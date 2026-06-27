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హైదరాబాద్ మెట్రోకు అప్పుల తిప్పలు..!! IRFC రుణంతో తెలంగాణ సర్కారుకు వచ్చిన చిక్కు ఏంటి..?

Metro Loan: హైదరాబాద్ మెట్రో అప్పులు తెలంగాణ సర్కారును ముప్పుతిప్పలు పెట్టిస్తున్నాయి. ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మంజూరుచేసిన రుణం ఖాతాలో జమకావడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. IRFC రుణ మంజూరు నిధుల విషయంలో కేంద్ర- రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధుల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. మెట్రోకు వచ్చే రుణ మొత్తాన్ని వాయిదాల చెల్లింపు, నిర్వహణ ఖర్చుల్లో ప్రాధాన్యతపై స్పష్టతలేమి సర్కారుకు సంకటంగా మారింది.  IRFC రుణంతో తెలంగాణ సర్కారుకు వచ్చిన చిక్కు ఏంటి? రాజకీయ నాయకుల మధ్య మాటల యుద్ధమేంటి? ఇది సాంకేతిక సమస్యనా? పొలిటికల్ ప్రాబ్లమా? ఇంతకీ ఏం జరుగుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 27, 2026, 05:16 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:20 AM IST
హైదరాబాద్ మెట్రోకు అప్పుల తిప్పలు..!! IRFC రుణంతో తెలంగాణ సర్కారుకు వచ్చిన చిక్కు ఏంటి..?
Image Credit: Metro Rail (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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