Today Rain Live Updates: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుంభవృష్టి.. ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్

Telangana Andhara Pradesh Rains Live Updates: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఏపీలోని అల్లూరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని APSDMA వెల్లడించింది. మన్యం, కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. అల్పపీడనం ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని వివరించింది. అటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిన్నటి నుంచి వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. నేడు నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్, సిద్ధిపేటలో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని IMD రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, ఆసిఫాబాద్, భువనగిరి, ఉమ్మడి కరీంనగర్, వరంగల్ లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు(ఆరెంజ్ అలర్ట్), మిగతా జిల్లాల్లోనూ అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. వర్షాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.