Weather Today LIVE Updates: మరో అల్ప పీడనం.. 24 గంటల్లో అతి భారీ వర్షాలు

Andhra Pradesh Telangana Rain Live Updates: అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలకు కురుస్తున్నాయి. తెలంగాణలో 3 రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. భద్రాద్రి, మహబూబాబాద్, ములుగు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. భూపాలపల్లి జిల్లాలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. ఆదిలాబాద్, హనుమకొండ, వరంగల్, కామారెడ్డి, ఖమ్మం, కొమురంభీమ్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో వర్షాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరిక ఇచ్చారు. పశ్చిమ మధ్య, పరిసర వాయువ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్–దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాల వద్ద ఏర్పడిన వెల్ మార్డ్క్లో ప్రెజర్ ఏరియా కొనసాగుతోంది. రానున్న 12 గంటల్లో మరింత బలపడి డిప్రెషన్గా మారే అవకాశం ఉంది. దీంతో రానున్న 24 గంటల్లో కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.