/తెలంగాణపై అల్ప పీడన ప్రభావం.. మరో రెండు రోజు భారీ వర్షాలు..

Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణలో వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. అంతేకాదు నైరుతి ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతూ ఉండటం మూలానా తెలంగాణ జిల్లాల్లో మరో రెండు రోజులు పాటు ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంతేకాదు ద్రోణి ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. అంతేకాదు పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈదురు గాలుల నేపథ్యంలో అప్రమత్తం..
వర్షాలకు తోడు పలు ప్రాంతాల్లో 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నందున రైతన్నలు వర్షాలు పడే సమయంలో పంట పొలాల్లో ఉండరాదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున రైతులతో పాటు సామాన్యులు కూడా చెట్ల కింద, హోర్డింగులు, విద్యుతు స్తంభాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆరెంజ్ అలర్ట్..
రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ భారీ వర్షాలు పడే సూచనలున్నాయి. ఈ ప్రాంతాలకు అధికారులు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. మరోవైపు హైదరాబాద్లోని మూడు కార్పోరేషన్ల పరిధిలో కూడా భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు, వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే తప్పితే బయటకు రావొద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలువ ఉండకుండా అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
యాదాద్రి భువనగిరిలో అత్యధిక వర్షపాతం..
ఇక యాదాద్రి భునవగిరిలో రామన్నపేటలో నిన్నటి నుంచి ఇప్పట వరకు అత్యధికంగా 6.53 సెం.మీ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు జనగాం కొడకండ్లలో 5.53 సెం.మీ,.. నల్లగొండలోని నార్కెట్ పల్లిలో 5.15 సెం.మీ.. ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారంలో 5.1 సెం.మీ.. సూర్యపేట తిరుమలగిరి.. నాగారంలో 4.6 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
హైదరాబాద్ పరిధిలో మల్కాజ్గిరి వినాయక్ నగర్లో అత్యధిక వర్షపాతం..
అటు హైదరాబాద్లోని మూడు కార్పోరేషన్ల పరిధిలో మల్కాజ్గిరి వినాయక నగర్లో 2.78 సెం.మీ అధిక వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు శేరిలింగం పల్లిల జేపీఎన్ నగర్లో 2.53.. ఉప్పల్, హబ్సిగూడలో 1.83 సెం.మీ.. కేపీహెచ్బీ..1.7 సెం.మీ.. సికింద్రాబాద్ మోండా మార్కెట్ ఏరియాలో ముషీరాబాద్లో 1.6 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు బతుకమ్మ కుంట, ముషీరాబాద్ తాళ్లబస్తీ, షామీర్ పేట, హిమాయత్ నగర్, పాటిగడ్డ ప్రాంతాల్లో 1.5 సెం.మీ నుంచి 1.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
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