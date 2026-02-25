English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో దారుణం.. నడి రోడ్డు మీద వ్యక్తి దారుణ హత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో దారుణం.. నడి రోడ్డు మీద వ్యక్తి దారుణ హత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

Man brutally murder on road: నడి రోడ్డు మీద తెల్లవారు జామున ఒక వ్యక్తిని కొందరు వెంబడించి  హతమార్చారు. దీంతో సదరు వ్యక్తి రోడ్డు మీద రక్తపు మడుగులో కుప్ప కూలీపోయాడు.ఈ ఘటనపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది.  ఫ్లైఓవర్ మీద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 25, 2026, 12:35 PM IST
  • నడి రోడ్డుపై దారుణ హత్య..
  • ఉలిక్క పడ్డ హైదరాబాద్ వాసులు..

Trending Photos

APSRTC Employees: ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. మరో రూ.2 లక్షలకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్..!
5
APSRTC
APSRTC Employees: ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. మరో రూ.2 లక్షలకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్..!
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో నేడు విద్యుత్‌ కోతలు.. సాయంత్రం వరకు పవర్‌ కట్‌..!
5
power cut today
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో నేడు విద్యుత్‌ కోతలు.. సాయంత్రం వరకు పవర్‌ కట్‌..!
Tirupati Railway: ప్రయాణికులకు అలర్ట్..తిరుపతి కాదు.. ఇకపై తిరుచానూరు నుంచే రైళ్లు..!
6
Tirupati Railway News
Tirupati Railway: ప్రయాణికులకు అలర్ట్..తిరుపతి కాదు.. ఇకపై తిరుచానూరు నుంచే రైళ్లు..!
Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!
6
March 2026 bank holidays
Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో దారుణం.. నడి రోడ్డు మీద వ్యక్తి దారుణ హత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

Man brutally murder on road in bharat nagar Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్ లో దారుణ ఘటనలు తరచుగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. రోడ్డు మీద కొంత మంది పాత కక్షల నేపథ్యంలో, వివాహేతర సంబంధాల నేపథ్యంలో హత్యలు చేసుకుంటున్నారు.  ఈ క్రమంలో శాంతి భద్రతల సమస్యలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తరచుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ  నేతలు తరచుగా నడి రోడ్డు మీద హత్యలు, అత్యాచార ఘటనలు , గ్యాంగ్ వార్ ల పై  విమర్శలు గుప్పిస్తునే ఉన్నాయి. శాంతి భద్రతల విషయంలో రేవంత్ సర్కారు విఫలమైందని ఎద్దేవా చేస్తునే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా..  మరో దారుణం సనత్ నగర్ లోని ఫ్లైఓవర్ మీద సంభవించింది. ఈ ఘటనపై ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

Add Zee News as a Preferred Source

హైదరాబాద్ లో సనత్ నగర్ పరిధిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఒక హోటల్ లో శంకర్ అనే వ్యక్తి పనిచేసేవాడు. ఇతడ్ని బసవరాజుతో పాటు, మరికొంత మంది కత్తితో వెంబడించి ఈ రోజు ఉదయం కత్తులతో దాడి చేసి  హత్య చేశారు. ఈ ఘటన  భరత్ నగర్ ఫ్లై ఓవర్ మీద సంభవించింది.

అయితే.. గత కొన్ని రోజులుగా శంకర్ ను వివాహేతర సంబంధం విషయంలో బసవరాజు తరచుగా గొడవలు పడుతున్నట్లు సమాచారం. దీనితోనే పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం రెక్కి నిర్వహించి శంకర్ ను హత్య చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.  కత్తిపోట్లతో తీవ్ర రక్తం స్రావమై  ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడిన శంకర్ ను అక్కుడున్న వారు ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Read more: Hyderabad: మరీ ఇంతటి క్రూరత్వమా.. కన్నబిడ్డ నోట్లొ గుడ్డలు కుక్కి, కట్టెల పోయిలో వేసిన కసాయి తల్లి..

కానీ అప్పటికే ఆయన చనిపోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.  ఈ క్రమంలో దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.  మరోవైపు ఉదయం పూట ఈ హత్య జరగడంతో ఫ్లై ఓవర్ సమీపంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabadextra marital affairMan killed in hyderabadillicit affairHyderabad Murder Case

Trending News