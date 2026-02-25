Man brutally murder on road in bharat nagar Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్ లో దారుణ ఘటనలు తరచుగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. రోడ్డు మీద కొంత మంది పాత కక్షల నేపథ్యంలో, వివాహేతర సంబంధాల నేపథ్యంలో హత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో శాంతి భద్రతల సమస్యలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తరచుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు తరచుగా నడి రోడ్డు మీద హత్యలు, అత్యాచార ఘటనలు , గ్యాంగ్ వార్ ల పై విమర్శలు గుప్పిస్తునే ఉన్నాయి. శాంతి భద్రతల విషయంలో రేవంత్ సర్కారు విఫలమైందని ఎద్దేవా చేస్తునే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. మరో దారుణం సనత్ నగర్ లోని ఫ్లైఓవర్ మీద సంభవించింది. ఈ ఘటనపై ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
హైదరాబాద్ లో సనత్ నగర్ పరిధిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఒక హోటల్ లో శంకర్ అనే వ్యక్తి పనిచేసేవాడు. ఇతడ్ని బసవరాజుతో పాటు, మరికొంత మంది కత్తితో వెంబడించి ఈ రోజు ఉదయం కత్తులతో దాడి చేసి హత్య చేశారు. ఈ ఘటన భరత్ నగర్ ఫ్లై ఓవర్ మీద సంభవించింది.
అయితే.. గత కొన్ని రోజులుగా శంకర్ ను వివాహేతర సంబంధం విషయంలో బసవరాజు తరచుగా గొడవలు పడుతున్నట్లు సమాచారం. దీనితోనే పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం రెక్కి నిర్వహించి శంకర్ ను హత్య చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. కత్తిపోట్లతో తీవ్ర రక్తం స్రావమై ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడిన శంకర్ ను అక్కుడున్న వారు ఆస్పత్రికి తరలించారు.
కానీ అప్పటికే ఆయన చనిపోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు ఉదయం పూట ఈ హత్య జరగడంతో ఫ్లై ఓవర్ సమీపంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.
