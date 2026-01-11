English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Cold Waves: తెలంగాణకు చంపేస్తోన్న చలి.. వచ్చే 3 రోజులు వణుకుడే..

Telangana Cold Waves: సంక్రాంతి దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ తెలంగాణలో అంతకంతకు పెరుగుతూ పోతుంది. మరోవైపు ఉత్తరాది నుంచి వీస్తోన్న చలి గాలులతో ఉదయం, సాయంత్రం పూట ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోయాయి. అంతేకాదు వచ్చే 3 రోజులు  పాటు వణికే పరిస్థితులు ఉండబోతున్నట్టు భారత వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 11, 2026, 11:52 AM IST

Telangana Cold Waves: తెలంగాణకు చంపేస్తోన్న చలి.. వచ్చే 3 రోజులు వణుకుడే..

Weather updates on Telangana: తెలంగాణలో చలిపులి చంపేస్తోంది. పలు ప్రాంతాల్లో  ఉష్ణోగ్రతలు అత్యంత కనిష్టానికి  పడిపోయాయి. పలు ప్రాంతాల్లో సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు రికార్ట్‌ అవుతున్నాయి. మరో మూడ్రోజులు ఇదే పరిస్థితి వుంటుందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.  రాష్ట్రంలోని 12 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రత 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉండటం చలి  తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.  

ఉదయం 8-11 గంటల మధ్య, తిరిగి సాయంత్రం 5-7 గంటల మధ్య శీతల గాలులు వణికిస్తున్నాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా భీంపూర్‌లో అత్యల్పంగా 7 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. తూర్పు, ఆగ్నేయ దిశల నుంచి వీస్తున్న దిగువ స్థాయి గాలుల వల్ల రానున్న రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింతగా తగ్గుతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

మరోవైపు సంక్రాంతి తర్వాత కూడా ఉష్ణోగ్రతలు అత్యంత కనిష్ఠానికి పరిమితం కాబోతున్నట్టు భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరోవైపు ఏపీలో అల్ప పీడనం ప్రభావంతో వర్షాలు పడినా.. తెలంగాణలో ఈ నెలాఖరకు వరకు ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయి. ఏపీలో మాత్రం అక్కడక్కడ స్పల్ప వర్షపాతం నమోదు అయ్యాయి. అల్ప పీడనం తమిళనాడు, శ్రీలంకు పరిమితం కావడంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. 

