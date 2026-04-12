Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల నిరీక్షణకు ఆదివారం తెరపడనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షల ఫలితాలు ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు ప్రకటించనున్నారు. హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా కలిసి అధికారికంగా ఈ రిజల్ట్స్ను (TS Inter Results) రిలీజ్ చేయనున్నారు. మార్చి 13వ తేదీతో ఇంటర్ పరీక్షలు ముగియగా.. దాదాపు 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. విద్యార్థులు ఫలితాలను http://tgbie.cgg.gov.in, https://bse.telangana.gov.in, https://results.cgg.gov.in, https://tgbienew.cgg.gov.in వెబ్సైట్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం ఈసారి వాట్సప్ ద్వారా కూడా ఫలితాలను తెలుసుకునే సరికొత్త వెసులుబాటును ప్రభుత్వం కల్పించింది. శనివారమే మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఈ సేవలను ప్రారంభించారు. మీ మొబైల్ నుంచి 8096958096 నంబరుకు వాట్సప్లో 'Hi' అని మెసేజ్ పంపి హాల్ టికెట్ నంబర్, ఇయర్, గ్రూపు వివరాలను ఎంటర్ చేసి ఫలితాలను తెలుసుకోండి. TS Inter Results 2026 LIVE Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి. చేయండి.