Weather Today LIVE Updates: మరో అల్ప పీడనం.. 24 గంటల్లో అతి భారీ వర్షాలు

Andhra Pradesh Telangana Rain Live Updates: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే పలు జిల్లాలకు అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. వెదర్ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 18, 2025, 12:18 PM IST

Live Blog

Andhra Pradesh Telangana Rain Live Updates: అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలకు కురుస్తున్నాయి. తెలంగాణలో 3 రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. భద్రాద్రి, మహబూబాబాద్, ములుగు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. భూపాలపల్లి జిల్లాలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. ఆదిలాబాద్‌, హనుమకొండ, వరంగల్‌, కామారెడ్డి, ఖమ్మం, కొమురంభీమ్‌, నిర్మల్‌, మంచిర్యాల, సంగారెడ్డి, మెదక్‌, వికారాబాద్‌, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో వర్షాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరిక ఇచ్చారు. పశ్చిమ మధ్య, పరిసర వాయువ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్–దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాల వద్ద ఏర్పడిన వెల్ మార్డ్క్‌లో ప్రెజర్ ఏరియా కొనసాగుతోంది. రానున్న 12 గంటల్లో మరింత బలపడి డిప్రెషన్‌గా మారే అవకాశం ఉంది. దీంతో రానున్న 24 గంటల్లో కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

18 August, 2025

  • 12:17 PM

    Telangana Rain Live Updates: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా చెరువుల, వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఏజాన్సీ గ్రామాల్లో వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. నర్సాపురం-బేతాలపాడు గ్రామాల మధ్య గల తుమ్మల వాగు పొంగి బ్రిడ్జి పైన ప్రవహిస్తుండడంతో సుమారు 20 గ్రామాలకు పైగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పలు గ్రామాల్లో వాగులు దాటకుండా ట్రాక్టర్లు అడ్డుపెట్టిన పోలీసులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు. సింగరేణి వ్యాప్తంగా ఉపరీతల గనుల్లోకి నీరు చేరడంతో బొగ్గు ఉత్తుపతికి అంతరాయం ఏర్పడింది. మరో పక్క ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ప్రవాహం గంట గంటకు పెరుగుతుంది.

  • 12:08 PM

    Andhra Pradesh Rain Live Updates: తూర్పుగోదావరి జిల్లావ్యాప్తంగా గడిచిన 24 గంటల్లో 22 మిల్లీ మీటర్ల సరాసరి వర్షపాతం నమోదు

    అత్యధికంగా కోరుకొండ మండలంలో 47 మిల్లీమీటర్ల వర్షం

    రాజమండ్రి నగరంలో 18 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు

    ఎడతెరిపిలేని వర్షం కారణంగా ఇవాళ జిల్లాలో అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన జిల్లా కలెక్టర్ పి.ప్రశాంతి

  • 12:04 PM
  • 11:53 AM

    Andhra Pradesh Rain Live Updates: ఉమ్మడి కోస్తాంధ్ర జిల్లాలు, తూ.గో, ప,గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు చెప్పారు. ముందు జాగ్రత్తగా విశాఖ కలెక్టర్‌ కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ ఏర్పాటు చేయగా.. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 0891 2590102, 0891 2590100 నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు.

  • 11:49 AM

  • 11:35 AM

    Telangana Rain Live Updates: నాగార్జున సాగర్ జలాశయానికి భారీ వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. మొత్తం 22 క్రస్ట్ గేట్లను ఎత్తి వరదను దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. 22 గేట్లను 5 అడుగుల మేరకు ఎత్తి స్పిల్ వే ద్వారా ఒక లక్ష 68 వేల 674 క్యూసెక్కుల నీటినీ దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. నాగార్జున సాగర్‌కు ఇన్ ఫ్లో లక్ష 99 వేల 129 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతుంది. సాగర్ జలాశయం నుంచి 2 లక్షల 14 వేల 542 క్యూసెక్కుల నీరు అవుట్ ఫ్లో గా వెళ్తుంది. సాగర్ కుడి, ఎడమ కాల్వలకు సాగు నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రధాన విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ద్వారా దిగువకు 33 వేల 495 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు వెళుతుంది. సాగర్ మొత్తం నీటి మట్టం 590 అడుగులకు ప్రస్తుతం 585.90 అడుగులకు చేరుకుంది. మొత్తం నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీ లు కాగా ప్రస్తతం 300.0315 టీఎంసీలుగా ఉంది.

  • 11:32 AM

    Telangana Rain Live Updates:

    Nagarjuna Sagar Dam:

    Date: 18/08/2025

    Time: 11.00 AM

    (Instant readings):

    1) NSP Level: 585.90/ 590.00 ft (FRL)

    2)Capacity: 300.0315 TMC / 312.0450 TMC (FRL)

    3) NSJC (Right Canal):

    HR: 0 C/s,

    PH: 6006 C/s,

    Total: 6006 C/s

    4) NSLBC (Left Canal):

    HR: 0 C/s,

    PH: 3667 C/s,

    Total: 3667 C/s

    5) Main Power House: 33495 C/s

    6) Crest gates (22x5'): 168674C/s

    7) SLBC (AMRP): 2400 C/s

    8) LLC (FFC): 300 C/s

    9) Discharge to River: 202169 C/s

    10) Total Outflows: 214542 C/s

    11) Inflow: 199129 C/s

  • 11:28 AM

    Telangana Rain Live Updates: తెలంగాణలోనే అత్యధిక వర్షపాతం సిద్దిపేట జిల్లాలోని వర్గల్ మండలం గౌరారంలో నమోదైంది. రెండో స్థానంలో మండల కేంద్రమైన ములుగులో నమోదైనట్లుగా వాతావరణ శాఖ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. గౌరారంలో 235.8 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం కురువగా.. ములుగులో 186.3 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం కురిసిందని పేర్కొంది.

  • 11:21 AM

    Telangana Rain Live Updates: అతిభారీ వర్ష సూచనతో అధికారులు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించిన మంత్రి సీతక్క

    ==> నేడు ములుగు మహబూబాబాద్ , జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని సూచించిన వాతావరణ కేంద్రం.

    ==> మంగపేట , ఏటూరు నాగారం, తాడ్వాయిలో భారీ వర్షాలు వర్షాలు కురిసాయి: మంత్రి సీతక్క.

    ==> భారీ వర్షాలు పడుతున్న సందర్భంలో ప్రజలు స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి.

    ==> సహాయక చర్యల కోసం ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఏర్పాటు చేశాం.

    ==> వాగులు , వంకల ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంటే బయటకు రాకండి.

    ==> భారీ వర్షాలు బీభత్సాన్ని సృష్టించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    ==> ప్రజలు స్వీయ రక్షణలో ఉండాలి మంత్రి సీతక్క.

Hyderabad weather updatesrain updatesWeather Today LIVE UpdatesRain alertHyderabad Latest Rain News

