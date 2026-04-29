TS 10th Class Results Live Updates: తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్థుల ఉత్కంఠకు మరికాసేపట్లో తెరపడనుంది. బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విద్యాశాఖ అధికారులు టెన్త్ ఫలితాలను ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు. మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు పరీక్షలు నిర్వహించగా.. 5.15 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. విద్యార్థులు తమ రిజల్ట్స్ను bse.telangana.gov.in లేదా results.bse.telangana.gov.in వెబ్సైట్ల ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్సైట్లతో పాటు ఉమాంగ్ యాప్, డిజిలాకర్లో కూడా మార్కుల వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫలితాలు తెలుసుకునేందుకు విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను ముందే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. టెన్త్ ఫలితాల (Telangana 10th Results Live Updates) లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.