Hyderabad Weather Today Live Updates: హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో ప్రజలు ఎవరూ బయటకు రావొద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. వర్షానికి సంబంధించి లైవ్ అప్ డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 17, 2025, 07:10 PM IST

Hyderabad Rains Live: హైదరాబాద్‌లో కుంభవృష్టి.. ప్రజలు ఎవరు బయటకు రావొద్దు
Hyderabad Weather Today Live Updates: తెలంగాణకు మరోసారి వాతావరణశాఖ ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. మరో మూడు గంటల్లో హైదరాబాద్‌తో పాటు నిజామాబాద్‌, సిద్దిపేట, భువనగిరి, ఆదిలాబాద్‌, కొత్తగూడెం, జగిత్యాలలో భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. జనగాం, కామారెడ్డి, కరీంనగర్‌, ఖమ్మం, ఆసిఫాబాద్, మహబూబాబాద్‌, మంచిర్యాల, మెదక్‌, మేడ్చల్‌, నాగర్‌కర్నూల్‌, నల్లగొండ, నిర్మల్‌లో కూడా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతాయని సూచించింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లో కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. రాత్రి 9 గంటల వరకు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు రోడ్లపైకి చేరింది. దీంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. వర్షానికి సంబంధించి లైవ్ అప్ డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

17 September, 2025

  • 19:09 PM

  • 19:05 PM

    Hyderabad Rains Live Updates: హైదరాబాద్‌లో పలు చోట్ల భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఆఫీసుల నుంచి ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో వర్షం కురుస్తుండడంతో రోడ్లపై చాలా వాహనాలు నిలిచి ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది.

