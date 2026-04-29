Telangana SSC Result 2026 Live: తెలంగాణ టెన్త్ రిజల్ట్స్ 2026.. ఒక్క క్లిక్‌తో తెలుసుకోండి..!

Telangana SSC Result 2026 Live Updates: తెలంగాణ 10వ తరగతి ఫలితాలు బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి. విద్యార్థులు bse.telangana.gov.in లో ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫలితాలు ఎలా తెలుసుకోవాలి..? పాస్ శాతం, టాపర్స్ లిస్ట్, మార్కుల మెమో డౌన్‌లోడ్ చేసే విధానం వంటి లైవ్ అప్‌డేట్స్ (Telangana Tenth Results Live Updates) ఇక్కడ తెలుసుకోండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 29, 2026, 12:41 PM IST

AC Offers: బంపర్ ఆఫర్.. రూ. 18 వేలకే డైకిన్ స్ప్లిట్ AC.. Amazonలో కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్!
6
Daikin 0.8 Ton AC
AC Offers: బంపర్ ఆఫర్.. రూ. 18 వేలకే డైకిన్ స్ప్లిట్ AC.. Amazonలో కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్!
Gold Rate Today: ఫెడ్ నిర్ణయానికి ముందే పాతాళానికి పసిడి.. బంగారం ధర ఎంతో తెలుసా? ఏప్రిల్ 28వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
6
gold price drop
Gold Rate Today: ఫెడ్ నిర్ణయానికి ముందే పాతాళానికి పసిడి.. బంగారం ధర ఎంతో తెలుసా? ఏప్రిల్ 28వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
Rare Gajakesari yogam: త్వరలో అరుదైన గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశులకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభం..
7
Gajakesari Rajayoga 2026
Rare Gajakesari yogam: త్వరలో అరుదైన గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశులకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభం..
AC vs Air Cooler: నెలకు రూ.3000 సేవ్ చేయాలా..ఈ ఏసీ Vs కూలర్ సీక్రెట్ తెలుసుకోండి!
4
AC vs Air Cooler
AC vs Air Cooler: నెలకు రూ.3000 సేవ్ చేయాలా..ఈ ఏసీ Vs కూలర్ సీక్రెట్ తెలుసుకోండి!
Live Blog

TS 10th Class Results Live Updates: తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్థుల ఉత్కంఠకు మరికాసేపట్లో తెరపడనుంది. బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విద్యాశాఖ అధికారులు టెన్త్ ఫలితాలను ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు. మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు పరీక్షలు నిర్వహించగా.. 5.15 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. విద్యార్థులు తమ రిజల్ట్స్‌ను bse.telangana.gov.in లేదా results.bse.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌ల ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్‌సైట్‌లతో పాటు ఉమాంగ్ యాప్, డిజిలాకర్‌లో కూడా మార్కుల వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫలితాలు తెలుసుకునేందుకు విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను ముందే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. టెన్త్ ఫలితాల (Telangana 10th Results Live Updates) లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి. 
 

    Telangana 10th Results 2026 Live Updates: తెలంగాణ టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,676 పరీక్షా కేంద్రాలలో నిర్వహించారు. విద్యార్థులు పాస్ అవ్వాలంటే.. ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీసం 35 శాతం మార్కులు సాధించాలి. సెకెండ్ లాంగ్వేజీలో రెండో భాష పేపర్‌కు కనీస అర్హత మార్కులు 20 శాతం.
     

    Telangana 10th Results 2026 Live Updates: కాసేపట్లో తెలంగాణ 10వ తరగతి ఫలితాలు కానున్నాయి. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను ఎలా చెక్ తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
     

