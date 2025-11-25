English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Panchayat Elections Schedule 2025: తెలంగాణలో మోగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల నగారా.. అమల్లోకి ఎన్నికల కోడ్..

Telangana Sarpanch election schedule released: పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి  తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం నోటిషికేషన్ ను విడుదల చేసింది. దీంతో వెంటనే కోడ్ అమల్లోకి వచ్చినట్లు తెలంగాణ ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదిని మీడియాతో వెల్లడించారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 25, 2025, 07:08 PM IST
  • మోగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల నగారా..
  • మూడు దశల్లో పొలింగ్..

Telangana Panchayat Elections Schedule 2025: తెలంగాణలో మోగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల నగారా.. అమల్లోకి ఎన్నికల కోడ్..

Local body elections schedule released in Telangana: తెలంగాణలో మరోసారి ఎన్నికల నగారా మోగింది.   రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 4,200 సర్పంచ్ స్థానాలకు గాను 37, 440 వార్డులకు తొలిదశలో ఎన్నికలు జరుగుతాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కమిషనర్ రాణికుముదిని మీడియాలో వెల్లడించారు.  ముఖ్యంగా ఎన్నికలు మూడు దశల్లో జరుగుతాయని తెలిపారు.

తొలి దశ డిసెంబర్ 11 న పోలింగ్ నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 14, మూడో దశలో డిసెంబర్ 17న ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామన్నారు. నామినేషన్లను ఎల్లుండి నుంచి స్వీకరించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు ఎన్నికల కమిషనర్ తెలిపారు.  

మరోవైపు ఇవాల్టి నుంచి ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వస్తుందని తెలిపారు. అదే విధంగా ఓటింగ్ జరిగిన రోజేఫలితాలను వెల్లడిస్తామన్నారు. 31 జిల్లాల్లోని 12, 733 పంచాయతీలు, 1,12, 288 వార్డులకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే రిజర్వేషన్లు సైతం ఖరారు అయిన విషయం తెలిసిందే.  దీంతో మరోసారి తెలంగాణలో ఎన్నికల హడావిడి మొదలైంది.  

ఎన్నికలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహించి అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. అయితే.. సెప్టెంబర్ 29న ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను ప్రకటించామని ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదిని తెలిపారు. 37, 440 తొలిదశలో, రెండొ విడతలో4,333 సర్పంచ్ స్థానాలకు, మూడో విడతలో 4,159 సర్పంచ్  స్థానాలకు, 36, 452 వార్డులకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదిని ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

local body ElectionsTelangana govtsarpanch electionsTelangana Panchayat Elections ScheduleCM Revanth Reddy

