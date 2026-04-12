TS Inter Results 2026 Live: ఇంటర్ ఫలితాలు వచ్చేశాయి.. ఈ లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 12, 2026, 11:43 AM IST

Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల నిరీక్షణకు ఆదివారం తెరపడనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షల ఫలితాలు ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు ప్రకటించనున్నారు. హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా కలిసి అధికారికంగా ఈ రిజల్ట్స్‌ను (TS Inter Results) రిలీజ్ చేయనున్నారు. మార్చి 13వ తేదీతో ఇంటర్ పరీక్షలు ముగియగా.. దాదాపు  9.97 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. విద్యార్థులు ఫలితాలను http://tgbie.cgg.gov.in, https://bse.telangana.gov.in, https://results.cgg.gov.in, https://tgbienew.cgg.gov.in వెబ్‌సైట్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం ఈసారి వాట్సప్ ద్వారా కూడా ఫలితాలను తెలుసుకునే సరికొత్త వెసులుబాటును ప్రభుత్వం కల్పించింది. శనివారమే మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఈ సేవలను ప్రారంభించారు. మీ మొబైల్ నుంచి 8096958096 నంబరుకు వాట్సప్‌లో 'Hi' అని మెసేజ్ పంపి హాల్ టికెట్ నంబర్, ఇయర్, గ్రూపు వివరాలను ఎంటర్ చేసి ఫలితాలను తెలుసుకోండి. TS Inter Results 2026 LIVE Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి. చేయండి.
 

12 April, 2026

  • 11:43 AM

  • 11:29 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: 
     

    ==> సెకండియర్ మొత్తం విద్యార్థులు 5,07,948.. 
    ==> సెకండియర్‌లో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు 3,58,490 మంది.. 
    ==> సెకండియర్‌లో ఉత్తీర్ణత శాతం 70.58.. 
    ==> బాలికల ఉత్తీర్ణత 78.65 శాతం.. 
    ==> బాలుర ఉత్తీర్ణత 62.5 శాతం..

  • 11:25 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: ఇంటర్ ఫలితాల డైరెక్ట్ లింక్స్ ఇవే..

    results.cgg.gov.in

    tgbie.cgg.gov.in

  • 11:23 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: ఇంటర్మీడియట్ మొదటి రెండు సంవత్సరాలు కలిపి ఉత్తీర్ణత శాతం 75.61..

  • 11:21 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: ఇంటర్ పరీక్షలు రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ కోసం ఏప్రిల్ 13 నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20.

    అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల కోసం ఫీజు చెల్లింపు  ఏప్రిల్ 13 నుంచి ఏప్రిల్ 20 వరకు.

    అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు మే 13 నుంచి ప్రారంభం

    రెండు సెషన్స్‌లో పరీక్షల నిర్వహణ..

    ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ మే 22న ప్రారంభం.. రెండు సెషన్స్‌లో ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహణ..

  • 11:16 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. ఈ పరీక్షలు మొత్తం 1495 కేంద్రాల్లో ప్రశాంతంగా నిర్వహించారు. దాదాపు 31,743 మంది ఇన్విజిలేటర్లు పరీక్షలను పర్యవేక్షించగా.. 28,507 మంది ఎవాల్యువేటర్లు 20 స్పాట్ వాల్యూయేషన్ కేంద్రాల్లో జవాబు పత్రాలను మూల్యాంకనం చేశారు.

  • 11:11 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం సాధించిన జిల్లా మేడ్చల్..82.73 శాతం 

    అత్యల్ప ఉత్తీర్ణత జిల్లా రాజన్న సిరిసిల్ల 58.69 శాతం..

    ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం అత్యదిక ఉత్తీర్ణత 77.31 శాతంతో మేడ్చల్ జిల్లా టాప్

    అత్యల్ప ఉత్తీర్ణత 49.05 శాతంతో రాజన్న సిరిసిల్ల
     

  • 11:09 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: ఇంటర్ ఫలితాలు మొదటి సంవత్సరం ఉత్తీర్ణత 66.20 శాతం

    ==> గర్ల్స్ 74.40 శాతం 

    ==> బాయ్స్ 57.69 శాతం..

    ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఉత్తీర్ణత శాతం 70.58 శాతం

    ==> గర్ల్స్ 78.65 శాతం

    ==> బాయ్స్ 62.50 శాతం..

  • 11:08 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: కేశవ రావు కామెంట్స్

    ==> పాస్ అయినా వారికి శుభాకాంక్షలు  

    ==> పిల్లలు నిజమైన ప్రతిభ గుర్తించాలి 

    ==> ఫెయిల్ అయిన వారిని చిన్న చూపు చూడకండి 

    ==> టీచర్స్‌ని అభినందిస్తున్నాను 

    ==> చదువు అంటే కేవలం పుస్తకం కాదు చుట్టూ పక్కల సమాజం గురించి తెలుసుకోవడం అనేది చదువు..

  • 11:07 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: ఫస్టియర్‌లో గ్రేడ్ల వారీగా వివరాలు:

    ==> A Grade (>= 75%): 2,10,380

    ==> B Grade (60% - 75%): 75,096

    ==> C Grade (50% - 60%): 28,062

    ==> D Grade (35% - 50%): 10,269

  • 11:06 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: జనరల్, ఒకేషనల్ కలిపి 70.58 శాతం మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఫస్టియర్ విద్యార్థులు 4,89,123 పరీక్షలు రాయగా.. 3,23,807 మంది పాస్ అయ్యారు.

  • 11:00 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: నాంపల్లి ఇంటర్ బోర్డులో ప్రభుత్వ సలహాదారు కేకే ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేశారు. విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా, సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ డైరెక్టర్ రవి గుప్తా, విద్యాశాఖ అధికారులు హాజరయ్యారు.

  • 10:51 AM

    Telangana Inter Results 2026 LIVE Updates: గతేడాది ఏప్రిల్ 22న తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలను ప్రకటించారు. ఉత్తీర్ణత శాతం 71.27 గా నమోదైంది. మే 22 నుంచి మే 29 వరకు సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరగగా.. జూన్ 16న ఫలితాలను వెల్లడించారు.

  • 10:31 AM

    TGBIE TS Inter 1st 2nd Year Result 2026: 

    ==> ఫలితాల సమయం      ఉదయం 11:00 గంటలకు
    ==> అధికారిక సైట్         tgbie.cgg.gov.in
    ==> కావలసినవి         హాల్ టికెట్ నంబర్

  • 10:26 AM

    TGBIE TS Inter 1st 2nd Year Result 2026: ఇంటర్ పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి విద్యార్థులు ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీసం 35 శాతం మార్కులు తెచ్చుకోవాలి. ఒక వేళ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయినా విద్యార్థులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం సప్లిమెంటరీ పరీక్షలను నిర్వహిస్తుంది.

  • 09:55 AM

    TS Inter Results 2026 LIVE Updates: ఇంటర్ ఫలితాల లింక్స్ ఇవే

    ==> bse.telangana.gov.in
    ==> tgbie.cgg.gov.in
    ==> results.cgg.gov.in
    ==> tgbienew.cgg.gov.in
    ==> tgbieht.cgg.gov.in 

  • 09:44 AM

    TS Inter Results 2026 LIVE Updates: ఇంటర్‌ ఫలితాలకు సంబంధించి పూర్తి కథనం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

