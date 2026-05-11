Mahbubnagar Road Accident: మహబూబ్నగర్ జిల్లా పాలకొండ జంక్షన్ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన ఒక స్పోర్ట్స్ బైక్, యూటర్న్ తీసుకుంటున్న కారును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాద తీవ్రతకు కారు నుజ్జునుజ్జు అవ్వడమే కాకుండా.. అందులో ప్రయాణిస్తున్న మొత్తం ఐదుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. రోడ్డు మీదున్న మరికొందరు కూడా తీవ్ర గాయాలపాలవడంతో స్థానికంగా భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.
కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు ఈ ప్రమాదంలో మరణించారు. ఈ ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న బంధువులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఇక స్థానికుల సమాచారం మేరకు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన దగ్గర్లోకి ఆసుపత్రికి తరలించారు. అలాగే మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించగా.. ఒకేసారి కుటుంబంలోని ఐదుగురు చనిపోవడంతో ఆసుపత్రి వద్ద మృతుల బంధువుల ఆర్తనాదాలు మిన్నంటాయి.
ఈ ప్రమాదంలో స్పోర్ట్స్ బైక్ రైడర్ సైతం తీవ్రంగా గాయపడినట్లుగా తెలుస్తోంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బైక్ ఊహించని వేగంతో ఉండటంతో కారును గమనించి బ్రేక్ వేసే అవకాశం కూడా లేకుండా పోయిందని.. బైక్ ఢీకొట్టిన ధాటికి కారు పల్టీలు కొట్టి రోడ్డు పక్కకు పడిపోవడంతో లోపల ఉన్నవారు తీవ్ర రక్తస్రావంతో ప్రాణాలు విడిచినట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఈ ఘటనపై మహబూబ్నగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రమాద సమయంలో బైక్ ఎంత వేగంతో ఉంది..? పొరపాటు కారు నడిపే వ్యక్తిదా? బైకర్దా? అన్న కోణంలో సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు. అందుకే జంక్షన్ల వద్ద అతి వేగంతో వాహనాలు నడపొద్దని.. అలా మితిమీరిన వేగం వల్లే ఇలాంటి అనర్థాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని.. ముఖ్యంగా మలుపుల వద్ద అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు.
