TS EAPCET Results 2026 Live Updates: తెలంగాణ ఎప్సెట్ (ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ) ఫలితాలు మరికాసేపట్లో విడుదల కానున్నాయి. JNTU-Hలో ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు. పరీక్షలు పూర్తయిన ఆరో రోజే రిజల్ట్స్ను ప్రకటిస్తుండడం విశేషం. ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ ప్రవేశాలకు మే 4వ తేదీ నుంచి 11వ తేదీ వరకు పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో 2,10,766 మంది విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోగా.. 1,97,241 మంది పరీక్షకు హాజరయ్యారు. అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ విభాగంలో 90,977 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా.. 84,954 మంది పరీక్షలు రాశారు. విద్యార్థులు ఫలితాల కోసం eapcet.tgche.ac.in వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. Telangana EAPCET Result 2026 Live Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.