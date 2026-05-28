Mahabubnagar ATM Theft Latest News: మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో సినిమా ఫక్కీలో ఒక భారీ చోరీ జరిగింది.. అర్ధరాత్రి వేళ ప్రధాన రోడ్డు పక్కనే ఉన్న ఒక ATM సెంటర్లోకి చొరబడిన దుండగులు.. ఏకంగా ఏటీఎం మిషన్నే పెగిలించుకొని వాహనంలో ఎత్తుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో దాన్ని గ్యాస్ కట్టర్ తో ముక్కలు చేసి అందులో ఉన్న రూ.2.30 లక్షల నగదుతో అక్కడి నుంచి వారి పరారయ్యారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకాలం రేపుతోంది..
పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే తెలంగాణ చౌరస్తా వద్ద ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ATM సెంటర్ ను దుండగులు టార్గెట్ చేశారు. తెల్లవారుజామున మూడు గంటల సమయంలో ఒక బొలెరో వాహనంలో నలుగురు నుంచి ఐదుగురు దొంగలు ఇక్కడికి చేరుకున్నారు.. లోపలికి ప్రవేశించగానే ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు మొదటగా ఏటీఎం సెంటర్లో ఉన్న పవర్ సప్లై తో పాటు ఇతర కనెక్షన్స్ అన్నిటిని కట్ చేశారు. అనంతరం తాము దొరికిపోకుండా ఉండేందుకు అక్కడ ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశారు. ఆ తర్వాత క్షణాల వ్యవధిలోనే భారీ ATM మిషన్ను పెకిలించుకొని.. తమ వెంట తెచ్చుకున్న బొలెరో వాహనంలో వేసుకొని అక్కడి నుంచి మెరుపు వేగంతో పరారయ్యారు..
ఏటీఎం మిషన్తో పారిపోయిన దుండగులు.. జిల్లా పరిధిలోని బోయినపల్లి శివారు పొలాల వద్దకు చేరుకున్నారు.. అక్కడ వాహనాన్ని ఆపి.. నిందితులు తమ వెంట తెచ్చుకున్న గ్యాస్ కట్టర్ సహాయంతో ఏటీఎం మిషన్ ను అతి దారుణంగా రెండు భాగాలుగా కట్ చేశారు.. మిషన్ లోపల ఉన్న నగదు పెట్టేను సులభంగా బయటకు తీశారు. అందులో ఉన్న రూ.2.30 లక్షల నగదును తీసుకొని.. మిగిలిన మిషన్ భాగాలను అక్కడే పడేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు..
ఉదయం విషయాన్ని గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు వెంటనే సమాచారం అందించారు.. ఎస్బిఐ బ్యాంక్ అధికారులు ఏటీఎంలో సుమారు 2.30 లక్షల నగదు ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా ధ్రువీకరించారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న క్లూస్ టీంతో పాటు డాగ్స్ స్క్వాడ్ కీలక ఆధారాలు సేకరించాయి.. గతంలో దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ఇలాంటి తరహా ఏటీఎం చోరీల శైలిని పరిశీలించిన పోలీసులు.. ఇది అంతరాష్ట్ర దొంగల ముఠా పనిగా అనుమానిస్తున్నారు.. ముఖ్యంగా రాజస్థాన్ లేదా హర్యానా రాష్ట్రాలకు చెందిన మేవాట్ ముఠా ఈ దోపిడీకి పాల్పడి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. నిందితుల కోసం జిల్లా సరిహద్దుల్లో ప్రత్యేకమైన తనిఖీలను చేపడుతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది..
