/M4M Movie Review: M4M మూవీ రివ్యూ.. మర్డర్ మిస్టరీ ఎలా ఉందంటే..!

భాగ్య నగరంలో పుట్టి పెరిగిన మహారాష్ట్రలో పెరిగిన జో శర్మ.. ఆ తర్వాత అమెరికాలో థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ గా కొనసాగుంది. ఈమె కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘M4M’ (Motive for Murder). తెలుగులో ‘మల్లెపూవు’, ‘మెంటల్ కృష్ణ’ వంటి చిత్రాలను నిర్మించిన మోహన్ వడ్లపట్ట ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేశారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
రాధ (జో శర్మ)హైదరాబాద్ లో ఓ న్యూస్ ఛానెల్ లో క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఆమె భర్త ఎసీపీ కృష్ణ (సంబీత్ ఆచార్య). ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో ఓ స్టార్ హీరో క్రూరంగా హత్య చేయబడతాడు. ఆ హత్యను ఓ ఫేమస్ పెయింటింగ్ లా మలుస్తాడు. ఈ కేసును ఏసీసీ కృష్ణ (సంబీత్ ఆచార్య) కు అప్పగిస్తుంది పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్. మరోవైపు ఈ కేసును ఓ ప్రైవేట్ ఛానెల్ లో ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ జర్నలిస్ట్ గా పనిచేసే రాధ (జో శర్మ) తన సోర్సెస్ ప్రకారం ఈ మర్డర్ ఎలా జరిగిందనే విషయమైన ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓ సైకో ఈ హత్యలను చేస్తున్నట్టు గుర్తిస్తారు. అతను ఫేమస్ అయినవారినే హత్య చేస్తుంటాడు. ఈ మర్డర్స్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే క్రమంలో భార్యాభర్తలైన రాధ, కృష్ణలకు ఓ నిజం తెలుస్తుంది. అది ఏమిటి.. ? మరోవైపు సైకో ఈ హత్యలను చేయడానికి వెనక ఉన్న మోటివ్ ఏమిటి..? చివరకు ఏసీపీ కృష్ణ తన భార్య సాయంతో సైకోను ఎలా పట్టుకున్నాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఈ సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంలో దర్శకుడు కమ్ నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల ఈ సినిమాలో విలన్ ను కనిపెట్టిన వారిని లక్ష రూపాయల బహుమతి అంటూ ప్రకటించి సినిమాపై అంచనాలు పెంచేలా చేశాడు. ఈ చిత్రంలో సైకో విలన్ .. ఓ ఫేమస్ పర్సనాలిటీని చంపుతూ ఉంటాడు. అది కూడా ఫేమస్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ను గుర్తుకు తెచ్చేలా ఒక్కో మర్డర్ చేస్తుంటాడు. అయితే సైకో ఎవరనేది చివరి వరకు సస్పెన్స్ మెయింటెన్ చేయడం బాగుంది. దర్శకుడు ఎంతో అనుభవం ఉన్న ఎక్కడా ల్యాగ్ లేకుండా సినిమాను చకచకా నడిపించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. అయితే మధ్యలో హంతకుడు ఇతనే అని హీరో, హీరోయిన్స్ పాత్ర అనుకోవడం.. ప్రతి పాత్రపై అనుమానం కలిగేలా చేయడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు. చివరకు ఈ మర్డర్స్ కు మోటివ్ ఏమిటనే విషయాన్ని చివర్లో కంక్లూజన్ ఇచ్చాడు. ఎడిటర్ షార్ప్ గా ఎక్కడా పెద్దగా ల్యాగ్ లేకుండా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ఇది మొత్తం సీఐడీ సీరియల్ ను గుర్తుకు తెస్తుంది. క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇష్టపడే వాళ్లకు ఈ సినిమా నచ్చుతుంది. సినిమాకు ఆర్ఆర్ పర్వాలేదు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి.
పంచ్ లైన్.. M4M ..మోటివ్ ఫర్ మర్డర్ ఓ వర్గం ప్రేక్షకులను మెప్పించే సైకో థ్రిల్లర్..
రేటింగ్: 2.75/5
