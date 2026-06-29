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భార్య చంపుతోందని భర్త కేకలు.. కుమారుడి ముందే దారుణ హత్య

Telangana Crime News: కుమారుడు చూస్తుండగానే భర్తను కత్తితో దారుణంగా హత్య చేసింది దేవరకద్ర మండలానికి చెందిన కవిత అనే మహిళ. అక్రమ సంబంధం నేపథ్యంలోనే హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితురాలిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేపట్టినట్లు సమాచారం.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 29, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:05 PM IST
భార్య చంపుతోందని భర్త కేకలు.. కుమారుడి ముందే దారుణ హత్య
Image Credit: Telangana Crime NewsSource: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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