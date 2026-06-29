/భార్య చంపుతోందని భర్త కేకలు.. కుమారుడి ముందే దారుణ హత్య

Telangana Crime News: మహబూబ్ నగర్ జిల్లా దేవరకద్ర మండలంలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కుమారుడి ముందే కట్టుకున్న భర్తను కడతేర్చింది ఓ భార్య. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. దేవరకద్ర మండలం బస్వాయిపల్లి గ్రామానికి చెందిన నాగేష్ (38), కవిత భార్యాభర్తలు. వీరికి 15 ఏళ్ల కిందట పెళ్లి అయింది. వీరికి ముగ్గురు కుమారులు కాగా.. కాపురం సజావుగానే సాగుతోంది. అయితే ఆదివారం రాత్రి ఒక్కసారిగా కవిత భర్తను హత్యం చేయడంతో గ్రామంలో భయాందోళన నెలకొంది. నాగేష్ ఆదివారం రాత్రి ఇంట్లో నిద్రిస్తుండగా.. కవిత ఒక్కసారిగా కత్తితో దాడి చేసింది.
ముగ్గురు కుమారుల్లో ఒకరిని హాస్టల్లో జాయిన్ చేసి కాలేజీకి పంపిస్తున్నారు. మరో కుమారుడు ఆరు బయట పడుకుని ఉండగా.. చిన్న అబ్బాయి ఇంట్లోనే పడుకున్నాడు. ఆదివారం రాత్రి కత్తి తీసుకుని ఒక్కసారిగా కవిత దాడికి దిగింది. తన భార్య చంపుతోందని నాగేష్ గట్టిగా కేకలు వేయగా.. ఇంట్లో నిద్రస్తున్న చిన్న కుమారుడు బయటకు వచ్చి చూశాడు. కుమారుడు చూస్తుండగానే.. భర్తను కత్తితో నరికి హత్య చేసింది. కుమారుడు ఒక్కసారిగా అరవడంతో చుట్టుపక్కల వాళ్లు అక్కడికి చేరుకున్నారు. వాళ్లు వచ్చి డోర్ కొట్టగా.. తలుపు తీసిన కవిత ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది.
రక్తపుమడుగులో ఉన్న నాగేష్ను వెంటనే జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. చికిత్స పొందుతూ మరణించినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. భర్తను కిరాతంగా హత్య చేసిన కవిత వెనుక అక్రమం సంబంధం ఉన్నట్లు స్థానికంగా చర్చించుకుంటున్నారు. సీఐ రామకృష్ణారెడ్డి కవితను అరెస్ట్ చేసి విచారణ తెలుస్తోంది. నాగేష్ దారుణ హత్యతో బస్వాయిపల్లి గ్రామం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది.