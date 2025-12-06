Malla Reddy Video: బిడ్డా .. రేవంత్ ఇంకా యుద్దమే.!. మల్లారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Malla reddy slams on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లో గెలిచిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహత్మకంగా ముందుకు వెళ్తుంది. ఒకవైపు బీఆర్ఎస్ పై ఆరోపణలు గుప్పిస్తునే మరోవైపు ప్రజలకు ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు . మరోవైపు బీఆర్ఎస్ జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్లో హైడ్రా అంటూ కాంగ్రెస్ పై లేనిపోనీ విష ప్రచారం చేసిందని కాంగ్రెస్ నేతలు కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ ఆదరణ ఎక్కడ కూడా తగ్గలేదన్నారు.
సినిమా టికెట్ రేట్లు పెంచితే అందులో 20% సినీ కార్మికులకు ఇవ్వాలని చట్టం తెస్తా అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నాడు
మరి పారిశ్రామిక వాడల భూములను అమ్మితే అందులో కూడా 20% డబ్బులు పారిశ్రామిక కార్మికులకు ఇవ్వాలనే చట్టం కూడా తీసుకురా!!
పారిశ్రామిక కార్మికులకు అండగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటుంది… pic.twitter.com/3Drc01mv3L
ఇదిలా ఉండగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నేతలతో బీఆర్ఎస్ భవన్ లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మల్లారెడ్డి మండిపడ్డారు.
మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గతంలో జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల వేళ సినిమా టికెట్ రేట్లు పెంచితే అందులో 20% సినీ కార్మికులకు ఇవ్వాలని చట్టం తెస్తా అని ప్రచారం నిర్వహించారన్నారు. అదే విధంగా.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా.. పారిశ్రామిక వాడల భూములను అమ్మితే అందులో కూడా 20% డబ్బులు పారిశ్రామిక కార్మికులకు ఇవ్వాలనే చట్టం కూడా తీసుకురావాలంటూ మల్లారెడ్డి సవాల్ విసిరారు.
దీనిపై బీఆర్ఎస్ లీగల్ టీమ్ న్యాయపరంగా ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో కూడా కోట్లాడుడే అంటూ తెల్చి చెప్పారు.దీనికి తన వంతుగా..రూ 10 లక్షలు పార్టీల జమ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తమ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సారథ్యంలో ముందుకు వెళ్తామన్నారు.
దేశ వ్యాప్తంగా ట్రేడ్ యూనియన్ల నాయకులను ఏకం చేస్తామన్నారు. రాష్ట్రంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఢిల్లీలో కూడా ఇంకా యుద్దమే అంటూ మల్లారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం మల్లారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
