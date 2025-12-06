English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Malla Reddy Video: బిడ్డా .. రేవంత్ ఇంకా యుద్దమే.!. మల్లారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Malla Reddy Video: బిడ్డా .. రేవంత్ ఇంకా యుద్దమే.!. మల్లారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Malla reddy fires on cm revanth reddy: సినిమా రేట్లు పెంచితే అందులో.. 20% సినికార్మికులు ఇచ్చేలా చట్టం తీసుకుని వస్తానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై  బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి చేసిన కామెంట్స్ పెనుదుమాంగా మారాయి.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 6, 2025, 03:21 PM IST
  • రేవంత్ పై మండిపడ్డ మల్లారెడ్డి..
  • దమ్ముంటే కార్మికులకు ఈ పనిచేయాలని సవాల్..

Trending Photos

Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ షాక్.. డిసెంబర్, కొత్త ఏడాదిలో జనవరిలో ఆ దర్శనాలు రద్దు..
7
tirumala
Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ షాక్.. డిసెంబర్, కొత్త ఏడాదిలో జనవరిలో ఆ దర్శనాలు రద్దు..
Bank Account: మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో జీరో బ్యాలెన్స్ ఉన్నా రూ. 10 వేలు విత్‌డ్రా చేసుకోవ‌చ్చు.. ఎలాగో తెలుసా..?
5
Zero Balance Withdrawal
Bank Account: మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో జీరో బ్యాలెన్స్ ఉన్నా రూ. 10 వేలు విత్‌డ్రా చేసుకోవ‌చ్చు.. ఎలాగో తెలుసా..?
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు శత్రువులపై విజయం సాధించనున్న రాశి ఇదే..!
5
Today Horoscope December 6
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు శత్రువులపై విజయం సాధించనున్న రాశి ఇదే..!
Putin Vs Trump Vs PM Modi Salary: ఈ ముగ్గురూ టాప్ తోపులు.. వీరిలో జీతం ఎవరికి ఎక్కువ? గూస్ బంప్స్ గ్యారెంటీ..!!
5
Putin Vs Trump Vs PM Modi Salary
Putin Vs Trump Vs PM Modi Salary: ఈ ముగ్గురూ టాప్ తోపులు.. వీరిలో జీతం ఎవరికి ఎక్కువ? గూస్ బంప్స్ గ్యారెంటీ..!!
Malla Reddy Video: బిడ్డా .. రేవంత్ ఇంకా యుద్దమే.!. మల్లారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Malla reddy slams on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లో గెలిచిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహత్మకంగా ముందుకు వెళ్తుంది. ఒకవైపు బీఆర్ఎస్ పై ఆరోపణలు గుప్పిస్తునే మరోవైపు ప్రజలకు ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు . మరోవైపు బీఆర్ఎస్ జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్లో హైడ్రా అంటూ కాంగ్రెస్ పై లేనిపోనీ విష ప్రచారం చేసిందని కాంగ్రెస్ నేతలు కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ ఆదరణ ఎక్కడ కూడా తగ్గలేదన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇదిలా ఉండగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నేతలతో బీఆర్ఎస్ భవన్ లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మల్లారెడ్డి మండిపడ్డారు.

మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ..  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గతంలో జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల వేళ సినిమా టికెట్ రేట్లు పెంచితే అందులో 20% సినీ కార్మికులకు ఇవ్వాలని చట్టం తెస్తా అని ప్రచారం నిర్వహించారన్నారు. అదే విధంగా.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా.. పారిశ్రామిక వాడల భూములను అమ్మితే అందులో కూడా 20% డబ్బులు పారిశ్రామిక కార్మికులకు ఇవ్వాలనే చట్టం కూడా తీసుకురావాలంటూ మల్లారెడ్డి సవాల్ విసిరారు.

దీనిపై బీఆర్ఎస్ లీగల్ టీమ్ న్యాయపరంగా ముందుకు వెళ్తుందన్నారు.  కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో కూడా కోట్లాడుడే అంటూ తెల్చి చెప్పారు.దీనికి తన వంతుగా..రూ 10 లక్షలు పార్టీల జమ చేస్తున్నట్లు  ప్రకటించారు.  తమ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సారథ్యంలో ముందుకు వెళ్తామన్నారు.

Read more: Danam Nagender: సీఎం రేవంత్ ఆదేశిస్తే రాజీనామాకు సిద్ధం.!. దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

దేశ వ్యాప్తంగా ట్రేడ్ యూనియన్ల నాయకులను ఏకం చేస్తామన్నారు. రాష్ట్రంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఢిల్లీలో కూడా ఇంకా యుద్దమే అంటూ మల్లారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  మొత్తంగా ప్రస్తుతం మల్లారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Malla ReddyCM Revanth ReddyTelangana govtCongress govtBRS KTR

Trending News