Today Rain Live Updates: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుంభవృష్టి.. ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్

Schools Holiday Due to Heavy Rains: ఆంధప్రదేశ్‌, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో స్కూల్స్‌కు సెలవు ప్రకటించారు. వెదర్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 28, 2025, 11:04 AM IST

Today Rain Live Updates: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుంభవృష్టి.. ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
Live Blog

Telangana Andhara Pradesh Rains Live Updates: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఏపీలోని అల్లూరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని APSDMA వెల్లడించింది. మన్యం, కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. అల్పపీడనం ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని వివరించింది. అటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిన్నటి నుంచి వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. నేడు నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్, సిద్ధిపేటలో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని IMD రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, ఆసిఫాబాద్, భువనగిరి, ఉమ్మడి కరీంనగర్, వరంగల్ లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు(ఆరెంజ్ అలర్ట్), మిగతా జిల్లాల్లోనూ అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. వర్షాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

28 August, 2025

  • 11:04 AM

    AP Weather Live Updates: విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ వద్ద వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతుంది. 

    వరద ఉధృతి పెరిగితే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం. 

    ప్రకాశం బ్యారేజ్‌లోకి చేరుతున్న 3.5 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు. 

    బ్యారేజ్‌ 69 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు 3.49 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల. 

    కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు

  • 10:52 AM

    AP Weather Live Updates: ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
     
    ==> పెరుగుతున్న కృష్ణానది వరద ప్రవాహం 

    ==> ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ఉధృతంగా వరద‌ 

    ==> మధ్యాహ్నంలోపు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం 

    ==> ప్రస్తుత ఇన్ ఫ్లో, ఔట్ ఫ్లో 3.62 లక్షల క్యూసెక్కులు

    ==> ప్రభావిత  జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం 

    ==> కృష్ణానది పరీవాహక ప్రాంత ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి

    ==> లంక గ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

    ==> వినాయక నిమజ్జనాల్లో జాగ్రత్తలు పాటించాలి

    ==> వాగులు, కాలువలు దాటే ప్రయత్నం చేయరాదు- ప్రఖర్ జైన్, ఎండీ, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ.

  • 10:49 AM

    Telangana Weather Live Updates: రాష్ట్రంలో వర్షాలు, వరదల పరిస్థితి, సహాయక చర్యలపై సీఎం నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్​ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్‌ ​బాబు, సీతక్కతో  సమావేశం అయ్యారు. వరద ప్రభావిత జిల్లాల్లోని అధికారులను అప్రమత్తం చేయటంతో పాటు తక్షణం చేపట్టాల్సిన సహాయక చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

  • 10:44 AM

    Telangana Weather Live Updates:

    NLG MUSI PRAJECT 9 GEATS OPEN HEAVY INFLOW 

    నల్లగొండ జిల్లా:

    ముసి ప్రాజెక్టుకు భారీగా పోటెత్తిన వరద ఉధృతి

    ప్రస్తుత నీటి మట్టం 643.66 అడుగులు

    పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 645. అడుగులు 

    ప్రస్తుత నీటి సామర్థ్యం: 4.11 టీఎంసీలు 

    పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం:4.46 టీఎంసీలు 

    ఇన్ ఫ్లో:
    9166.22 క్యూసెక్కులు 

    అవుట్ ఫ్లో:
    11945.00 క్యూసెక్కులు 

    తొమ్మిది గేట్లను రెండు ఫీట్ల మేర పైకి ఎత్తి నీటిని దిగువ ప్రాంతానికి విడుదల చేస్తున్న మూసి ప్రాజెక్ట్ అధికారులు 

  • 10:43 AM

    Telangana Weather Live Updates: తెలంగాణకు ఆర్మీ హెలికాప్టర్ల రాక ఆలస్యంపై రక్షణ శాఖ అధికారులకు ఫోన్ చేసిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్

    ==> తెలంగాణకు మూడు హెలికాప్టర్లను రెడీ చేశామని చెప్పిన కేంద్ర రక్షణ శాఖ అధికారులు

    ==> ఎడతెరిపిలేకుండా వర్షాల కారణంగా వాతావరణం అనుకూలించక పోవడంతో బాధిత ప్రాంతాలకు  చాపర్ల రాక  ఆలస్యమవుతోందని వివరించిన అధికారులు

    ==> ప్రత్యామ్నాయ స్టేషన్ల నుంచి చాపర్లను రప్పించే పనిలో నిమగ్నమయ్యామని తెలిపిన అధికారులు

    ==> నాందెడ్, బీదర్ స్టేషన్ల నుంచి చాపర్లను పంపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పిన అధికారులు

    ==> భారీ వర్షాలతో ఎస్సారెస్పీ, మానేరు నదులకు విపరీతంగా వరద వస్తోందని చెప్పిన కేంద్ర మంత్రి

    ==> వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షితంగా తరలించే ప్రక్రియను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యుద్ద ప్రాతిపదికన  తీసుకునే చర్యలకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీంలు నిమగ్నమయ్యాయని తెలిపిన బండి సంజయ్

    ==> వీలైనంత తొందరగా చాపర్లను పంపాలని కోరిన కేంద్ర మంత్రి

  • 10:37 AM

    Today Weather Live Updates: కామారెడ్డి, మెదక్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో బుధవారం కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో వర్షాలు కురిశాయి. కామారెడ్డి జిల్లాలోని అల్గొండలో అత్యధికంగా 41.83 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. జిల్లా చరిత్రలో ఇదే రికార్డ్ స్థాయి వర్షం. కామారెడ్డి పట్టణంలో 28.65, బిక్నూరులో 27.9, తాడ్వాయిలో 27 సెం.మీ వాన పడింది. నిర్మల్ జిల్లా అక్కాపూర్లో 32 సెం.మీ, వడ్యాల్లో 27.58, ముజిగిలో 22, మెదక్ జిల్లా సర్దానాలో 26.33, నాగపూర్లో 23.65 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
     

  • 10:36 AM

Weather live updatesToday Weather Live UpdatesHyd RainsHyderabad weather updates

Trending News