొట్టుకుపోయి గండ్లు పడ్డాయి.

  • 14:17 PM

    PJP Dam:                
    Instant data:                
    16/08/2025 @12pm ;                
    W.Lvl 317.690m/1,042.290ft                
    Cpty :8.010 TMC ( Gross)                
    Cpty :4.303 TMC (Live)        (FRL/Gross Capacity:318.516 m /9.657 TMC);                
    Inflow=1,10,000
    Spillway=61,200
    ( No of gates open:09)
    Power House=36,065
    Evaporation=45
    Nettampadu Lift =Nil
    Bhima Lift- I =Nil
    Koilsagar Lift=Nil
    Other Drawals=Nil        
    LMC=Nil
    RMC=Nil
    (RDS link canal=Nil)
    Parallel canal=Nil
    (Bhima Lift-II=Nil)    
    Total outflow=97,310

  • 14:02 PM

    Telangana Weather Live Updates: ఖమ్మం నగరంలోని మున్నేరుకు పోటెత్తుతున్న వరద ప్రవాహం

    13 అడుగులకు చేరిన మున్నేరు వరద ప్రవాహం

    16 అడుగులకు పైగా వరద వచ్చే అవకాశం ఉందటున్న మున్సిపల్ కమిషనర్ అభిషేక్ అగస్త్య

    15 అడుగులకు మున్నేరు చేరగానే ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు

    రామన్నపేట, దంసలాపూరంలో ఆరు పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు..

  • 13:45 PM

    Telangana Weather Live Updates: నిర్మల్ జిల్లాలో కడెం ప్రాజెక్టుకు భారీగా పోటెత్తిన వరద నీరు.. 

    17 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదులుతున్న అధికారులు..

    ధర్మపురి గోదావరి పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన..

  • 13:42 PM

    Sripada Yellampally Project Updates:

    Date:16/08/2025@ 12:00 PM
    Level : 146.37/+148.00 M
    Capacity: 15.8069/ 20.175 TMC
    Total Instant Inflow:48046 c/s
    SRSP: Nil c/s
    Kaddem: 22520 c/s
    Catchment: 25526 c/s
    Total Instant outflow:12986 c/s
    Gudem PH:Nil c/s
    HMWS : 286 c/s
    NTPC : Nill c/s
    Vemnur PH:Nil c/s
    Nandi PH:12600 c/s
    Through gates :Nil c/s
    No.of gates open: 0/62

  • 13:40 PM

    Kaddam Narayan Reddy Project Updates:

    Date: 16-08-2025
    Time: 12:00 PM
    Level: 691.375/700 Ft
    Capacity: 2.740/4.699 TMC.

    Inflow: 1,02,040 c/s

    LF Canal: 263 c/s
    RF Canal: 20 c/s
    Losses: 84 c/s
    Mission Bhageeratha: 9 c/s

    Out flow: 1,61,511 c/s

    Surplus discharge: 161135 c/s

    No of gates open: 17/18

    MFD: 372000 c/s.
    Ayacut: 68150 Ac

  • 13:36 PM

  • 13:34 PM

    Weather Live Updates in Telangana: గ్రామ పంచాయతీ, పోలీస్, రెవెన్యూ అధికారులకు,  ప్రజాప్రతినిధులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అధికారులు హెచ్చరించారు. గోదావరి నదిలో భారీగా వరద నీరు పెరిగే అవకాశం ఉందని.. గోదావరి నదీ  పరిసర ప్రాంతాలలోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. అలాగే పశువుల కాపర్లు, గొర్ల కాపరులు, చేపలు పట్టేవారు, రైతులు, సామాన్య జనం గోదావరి నదిని దాటే ప్రయత్నాలు చేయవద్దని  విజ్ఞప్తి చేశారు.

  • 13:32 PM

    Andhra Pradesh Weather Live Updates: సోమవారం(ఆగస్టు 18) నాటికి వాయువ్య బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో  మరోక అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.

  • 13:27 PM

    Weather Live Updates in Telangana: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని.. ఎప్పటికప్పుడు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. పూర్తి వివరాలకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • 13:25 PM

    Hyderabad Weather Live Updates: హైదరాబాద్లోని అల్వాల్, సుచిత్ర, ఈసీఐఎల్, కుషాయిగూడ, నాచారం, నేరేడ్మెట్ తదితర ప్రాంతాల్లో కుండపోత వాన కురిసింది. మిగతా ప్రాంతాల్లోనూ ఉదయం వరకు వాన పడుతూనే ఉంది. అటు జిల్లాల్లోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ములుగు, కామారెడ్డి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వాన పడుతోంది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి.

  • 13:23 PM

    Telangana Weather Live Updates: తెలంగాణలోని 7 జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసిన ఐఎండీ.. 
    ==> అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.. 
    ==> జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్..
    ==> 8 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ.. మిగతా జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ

  • 13:22 PM

    Telangana Weather Live Updates: సంగారెడ్డి జిల్లాలో అర్ధరాత్రి భారీ వర్షాలు

    ==> పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు

    ==> సిర్గాపూర్ (మం) గైరాన్ తండా కి వెళ్లే మార్గంలో ఉదృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగు

    ==> తండాకు వెళ్ళడానికి వేరే మార్గం లేకపోవడంతో వాగులో నుంచే రోడ్డు దాటుతున్న తండా వాసులు

    ==> పట్టు తప్పితే వాగులో కొట్టుకుపోయే ప్రవాహం ఉన్న బయటికి రావాలంటే తప్పని పరిస్థితి

    ==> గత కొన్నేళ్లుగా రోడ్డు వెయ్యాలని తండా వాసులు కోరుతున్న పట్టించుకోని ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు

  • 13:06 PM

    Weather Live Updates: రాగల 3 గంటల్లో ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, కుమురం భీమ్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, పెద్దపల్లి, రాజన్న సిరిసిల్ల మీదుగా కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో గాలివానలు పడే అవకాశం ఉంది. సురక్షితంగా ఉండాలని.. ఇంటి లోపల ఉండాలని తెలంగాణ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (TGiCCC) ద్వారా అధికారులు హెచ్చరించారు.

