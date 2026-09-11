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Mahesh Babu SIR Notice: డైరెక్టర్ రాజమౌళి, మహేష్ బాబు, ఉపాసనకు ఈసీఐ నోటీసులు..వెంటనే స్పందించాలని సూచన!

Mahesh Babu Rajamouli SIR Notice: హైదరాబాద్‌లోని ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో భాగంగా సినీ, క్రీడా, వ్యాపార రంగాలకు చెందిన పలువురు అగ్రశ్రేణి ప్రముఖులకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) షాకిస్తూ నోటీసులు జారీ చేసింది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఖైరతాబాద్ వంటి కీలక నియోజకవర్గాల్లో ఓటరు వివరాల్లో సాంకేతిక లోపాలు, వ్యత్యాసాలు బయటపడటంతో ఈ చర్యలు చేపట్టారు. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, దర్శకుడు రాజమౌళి, అపోలో హాస్పిటల్స్ డైరెక్టర్ ఉపాసన కొణిదెల సహా అనేకమంది ప్రముఖులకు ఎన్నికల కమిషన్ నోటీసులు జారీ చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 11, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:32 PM IST
Mahesh Babu SIR Notice: డైరెక్టర్ రాజమౌళి, మహేష్ బాబు, ఉపాసనకు ఈసీఐ నోటీసులు..వెంటనే స్పందించాలని సూచన!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Mahesh Babu SIR Notice: డైరెక్టర్ రాజమౌళి, మహేష్ బాబు, ఉపాసనకు ఈసీఐ నోటీసులు..వెంటనే స్పందించాలని సూచన!
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