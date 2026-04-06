Mahabubnagar: పెద్దలను ఎదిరించి ప్రేమ పెళ్లి.. భార్యను గొనెసంచిలో చుట్టి భర్త ఏంచేశాడంటే..?.. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు.!..

Love Marriage tragedy Husband brutally killed his wife mahabub nagar: ఇటీవల కొంత మంది సమాజంలో పెళ్లిళ్ల విషయంలో అనేక దారుణ ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పెద్దల కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లు, ప్రేమ పెళ్లిళ్లలో అనేక విషాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యలను చంపుతుంటే,మరికొంత మంది తమ భార్యలను భర్తలను చంపుతున్నారు. కట్నం కోసం వేధింపులు, భార్య అందంగా లేదని,వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని రకరకాల కారణాలతో దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సమాజంలో అసలు భార్యభర్తల బంధాలు మరీ ఘోరంగా తయారయ్యయని అందరు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో మహబూబ్ నగర్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా విషాదకరంగా మారింది.
మహాబూబ్ నగర్ లో పెనువిషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఏడాది క్రితం పెద్దలను ఎదిరించి శ్రీదేవి అనే యువతి చందు అనే వ్యక్తిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లికి ముందు బాగా ఉండి, ఆ తర్వాత అసలు రంగు బైటపెట్టాడు. తరచుగా కట్నం కోసం వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. అంతేకాకుండా.. భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఆమె నర్సింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో యువతి భర్త వేధింపులు భరించలేక పోయింది. కానీ ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయి పెళ్లి చేసుకొవడం వల్ల ఎవరికి తన గొడును చెప్పుకోలేక పోయింది. ఈ క్రమంలో ఆమె భర్త చందు ... భార్య శ్రీదేవీని అత్యంత దారుణంగా కొట్టి హతమార్చాడు.
ఆ తర్వాత ఆమెను గోనెసంచిలో వేసి డెడ్ బాడీని పొలంకు తీసుకెళ్లాడు. మరీ అక్కడ పూడ్చి పెడదామని లేదా బావిలో పడేద్దామని స్కెచ్ వేశాడో ఏంటో కానీ మొత్తంగా అక్కడి వారు గమనించడంతో ఆ సంచీని అక్కడే వదిలేసి పారిపోయాడు. వెంటనే అక్కడి వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
యువతి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు. పెద్ద ఎత్తున గ్రామస్తులు గుమిగూడారు. యువతి డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. ఈ ఘటనలో విస్తు పోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
Read more: Three Drown in Penna River: కొంప ముంచిన షార్ట్ ఫిలిం.. కడప పెన్నానదిలో పడి ముగ్గురు యువకుల గల్లంతు.. ఏంజరిగిందంటే..?
పెళ్లి తర్వాత వరకట్నం కావాలని వేధించే వాడని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మరో యువతితో కూడా చనువుగా ఉంటున్నాడని ఇదే విషయంలో ఇద్దరి మధ్య తరచుగా గొడవలు జరిగేవని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.